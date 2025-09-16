México Deportes

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

Con la victoria, Penta alcanzó su segundo triunfo del mes, consolidándose como referente latino en la WWE

Por Jesús F. Beltrán

El enmascarado haciendo su tradicional
El enmascarado haciendo su tradicional entrada con su saludo de Zero Miedo.

El luchador mexicano Penta Zero Miedo volvió a brillar en la WWE al imponerse de manera contundente sobre Kofi Kingston, integrante de The New Day, en un combate que tuvo sabor a revancha. La victoria llegó semanas después de que Kingston lo derrotara con artimañas el pasado 25 de agosto en Monday Night RAW, lo que encendió la rivalidad entre ambos gladiadores.

El origen de este nuevo enfrentamiento se remonta al episodio en el que Penta fue víctima de una distracción generada por The New Day y Grayson Waller, lo que permitió que Rusev se llevara la victoria y fuera considerado en la lista de aspirantes al Campeonato Intercontinental de la WWE, actualmente en manos de Dominik Mysterio.

El mexican destroyer hizo que
El mexican destroyer hizo que Penta lograra su revancha ante Kingston.

La revancha entre Penta y Kingston se llevó a cabo desde Springfield, Massachusetts, en el marco de las celebraciones por la Independencia de México. Bajo la presión constante de Xavier Woods y Waller, quienes estuvieron al borde del cuadrilátero, el mexicano se impuso con su movimiento característico, el Springboard Mexican Destroyer, con el que dejó sin respuesta al luchador de origen jamaiquino y consiguió la cuenta de tres para sellar el triunfo.

Rusev sorprendió al decirle a
Rusev sorprendió al decirle a Dominik Mysterio que quiere quitarle su título

Con este resultado, Penta sumó su segundo triunfo del mes dentro de RAW, consolidando su posición en la marca roja y alimentando las expectativas de los aficionados mexicanos que siguen de cerca su desempeño en la WWE.

Sin embargo, la noche no terminó de forma positiva para el enmascarado. Tras bastidores, durante una entrevista en la que Dominik Mysterio hablaba sobre su campeonato intercontinental, Penta fue brutalmente atacado por los integrantes de New Day, quienes lo emboscaron con el objetivo de aumentar la tensión en la rivalidad. El golpe por la espalda dejó al mexicano en malas condiciones, eclipsando en parte el triunfo que acababa de conseguir en el ring.

El ataque ha encendido aún más los ánimos entre ambas partes y promete convertirse en una de las historias centrales de las próximas funciones de RAW. No se descarta que en los próximos días se confirme un combate directo entre Penta Zero Miedo y alguno de los miembros de New Day, lo que abriría un nuevo capítulo en esta creciente rivalidad.

Dragón Lee fue otra vez
Dragón Lee fue otra vez engañado por los sucios trucos de El Grande Americano

Por otro lado, otro mexicano tuvo acción en la cartelera: Dragón Lee, quien enfrentó a El Grande Americano en un combate marcado por la polémica. Pese al esfuerzo del regiomontano, el resultado no le favoreció, ya que varios enmascarados idénticos al Grande Americano intervinieron para asegurarle la victoria.

Aj Styles fue atacado por
Aj Styles fue atacado por otro Grande Americano.

Incluso AJ Styles intentó evitar la injusticia, pero fue agredido por uno de los enmascarados, dejando la situación en un ambiente de controversia y con promesas de más capítulos en las próximas funciones.

El Grande Americano inmortalizó el
El Grande Americano inmortalizó el encuentro con sus otros yo, como si fuera el meme de spiderman.

Así, la noche dejó contrastes para los representantes mexicanos: mientras Penta logró una revancha significativa, la emboscada de New Day y la derrota de Dragón Lee dejaron un sabor agridulce para los aficionados.

