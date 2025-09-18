Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

Cruz Azul pudo haber fichado a una de las grandes figuras de Chivas (REUTERS)

Los precios de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Juárez, correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025, ya se encuentran disponibles para la afición, permitiendo a quienes deseen asistir al Estadio Olímpico Universitario adquirir sus entradas con anticipación y evitar filas el día del evento.

El encuentro está programado para este fin de semana, donde La Máquina, dirigida por Larcamón, intentará mantener su racha positiva en condición de local, mientras que los Bravos buscarán sumar puntos de visitante para mejorar su posición en la tabla.

Este anuncio asegura a los seguidores de ambos clubes elaborar una planeación de su asistencia con tranquilidad, teniendo la opción de afianzar un lugar en las gradas antes de la fecha del partido.

Los precios de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Juárez, correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 (Imago7)

Precios de los boletos para el partido entre Cruz Azul y FC Juárez en el Olímpico Universitario

A través de sus redes sociales, Cruz Azul publicó la lista de precios oficiales de los boletos para su partido contra Juárez en el Olímpico Universitario. Estos van desde los 120 pesos (Cabecera sur), hasta los 550 pesos (Platea y Palcos).

Cabecera sur | 120 pesos.

Planta baja general | 170 pesos.

Planta alta pebetero | 250 pesos.

Palomar general | 250 pesos.

Platea | 550 pesos.

Palcos | 550 pesos.

Cabe señalar que la venta de las entradas por Ticketmaster comenzó desde el lunes 15 de septiembre, mientras que en taquilla E se llevará miércoles y jueves de 11:00 a 17:00 horas y viernes a las 14:00 horas.

Precios de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Juárez en el Olímpico Universitario (X@CruzAzul)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Juárez al partido en el Olímpico Universitario?

Después de seis triunfos al hilo, el cuadro cementero se presenta en la próxima fecha como el único equipo invicto del torneo, ocupando la segunda posición con 20 puntos, a solo uno de Monterrey, líder actual con 21 unidades.

Por su parte, los Bravos de Juárez atraviesan una fase de altibajos, ubicándose en el noveno lugar con 12 puntos. Tras el empate ante Necaxa en la más reciente jornada, el conjunto fronterizo aspira a sumar de a tres para mejorar su posición dentro de la tabla y acercarse a los puestos superiores.

El precedente más inmediato entre ambos se remonta a la jornada 2 del Clausura 2025, en la que los Bravos superaron al cuadro cementero por 1-0, marcando la diferencia mínima en ese enfrentamiento. Ahora, este contexto añade un matiz de revancha y expectativas para el partido en la cancha de CU, con ambos equipos buscando consolidar o mejorar su situación en la clasificación.