Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Tres encuentros de la novena fecha se podrán disfrutar por TV gratuita

Por César Márquez

La jornada número 9 del Apertura 2025 comenzará a jugarse este fin de semana y algunos partidos serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

La Liga MX seguirá con su actividad este fin de semana cuando se dispute la jornada número 9 del Apertura 2025. Y como tradicionalmente se distribuyen las transmisiones, habrá algunos partidos que se podrán ver por televisión abierta y otros por las plataformas digitales, vía streaming.

La fecha abrirá el viernes 19 de septiembre con el partido entre Necaxa y Puebla, ese mismo día Cruz Azul y Juárez se medirán, seguido de Mazatlán y Atlas y Tijuana vs León. El sábado seguirá la actividad con otros cuatro duelos, mientras que el domingo concluirá la jornada con el encuentro de Santos vs Atlético San Luis.

Serán más de 4 señales por las cuales se transmitirán los encuentros del futbol mexicano. (Jovani Pérez)

¿Qué partidos de la jornada 9 del Apertura serán transmitidos por televisión abierta?

Los partidos de la jornada 9 que serán transmitidos por televisión abierta serán el de Necaxa vs Puebla (canal 7), Pumas vs Tigres (canal 5) y el Monterrey vs América (canal 5). El resto se los encuentros se podrá sintonizar vía streaming por las plataformas digitales como ViX Premium o Claro Sports.

  • Necaxa vs Puebla | viernes 19 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas | Claro Sports, ViX. Premium y Azteca 7.
  • Cruz Azul vs Juárez | viernes 19 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas | ViX Premium.
  • Mazatlán vs Atlas | viernes 19 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas | Caliente TV y Azteca 7.
  • Tijuana vs León | viernes 19 de septiembre de 2025 a las 21:05 horas | Caliente TV.
  • Pachuca vs Querétaro | sábado 20 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas | Caliente TV en México.
  • Pumas vs Tigres | sábado 20 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas | ViX Premium, TUDN y Canal 5.
  • Chivas vs Toluca | sábado 20 de septiembre de 2025 a las 19:07 horas | Amazon Prime.
  • Monterrey vs América | sábado 20 de septiembre de 2025 a las 21:05 horas | ViX Premium, TUDN y Canal 5.
  • Santos vs Atlético San Luis | domingo 21 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas | ViX Premium.
Chivas sorprende venciendo al América, le quita el invicto y sale del último lugar de la Liga MX (Cuartoscuro)

¿Cómo va el Apertura 2025 hasta el momento?

Con el liderato absoluto de Rayados de Monterrey en el torneo Apertura 2025, la competencia por los primeros puestos de la Liga MX muestra una intensa disputa a medida que avanza la temporada. A la cima, el conjunto regiomontano acumula 21 puntos, asegurando momentáneamente la mejor campaña.

En la parte alta de la tabla, Cruz Azul se encuentra cerca del primer lugar, quedando tan solo a una unidad de los Rayados con 20 puntos, acompañado por América, que iguala esta cantidad tras conseguir los mismos 20 puntos, manteniéndose ambos como principales perseguidores del líder.

El panorama cambia radicalmente en la zona baja, donde resalta la complicada situación que atraviesan Necaxa, Querétaro y Puebla. Necaxa ha sumado apenas 6 puntos durante el certamen, una cifra que refleja la dificultad del equipo por encontrar estabilidad y victorias. Más abajo en el escalafón general, tanto Querétaro como Puebla apenas han logrado 4 puntos cada uno, producto únicamente de una victoria y un empate, situándose en los últimos lugares de la tabla.

