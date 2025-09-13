Revelan al que podría ser el siguiente rival de Canelo Álvarez si vence a Terence Crawford: “Sería una decisión obvia”

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su último careo rumbo a la pelea que sostendrán este sábado 13 de septiembre (X@Turki_alalshikh)

Esta noche Saúl Canelo Álvarez tendrá una de las peleas más importantes en toda su carrera cuando se suba al ring a pelear contra Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde estará en disputa el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El tapatío expondrá todos sus títulos mundiales de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) ante un Bud Crawford que aunque es de los mejores libra por libra de la última década, tendrá que escalar dos divisiones más de peso.

Este combate podría marcar un antes y un después en la carrera del campeón mexicano y antes de que se llegue el momento para que se suba al ring, ha salido a la luz el nombre de su posible siguiente rival, en caso de que le gane a Terence Crawford.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

¿Quién podría ser el siguiente rival de Canelo Álvarez si vence a Terence Crawford?

En entrevista con The Ring, Frank Warren, promotor de boxeo, aseguró que si Canelo vence a Terence Crawford este sábado, lo más posible es que el próximo rival del tapatío sea Hamzah Sheeraz. Sin embargo, añadió que dependerá lo que suceda este fin de semana, ya que de ahí partirán para ver qué sigue.

“Sería una decisión obvia. Todo depende de lo que ocurra el sábado. Si Canelo sale adelante, creo que concretaremos esa pelea. Veamos qué pasa este fin de semana y partamos de ahí”, comentó Warren.

Cabe indicar que Sheeraz derrotó de manera contundente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York. El pugilista británico noqueó al boricua en el quinto asalto y se consolidó como el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso supermediano.

Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)

Canelo Álvarez en busca de aumentar su legado

A lo largo de su trayectoria, Saúl Álvarez ha enfrentado a grandes oponentes como Miguel Cotto, Dmitry Bivol, Gennady Golovkin (3 veces), Callum Smith, Floyd Mayweather Junior, entre otros. Ahora, su combate con Crawford no es una excepción y promete pasar a la historia de su carrera.

Y es que el récord invicto de Bud Crawford alimenta la expectativa entre analistas y fanáticos del boxeo de cara al combate. Considerado uno de los contrincantes más resistentes del circuito profesional, el estadounidense representa una amenaza latente, a pesar de que las proyecciones favorecen a Saúl Álvarez. Sin embargo, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, respaldado por su historial de dominio en la división de 76,2 kilogramos (168 libras), figura como favorito en las apuestas.