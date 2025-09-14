Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Los Diablos Rojos del México vencen 7-2 a Charros de Jalisco y se colocan a un triunfo del bicampeonato en la Serie del Rey 2025.

Los Diablos Rojos del México vencieron por marcador de siete carreras a dos a los Charros de Jalisco en el tercer juego de la Serie del Rey 2025, disputado en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

Con este resultado, el equipo capitalino se colocó con ventaja de tres juegos a cero en la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y está a una sola victoria de conquistar el título por segunda temporada consecutiva.

El encuentro comenzó con ventaja para los locales, que lograron ponerse al frente en la tercera entrada gracias a un triple de Mallex Smith y un sencillo de Michael Wielansky.

Sin embargo, la respuesta escarlata fue inmediata. En la cuarta alta, José Pirela conectó un cuadrangular de tres carreras que revirtió el marcador. Acto seguido, Carlos Pérez sumó otro jonrón solitario para ampliar la ventaja.

La ofensiva de los Diablos Rojos mantuvo el ritmo en la quinta entrada. Allen Córdoba castigó a su exequipo con un cuadrangular solitario, mientras que Pirela impulsó otra carrera con un sencillo.

Charros de Jalisco queda al borde de la eliminación tras caer ante Diablos Rojos en el Estadio Panamericano de Guadalajara. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

En la octava, Pérez volvió a volarse la barda, firmando su segundo vuelacerca de la noche y sellando el marcador definitivo.

El abridor Brooks Hall cumplió con una sólida actuación en cinco entradas, permitiendo tres hits y dos carreras sucias, con cuatro ponches y dos pasaportes.

Por su parte, Luis Iván Rodríguez cargó con la derrota tras permitir seis carreras en poco más de cuatro episodios.

Además del dominio ofensivo, el juego quedó marcado por un hito histórico: Robinson Canó llegó a cuatro mil imparables en su carrera profesional, consolidando su legado en el beisbol internacional.

Con esta victoria, los Diablos Rojos suman once triunfos consecutivos en series por el campeonato y están a punto de concretar una barrida sobre los Charros, lo que les otorgaría el bicampeonato de la LMB.

El cuarto juego de la Serie del Rey se disputará el domingo 14 de septiembre con Eduardo Vera y Efraín Contreras como abridores. Imagen cuenta de X @charrosbeisbol

En la historia de la liga, solo dos equipos han logrado remontar una desventaja de tres juegos a cero en finales: los Charros de los años setenta y los Toros de Tijuana en la década pasada.

El cuarto juego de la Serie del Rey se disputará este domingo catorce de septiembre en punto de las cinco de la tarde en el mismo escenario de Jalisco.

Los abridores anunciados son Eduardo Vera por Jalisco y Efraín Contreras por la novena escarlata. De ganar, los Diablos Rojos se coronarían campeones por decimoctava ocasión, consolidando su hegemonía en el circuito veraniego.