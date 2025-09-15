México Deportes

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

La pizarra del último juego terminó 7 - 3 y en cuatro partidos los escarlatas definieron el título

Por Luz Coello

Los Diablos Rojos se convirtieron
Los Diablos Rojos del México ganaron la Serie de Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y con ello se convirtieron en bicampeones por cuarta ocasión en su historia. Luego de derrotar a los Charros de Jalisco en cuatro partidos en su estadio en Zapopan, los escarlatas llegaron a su título número 18.

De manera consecutiva, los Rojos derrotaron a los Charros. Dominaron ampliamente la serie y se plantaron firmemente en el diamante, por lo que en los tres primeros enfrentamientos se aventajaron de su rival, por lo que un solo juego los separaba de este triunfo.

Este domingo 14 de septiembre por la noche, la novena bajo la dirección de Lorenzo Bundy obtuvo su título 18 de la Liga Mexicana de Beisbol, situándose como la franquicia más ganadora en los deportes profesionales del país. Así, superaron los 17 campeonatos de los Naranjeros de Hermosillo, el conjunto con más triunfos en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, cuyo campeonato más reciente ocurrió en la temporada 2024.

Los Diablos Rojos se convirtieron
El año pasado, los Diablos Rojos alcanzaron su campeonato 17 y tomaron el lugar del club profesional más laureado dela Ciudad de México, superando a las Águilas del América, que suman 16 títulos en la Liga MX.

Así fue el camino de los Diablos para llegar al bicampeonato

El histórico registro de Robinson Canó, quien alcanzó los cuatro mil imparables en su carrera profesional, marcó una noche memorable en el Estadio Panamericano de Guadalajara durante el tercer juego de la Serie del Rey 2025. Este hito individual se sumó al dominio colectivo de los Diablos Rojos del México, que derrotaron a los Charros de Jalisco por siete carreras a dos, quedando a una sola victoria de conquistar el título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por segunda temporada consecutiva.

A partir de este momento, los Diablos estaban en la posición de consumar la serie en cuatro partidos y así coronarse con el bicampeonato. En aquel encuentro arrancó con ventaja para los locales, quienes abrieron el marcador en la tercera entrada.

Los Diablos Rojos lograron dominar
Un triple de Mallex Smith y un sencillo de Michael Wielansky permitieron a los Charros adelantarse en el marcador. No obstante, la reacción de los Diablos Rojos fue inmediata y contundente en la cuarta entrada. José Pirela conectó un cuadrangular de tres carreras que revirtió la situación, seguido por un jonrón solitario de Carlos Pérez que amplió la diferencia.

La ofensiva capitalina mantuvo la presión en la quinta entrada. Allen Córdoba castigó a su antiguo equipo con un cuadrangular solitario, mientras que Pirela sumó una carrera más con un sencillo. En la octava entrada, Pérez volvió a destacar al conectar su segundo vuelacerca de la noche, estableciendo el marcador definitivo.

En el montículo, Brooks Hall ofreció una actuación sólida para los Diablos Rojos, lanzando cinco entradas en las que permitió tres hits y dos carreras sucias, además de registrar cuatro ponches y dos pasaportes. Por el lado de los Charros, Luis Iván Rodríguez cargó con la derrota tras permitir seis carreras en poco más de cuatro episodios.

