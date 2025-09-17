México Deportes

Álvaro Morales tendría oportunidad de quedarse en ESPN, reportó el hijo de José Ramón

El polémico analista deportivo no saldría del canal en el que se consolidó como comentarista

Por Luz Coello

Guardar
Álvaro Morales tendría oportunidad de
Álvaro Morales tendría oportunidad de quedarse en ESPN, reportó el hijo de José Ramón (FB/ Álvaro Morales)

Las televisoras deportivas se están alistando para la cobertura de la Copa Mundial 2026, por ello diferentes canales han anunciado cambios e incorporaciones de nuevos talentos para sus programas de análisis. Recientemente surgió el rumor de que Álvaro Morales tendría los días contados en ESPN.

El Brujo podría salir la empresa en la que ha colaborado por más de 20 años, por lo que empezaron a surgir una serie de rumores al respecto de su futuro como analista deportivo, algunos lo colocaron como el nuevo comentarista de televisoras como TUDN e incluso con FOX.

Sin embargo, Alvarito podría permanecer en la cadena norteamericana por un tiempo más. Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, se encargó de compartir una actualización sobre la situación que enfrenta el controversial periodista.

¿Álvaro Morales se queda en ESPN?

Álvaro Morales dedicó un enigmático mensaje por los rumores que lo ponen fuera de ESPN. (Crédito: X/ @AlvaritoMorales)

Debido a los rumores que surgieron sobre el futuro de Álvaro Morales, el “top de la industria” recibiría una oportunidad de continuar en ESPN, por lo que habría posibilidad de que sí le renueven el contrato. A través de redes sociales confirmó que el contrato acaba en enero de 2026, y todo apuntaría a que sí le darán continuidad a su estancia en la empresa.

Pese a los reportes de supuestos desacuerdos de directivos de ESPN, el hijo de Joserra compartió que el Brujo no tiene ningún tipo de oferta y que los supuestos desacuerdos de directivos no serían verídicos, por lo que sí le extenderían un segundo contrato al polémico analista de cara al Mundial 2026.

Además, adelantó que Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay estarían considerando la posibilidad de dejar ESPN para llegar a TUDN.

"Vanessa es un hecho que regresa a Televisa e Imay podría. Lo de Álvaro Morales hay muchas mentiras.La realidad es que ni TUDN ni FOX (ni el bueno ni el pirata) lo han buscado y no hay interés. Su contrato con ESPN se vence en enero del 2026 y lo más probable es que lo renueven“, publicó en su cuenta de X.

Álvaro Morales no saldría de
Álvaro Morales no saldría de ESPN (X/ @JuanPabloFdz)

Reportan la razón por la que Álvaro Morales podría dejar ESPN

A falta de la confirmación oficial sobre la posible salida de Álvaro Morales, surgieron reportes de la razón detrás de la salida de Morales entre ellos los de Mediotiempo y la columna del Francotirador de Récord, coinciden en que la decisión de no renovar su contrato se originó tras un incidente durante una transmisión en vivo.

El conductor deportivo habría omitido mencionar una película que Disney promocionaba en ESPN, lo que habría contravenido los acuerdos comerciales de la empresa. Además, durante una entrevista con un conductor estelar de la película de superhéroes habría originado conflictos del invitado con la cadena.

Esta actitud habría generado molestia entre los directivos, quienes finalmente optaron por no darle continuidad a su contrato, que finaliza en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

Álvaro MoralesESPNperiodista deportivomexico-deportes

Más Noticias

Yordenis Ugás se rinde ante Canelo Álvarez luego de su derrota ante Terence Crawford: “Una leyenda viva”

El tapatío recibió diversos mensajes de apoyo tras perder el campeonato indiscutido de las 168 libras

Yordenis Ugás se rinde ante

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

El cuadro universitario demandó al jugador brasileño el pasado mes de marzo

Pumas gana demanda a Dani

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

El Rey de Plata y Oro destacó que la lucha libre mexicana es patrimonio cultural y que el Consejo Mundial de Lucha Libre es ya una marca reconocida oficialmente como “Hecho en México”.

Fans interpretan discurso de Místico

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

El entrenador y mentor del Canelo Álvarez aseguró que el boxeador jalisciense seguirá activo en el pugilismo a pesar de perder sus títulos mundiales de peso supermediano

Eddy Reynoso rompe el silencio

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

La empresa de lucha libre celebrará su primer Premium Live Event en alianza con ESPN, que se transmitirá este sábado 20 de septiembre desde el Gainbridge Fieldhouse

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a
MÁS NOTICIAS

NARCO

De prisionero en EEUU a

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

ENTRETENIMIENTO

Arturo Carmona no puede creer

Arturo Carmona no puede creer que el hombre que abusó de su hija Melenie siga trabajando con Alicia Villarreal

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: productora del reality habla del “hate” en redes sociales

Aldo de Nigris llora al recordar a su tío Antonio de Nigris, futbolista que murió de un paro cardiaco a los 31 años

Tras el enfrentamiento entre Shiky y Aldo de Nigris, Dalílah Polanco asegura que por ella se creó ‘cuarto noche’

Valentina Gilabert acusa a Marianne Gonzaga de amenazas de muerte y acoso: “Ya me hiciste daño, déjame”

DEPORTES

Yordenis Ugás se rinde ante

Yordenis Ugás se rinde ante Canelo Álvarez luego de su derrota ante Terence Crawford: “Una leyenda viva”

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México