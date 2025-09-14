México Deportes

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

Este domingo se vivirá un duelo decisivo en el diamante, con dos escuadras buscando dar un paso firme hacia la cima en una contienda llena de historia y emoción

Por Gerardo Lezama

El Juego 4 de la Serie del Rey enfrenta a Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco en Zapopan.

Este domingo 14 de septiembre se jugará el Juego 4 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco, en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en televisión por ESPN, Fox Sports, TVC Deportes, Hi! Sports y AyM Sports.

Para quienes prefieren seguirlo en línea, estará disponible en Claro Sports vía YouTube, además de Disney+, Amazon Prime Video y LMB.TV.

La cobertura será amplia, reflejo del interés que ha despertado esta final inédita entre dos equipos con historias muy distintas.La serie, pactada a ganar cuatro de siete juegos, ha estado marcada por la intensidad, la estrategia y el fervor de dos aficiones que sueñan con la gloria.

Si logran ganar este juego, se colocarán a una sola victoria del campeonato, con la posibilidad de coronarse en el Juego 5, también en territorio jalisciense.

El partido será transmitido por ESPN, Fox Sports, TVC Deportes, Hi! Sports, AyM Sports y plataformas digitales.

Esto les permitiría evitar regresar a la Ciudad de México y cerrar la serie con contundencia. Por otro lado, los Charros de Jalisco están decididos a romper una sequía de más de medio siglo sin título en la Liga Mexicana de Beisbol.

Su última aparición en una final de verano fue en 1971, y ahora tienen la oportunidad de empatar la serie si consiguen la victoria este domingo.

Ganar el Juego 4 les daría un impulso anímico considerable, especialmente frente a su afición, que ha llenado el estadio con entusiasmo y esperanza.

Además, pondrían presión sobre los Diablos y obligarían a extender la serie hasta el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los capitalinos suelen ser más fuertes.

Charros de Jalisco intentan romper una sequía de más de 50 años sin título en la Liga Mexicana de Beisbol.. Imágenes cuenta de X @charrosbeisbol

El calendario de la Serie del Rey contempla el Juego 5 para el lunes 15 de septiembre, también en Zapopan, mientras que los Juegos 6 y 7, si son necesarios, se jugarían en la Ciudad de México los días 17 y 18 de septiembre respectivamente. Ambos equipos han demostrado carácter y talento en cada entrada.

El pitcheo ha sido clave, pero también la defensa y el bateo oportuno. Cada jugada puede cambiar el destino del campeonato.

La Serie del Rey 2025 ha sido una muestra del alto nivel competitivo que vive el beisbol mexicano. El Juego 4 promete emociones intensas, decisiones tácticas al límite y una atmósfera cargada de tensión.

Ambos equipos saben que este partido puede definir el rumbo del campeonato, y la afición está lista para vivir cada lanzamiento como si fuera el último.

