México Deportes

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Los famosos sorprendieron al mostrar sus colores en una dinámica futbolera que encendió las rivalidades

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Los participantes fueron sorprendidos con
Los participantes fueron sorprendidos con un torneo de futbolito en el que pudieron elegir entre portar los jerseys de las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América. (Ilustración: Zurisaddai González)

Este viernes 12 de septiembre, los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 vivieron una dinámica que combinó la pasión del futbol y la convivencia dentro del reality. Tras una semana marcada por tensiones, sorpresas y nuevas alianzas, los participantes fueron sorprendidos con un torneo de futbolito en el que pudieron elegir entre portar los jerseys de las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América, encendiendo así el espíritu del Clásico Nacional dentro de la casa.

El encuentro de futbolito estuvo lleno de emoción, y la dupla ganadora fue la conformada por Guana y Aarón Mercury, quienes se impusieron a Abelito y Elaine Haro. Sin embargo, lo más comentado no fue el resultado del juego, sino la manera en que los habitantes se dividieron por equipos, dejando ver sus preferencias futboleras.

Los famosos sorprendieron al mostrar
Los famosos sorprendieron al mostrar sus colores en una dinámica futbolera que encendió las rivalidades.

Por parte del América, los que vistieron la camiseta azulcrema fueron Elaine Haro, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras. En contraste, quienes defendieron los colores rojiblancos de las Chivas fueron Dalilah Polanco, El Guana, Aldo de Nigris, Shiki y Abelito. Esta separación llamó la atención debido a que, recientemente, todos los habitantes comparten la habitación conocida como “Eclipse”, lo que podría intensificar las tensiones previas a la próxima gala.

El reality, que se caracteriza por reflejar la convivencia y los roces entre famosos, encontró en el Clásico Nacional un nuevo pretexto para dividir opiniones y generar conversación entre los televidentes. En redes sociales, los fanáticos reaccionaron rápidamente, celebrando que sus ídolos mostraran abiertamente sus colores, mientras que otros señalaron que esta nueva dinámica podría influir en futuras nominaciones.

La rivalidad entre América y
La rivalidad entre América y Chivas ha estado marcada por distintas etapas: del dominio rojiblanco en los 60, al equilibrio en los 90, hasta el repunte azulcrema en las últimas décadas, consolidándose como el enfrentamiento más representativo del futbol mexicano. (Ilustración: Jesús Aviles)

La sorpresa de la noche llegó de la mano de TUDN, que enlazó en vivo a Miguel Layún, exjugador del América y actual comentarista. El exfutbolista saludó a los habitantes y los invitó a disfrutar del Clásico Nacional, el cual será transmitido directamente dentro de la casa, permitiéndoles ser parte de uno de los encuentros más esperados de la temporada futbolera.

La presencia de Layún generó gran emoción entre los habitantes, quienes celebraron con aplausos el anuncio. Para algunos, la transmisión del partido será un momento de relajación y convivencia, mientras que para otros representa una oportunidad de reafirmar la rivalidad entre Chivas y América dentro del reality.

De esta manera, La Casa de los Famosos México 3 suma un nuevo capítulo a su historia, en el que el futbol, las pasiones y las rivalidades deportivas se entrelazan con la competencia diaria por llegar a la final. Con el Clásico Nacional como telón de fondo, los próximos días prometen ser aún más intensos en la famosa casa.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025Clásico NacionalClub AméricaChivasmexico-entretenimientomexico-deportes

Más Noticias

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

El hijo de Rey Mysterio Jr. se coronó en Worlds Collide Las Vegas, consolidando su legado en la lucha libre

Dominik Mysterio revela que estará

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

El gladiador de Ecatepec dejó el orgullo de México en alto ante el campeón de Estados Unidos

Cómo le fue a Rey

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

La dupla conocida como ‘Brodido’ confirmaron su poderío con una victoria contundente ante el equipo del Galeón Fantasma

Arena México estalla con la

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Con muchas sorpresas el evento fue del gusto de los aficionados que disfrutaron los resultados

Resultados de Worlds Collide 2025,

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

El guardameta colombiano ha mostrado una baja de juego en los últimos partidos

Alertan sobre el estado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interpol emite ficha roja contra

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

Meses de investigación y 12 dependencias: así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Así es la lujosa mansión donde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora | Video

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que más se escuchan en México durante el 15 de septiembre: la música que desplaza al reguetón

“Búsquenos”: amigas de Wendy Guevara ofrecen donar su piel a heridos por explosión de gas LP en La Concordia, Iztapalapa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Oasis: Liam y Noel Gallagher salen tomados de la mano para saludar a México durante su primer histórico concierto

Órganos de Marian Izaguirre serán donados mientras surgen interrogantes sobre la línea de investigación de la Fiscalía

DEPORTES

Dominik Mysterio revela que estará

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”