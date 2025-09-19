Crawford revela la razón por la que se enfrentó a Canelo Álvarez y no a David Benavidez

Terence Crawford revela por qué peleó contra Canelo y no con Benavidez (X@Turki_alalshikh)

Terence Crawford hizo historia el pasado 13 de mayo en el Allegiant Stadium de Las Vegas y derrotó a Saúl Canelo Álvarez para conquistar el campeonato indiscutido de las 168 libras. El estadounidense dominó la mayor parte de la pelea y se impuso con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, todas a su favor.

Con esto, el norteamericano se convirtió en el primer boxeador en unificar en tres categorías diferentes en el tiempo de los cuatro organismos, además, la era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio.

Esta victoria histórica causó múltiples reacciones entre ellas la del jeque árabe Turki-Alshikh, quien preguntó en sus redes sociales si David Benavidez podría bajar nuevamente a las 168 libras abriendo así la puerta a una posible función entre el estadounidense y el Bandera Roja.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Crawford y la razón por la que se enfrentó a Canelo y no ha Benavidez

En entrevista con el podcast, Pound 4 Pound, con Henry Cejudo y Kamaru Usman, Terence Crawford fue claro y aseguró que no descarta una posible pelea contra David Benavidez, aunque agregó que es un tipo enorme que llegará en 190 o 200 libras el día del combate. Además, el estadounidense reveló que consideró enfrentar a Canelo porque no es un boxeador grande.

“Benavidez es un tipo grande. No digo que no vaya a pelear con él, peleé con su hermano y él también era grande cuando peleé con él. La razón por la que consideré a Canelo es porque no es un tipo grande, puede que sea fuerte, pero no un tipo grande. Benavidez mide algo más de 1,80 metros y llegará en 190 libras, probablemente en 200″, declaró el nuevo campeón de las 168 libras.

Cabe recordar que Crawford ya se enfrentó a un Benavidez, se trata de José Benavidez, hermano del Monstruo Mexicano. En 2018 ambos pugilistas se midieron por el campeonato Welter de la Organización Mundial de Boxeo en el CHI Health Center de Omaha, Nebraska, donde Bud se impuso por nocaut en los últimos segundos del combate.

David Benavidez presume foto al lado de Terence Crawford (Captura de pantalla)

¿Se puede dar la pelea entre Canelo y David Benavidez?

La decisión de David Benavidez de mantenerse en divisiones superiores tras conquistar el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría semipesada ha alejado cada vez más la posibilidad de un enfrentamiento con Saúl Álvarez. Después de asegurar que no regresará a las 168 libras (76,2 kg), Benavidez busca continuar su carrera en categorías más grandes.

Además, la negativa del tapatío a enfrentarlo durante años, mientras el Monstruo Mexicano se mantenía como retador obligatorio en supermedianos, propició que el estadounidense de ascendencia mexicana y ecuatoriana decidiera subir a la división de los semipesados. Poco tras ese cambio, el boxeador se alzó con el campeonato mundial del CMB. Dicho título le llegó después de que el ruso Dmitri Bivol, actual campeón de la división, optara por no enfrentarse a él.

David Benavidez le contesta a Canelo Álvarez luego de que lo llamara "Superman" (Crédito: AP)

Ahora, Benavidez prepara su primera defensa del cetro, la cual está prevista para noviembre ante el británico Anthony Yarde. Mientras tanto, Canelo ha reiterado públicamente su desinterés en medirse ante el llamado Bandera Roja, argumentando que no ve beneficios deportivos en ese duelo, más allá de pelear con alguien que podría llegar con kilos extra al día del combate.