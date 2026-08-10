Samuel García anuncia el arranque de la jornada nacional de reforestación en Nuevo León

Samuel García afirmó que Nuevo León se suma a la jornada nacional de reforestación convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum. (CUARTOSCURO)

Guardar

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó este 9 de agosto un video en sus redes sociales en el que planta un árbol y anunció el arranque en el estado de la “jornada nacional de reforestación” convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el mensaje, García aseguró que su administración se suma a la jornada, pero subrayó que la reforestación “no queda en este domingo” y que se trata de un esfuerzo “diario” en el que deben participar autoridades y ciudadanía.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que, al inicio de su gobierno, Nuevo León tenía “un déficit enorme de árboles” y que se impulsan dos proyectos: Bosques de Agua, para sembrar árboles y plántulas en la Sierra Madre, y Bosques Ciudadanos, enfocado en reforestar avenidas, plazas y parques con árboles de talla grande.

García sostuvo que en la entidad ya se han plantado 1.1 millones de árboles y que buscan alcanzar la meta que se fijaron. En el mismo video, envió un saludo a Sheinbaum y dijo: “Muy buenos días, presidenta. Saludos hasta Puebla”.

PUBLICIDAD

Sheinbaum inicia en Puebla la Jornada Nacional de Reforestación 2026

Claudia Sheinbaum arrancó la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la meta de sembrar 6.6 millones de árboles y plantas. (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó este domingo 9 de agosto en Puebla la Jornada Nacional de Reforestación 2026, una movilización simultánea en las 32 entidades del país que busca restaurar ecosistemas forestales con la siembra de 6.6 millones de árboles y plantas y la intervención de 32 mil 184 hectáreas.

El acto central se realizó en el Ejido de Santiago Xalitzintla, en San Nicolás de los Ranchos, y ahí la mandataria también anunció que el segundo domingo de agosto quedará establecido de forma permanente como fecha nacional para esta estrategia.

PUBLICIDAD

La meta nacional incluye la participación de 235 mil personas voluntarias en 621 municipios, además de 1.7 millones de semillas de siembra directa y cerca de medio millón de semillas dispersadas con drones, de acuerdo con la Sader. La dependencia planteó una jornada que involucra a comunidades, ejidos, Fuerzas Armadas, instituciones y ciudadanía.

Durante su mensaje, Sheinbaum vinculó la fecha con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y sostuvo que esa coincidencia no es casual. Retomó la visión del ecólogo Víctor Manuel Toledo, según la cual las zonas mejor conservadas del país son aquellas habitadas por comunidades y pueblos originarios.

PUBLICIDAD

La presidenta afirmó: “No podía haber desarrollo (...) sin el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales”. En el mismo acto, propuso cambiar el nombre del paraje conocido como Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, al señalar que esa ruta fue transitada por pueblos originarios mucho antes de la llegada española.

La jornada queda institucionalizada con un decreto anual

La mandataria repasa el programa Sembrando Vida y afirma que suma a más de 400 mil sembradoras y sembradores y ha plantado más de 1,200 millones de árboles. (Archivo Infoabe)

Como parte del acto protocolario, la mandataria firmó el decreto que institucionaliza la Jornada Nacional de Reforestación cada segundo domingo de agosto. Después tomó protesta a brigadistas y voluntarios y les pide comprometerse a proteger la riqueza natural del país, cuidar ríos, lagos, montañas y manglares, y velar por el bienestar de pueblos originarios y comunidades afromexicanas.

PUBLICIDAD

En el evento, Sheinbaum también repasó el programa Sembrando Vida, creado hace ocho años. Señaló que esa política suma hoy a más de 400 mil sembradoras y sembradores y ha permitido plantar más de 1 mil 200 millones de árboles frutales y maderables, además de instalar viveros en distintas regiones del país.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, expuso que el 70% del territorio nacional tiene cobertura forestal. Añadió que el 60% de esos ecosistemas pertenece a ejidos y comunidades, e identificó a la tala ilegal como el principal problema ambiental del país.

PUBLICIDAD

La jornada también incluyó reportes de gobernadores mediante enlace remoto. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó trabajos de reforestación en el Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, una zona afectada por el huracán Otis, y fijó una meta de 2 millones de árboles en todo el estado.