Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista de Chivas exhibe amenazas de muerte de fans del América tras el clásico

Jacqueline Osuna denunció insultos y amenazas luego del triunfo rojiblanco ante el cuadro azulcrema

Por Jesús F. Beltrán

(AP Foto/Alfredo Moya)
(AP Foto/Alfredo Moya)

El Clásico Nacional del torneo Apertura 2025 dejó un sabor agridulce. Si bien las Chivas del Guadalajara lograron una histórica victoria de 2-1 frente al América, quitándole el invicto y consolidándose como aspirantes al título, la alegría deportiva se vio empañada por un episodio lamentable fuera de la cancha. Jacqueline Osuna, esposa del mediocampista rojiblanco Erick Gutiérrez, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte tras el encuentro, situación que ha encendido la polémica en redes sociales.

En su perfil personal, Osuna compartió capturas de un mensaje en el que un usuario, identificado como aficionado del América, lanzó insultos y amenazas contra ella y su familia. El texto, cargado de violencia, decía:

“Tremenda estúp... pend..., por primera vez que ganan miserables y se ponen al pedo, empezando por el mediocre de tu esposo. Ojalá violen a tus hijas y las maten y después a ti”. La publicación generó indignación inmediata, tanto entre la afición como en la opinión pública, al evidenciar el nivel de agresividad que puede alcanzar la rivalidad futbolística.

El mensaje lleno de insultos
El mensaje lleno de insultos e incitaciones a la violencia generó indignación entre la afición mexicana.

Este hecho ocurrió poco después de que la propia Jacqueline difundiera una fotografía donde se apreciaban los moretones en el cuerpo de Erick Gutiérrez, producto del conato de bronca registrado al final del Clásico Nacional. En la imagen, ella acompañó el mensaje con la frase: “llegó el capitán”, en alusión al liderazgo mostrado por su esposo dentro de la cancha.

La situación ha encendido el debate sobre la responsabilidad de los aficionados y el impacto negativo de la violencia digital en el deporte. Aunque la rivalidad entre Chivas y América históricamente ha estado marcada por la pasión y la intensidad, este tipo de agresiones trascienden cualquier lógica competitiva y ponen en riesgo la seguridad de las familias de los jugadores.

La esposa del mediocampista compartió
La esposa del mediocampista compartió los moretones del futbolista y después denunció mensajes de odio.

Diversas voces en redes sociales han exigido que las autoridades tomen cartas en el asunto y que la Liga MX refuerce sus protocolos contra la violencia, tanto dentro como fuera de los estadios. Además, se ha pedido a los clubes involucrados que condenen este tipo de expresiones y respalden públicamente a los futbolistas y sus familias.

Hasta el momento, ni Chivas ni América han emitido un comunicado oficial sobre las amenazas, aunque se espera que en los próximos días se pronuncien al respecto. Lo cierto es que el triunfo rojiblanco, que debía representar una celebración deportiva, quedó ensombrecido por la sombra de la violencia verbal y digital.

El caso de Jacqueline Osuna no es aislado, pues en anteriores torneos otras figuras del futbol mexicano han denunciado ataques similares, lo que refleja la necesidad urgente de trabajar en campañas de concientización para erradicar la violencia en todas sus formas.

