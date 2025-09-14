Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

Este domingo 14 de septiembre se jugará el Juego 4 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco, en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en televisión por ESPN, Fox Sports, TVC Deportes, Hi! Sports y AyM Sports.
Para quienes prefieren seguirlo en línea, estará disponible en Claro Sports vía YouTube, además de Disney+, Amazon Prime Video y LMB.TV.
La cobertura será amplia, reflejo del interés que ha despertado esta final inédita entre dos equipos con historias muy distintas.La serie, pactada a ganar cuatro de siete juegos, ha estado marcada por la intensidad, la estrategia y el fervor de dos aficiones que sueñan con la gloria.
Si logran ganar este juego, se colocarán a una sola victoria del campeonato, con la posibilidad de coronarse en el Juego 5, también en territorio jalisciense.
Esto les permitiría evitar regresar a la Ciudad de México y cerrar la serie con contundencia. Por otro lado, los Charros de Jalisco están decididos a romper una sequía de más de medio siglo sin título en la Liga Mexicana de Beisbol.
Su última aparición en una final de verano fue en 1971, y ahora tienen la oportunidad de empatar la serie si consiguen la victoria este domingo.
Ganar el Juego 4 les daría un impulso anímico considerable, especialmente frente a su afición, que ha llenado el estadio con entusiasmo y esperanza.
Además, pondrían presión sobre los Diablos y obligarían a extender la serie hasta el Estadio Alfredo Harp Helú, donde los capitalinos suelen ser más fuertes.
El calendario de la Serie del Rey contempla el Juego 5 para el lunes 15 de septiembre, también en Zapopan, mientras que los Juegos 6 y 7, si son necesarios, se jugarían en la Ciudad de México los días 17 y 18 de septiembre respectivamente. Ambos equipos han demostrado carácter y talento en cada entrada.
El pitcheo ha sido clave, pero también la defensa y el bateo oportuno. Cada jugada puede cambiar el destino del campeonato.
La Serie del Rey 2025 ha sido una muestra del alto nivel competitivo que vive el beisbol mexicano. El Juego 4 promete emociones intensas, decisiones tácticas al límite y una atmósfera cargada de tensión.
Ambos equipos saben que este partido puede definir el rumbo del campeonato, y la afición está lista para vivir cada lanzamiento como si fuera el último.