Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Será una festejo abierto en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa del cuadro bicampeón de la LMB

Por Gerardo Lezama

Los Diablos Rojos de México
Los Diablos Rojos de México celebran su Bicampeonato 2025 con evento abierto en el Estadio Alfredo Harp Helú. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

Los Diablos Rojos de México anunciaron una celebración abierta al público en el Estadio Alfredo Harp Helú para conmemorar su reciente Bicampeonato en la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El evento se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 20:00 horas, con acceso al estadio desde las 18:00, y tendrá un costo simbólico de entrada de 50 pesos.

La organización escarlata detalló que la jornada incluirá actividades familiares, dinámicas con jugadores, venta de artículos conmemorativos y una ceremonia especial en el diamante, donde se presentará el trofeo que los acredita como campeones por segundo año consecutivo.

Para el evento se espera una alta afluencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Como parte del programa musical, se confirmó la participación especial de la Sonora Santanera de María Fernanda, agrupación emblemática de la música tropical mexicana.

La fiesta incluirá actividades familiares, música en vivo y la presentación del trofeo de la Serie del Rey. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

Su presentación está prevista para el cierre del evento y se integrará como parte del ambiente festivo, sin ser el eje principal de la jornada.

La venta de boletos se dividirá en dos modalidades:

  • Abonados al Pase Infernal 2025 podrán recoger su entrada en la taquilla ubicada en la entrada de jugadores, el mismo miércoles 17 de septiembre entre las 11:00 y las 17:00 horas, o hasta agotar existencias. Cada abono dará derecho a un boleto por abonado.
  • Venta general comenzará ese mismo día a las 14:00 horas a través del sistema Ticketmaster, y también en taquillas del estadio desde las 11:00 a.m. hasta agotar boletos.

El acceso estará controlado y no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas ni objetos que comprometan la seguridad del recinto. El operativo de vigilancia será coordinado con autoridades locales y se contará con personal médico en sitio.

La Sonora Santanera de María Fernanda será la invitada especial en la celebración de los Diablos Rojos. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

Además de la música en vivo, habrá espacios interactivos para niños, firma de autógrafos con peloteros del roster campeón y una exposición fotográfica que recorre los momentos clave de la campaña 2025.

También se instalarán puestos de comida y bebida con opciones accesibles, así como módulos informativos sobre la historia del club y sus logros más destacados.

La directiva de los Diablos Rojos subrayó que el evento será una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el equipo y su base social, en un entorno seguro y familiar.

El club invitó a todos los seguidores del beisbol a sumarse a esta celebración, que marca un nuevo capítulo en la historia de la novena más ganadora del país.

