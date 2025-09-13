Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Los participantes fueron sorprendidos con un torneo de futbolito en el que pudieron elegir entre portar los jerseys de las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América. (Ilustración: Zurisaddai González)

Este viernes 12 de septiembre, los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 vivieron una dinámica que combinó la pasión del futbol y la convivencia dentro del reality. Tras una semana marcada por tensiones, sorpresas y nuevas alianzas, los participantes fueron sorprendidos con un torneo de futbolito en el que pudieron elegir entre portar los jerseys de las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América, encendiendo así el espíritu del Clásico Nacional dentro de la casa.

El encuentro de futbolito estuvo lleno de emoción, y la dupla ganadora fue la conformada por Guana y Aarón Mercury, quienes se impusieron a Abelito y Elaine Haro. Sin embargo, lo más comentado no fue el resultado del juego, sino la manera en que los habitantes se dividieron por equipos, dejando ver sus preferencias futboleras.

Los famosos sorprendieron al mostrar sus colores en una dinámica futbolera que encendió las rivalidades.

Por parte del América, los que vistieron la camiseta azulcrema fueron Elaine Haro, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras. En contraste, quienes defendieron los colores rojiblancos de las Chivas fueron Dalilah Polanco, El Guana, Aldo de Nigris, Shiki y Abelito. Esta separación llamó la atención debido a que, recientemente, todos los habitantes comparten la habitación conocida como “Eclipse”, lo que podría intensificar las tensiones previas a la próxima gala.

El reality, que se caracteriza por reflejar la convivencia y los roces entre famosos, encontró en el Clásico Nacional un nuevo pretexto para dividir opiniones y generar conversación entre los televidentes. En redes sociales, los fanáticos reaccionaron rápidamente, celebrando que sus ídolos mostraran abiertamente sus colores, mientras que otros señalaron que esta nueva dinámica podría influir en futuras nominaciones.

La rivalidad entre América y Chivas ha estado marcada por distintas etapas: del dominio rojiblanco en los 60, al equilibrio en los 90, hasta el repunte azulcrema en las últimas décadas, consolidándose como el enfrentamiento más representativo del futbol mexicano. (Ilustración: Jesús Aviles)

La sorpresa de la noche llegó de la mano de TUDN, que enlazó en vivo a Miguel Layún, exjugador del América y actual comentarista. El exfutbolista saludó a los habitantes y los invitó a disfrutar del Clásico Nacional, el cual será transmitido directamente dentro de la casa, permitiéndoles ser parte de uno de los encuentros más esperados de la temporada futbolera.

La presencia de Layún generó gran emoción entre los habitantes, quienes celebraron con aplausos el anuncio. Para algunos, la transmisión del partido será un momento de relajación y convivencia, mientras que para otros representa una oportunidad de reafirmar la rivalidad entre Chivas y América dentro del reality.

De esta manera, La Casa de los Famosos México 3 suma un nuevo capítulo a su historia, en el que el futbol, las pasiones y las rivalidades deportivas se entrelazan con la competencia diaria por llegar a la final. Con el Clásico Nacional como telón de fondo, los próximos días prometen ser aún más intensos en la famosa casa.