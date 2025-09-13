Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

El público celebró la victoria de “Brodido” luego de un suplex múltiple que selló la segunda defensa de sus cinturones en el CMLL. (Cortesía CMLL)

La Arena México volvió a vibrar este viernes con un espectáculo de primer nivel, donde Bandido y Brody King tuvieron una exitosa primera presentación como dupla en el recinto de la colonia Doctores. El equipo conocido como “Brodido” retuvo con autoridad el Campeonato Mundial de Parejas de All Elite Wrestling (AEW) tras imponerse a Zandokan Jr. y El Difunto en el combate estelar del Viernes Espectacular del CMLL.

Bandido y Brody King defendieron con éxito los Campeonatos Mundiales de Parejas de AEW tras imponerse a Zandokan Jr. y El Difunto en la Arena México. (Cortesía CMLL)

El duelo fue pactado a una sola caída, lo que elevó la tensión en cada movimiento. El “Galeón Fantasma” intentó dar la sorpresa de la noche, pero un fuerte impacto en la pierna de Zandokan Jr. lo dejó fuera de las acciones momentáneamente.

La dupla semifinalista destacó la química en equipo y aseguró que están listos para conquistar el trofeo en la Catedral de la Lucha Libre. (Cortesía CMLL)

A pesar de recibir atención médica, el gladiador decidió continuar en la contienda para no abandonar a su compañero. Sin embargo, la estrategia no fue suficiente, y un suplex múltiple de los campeones selló la segunda defensa de sus cinturones.

Pese a su experiencia, Atlantis y Blue Panther no lograron detener el ímpetu de la pareja que busca consolidarse como la mejor del momento. (Cortesía CMLL)

La velada también dejó en claro que Titán y Templario son una de las duplas más sólidas de la actualidad. Luego de superar a los legendarios Blue Panther y Atlantis, confirmaron su lugar en la gran final de la Copa Independencia, misma que disputarán en el 92 Aniversario del CMLL.

Titán y Templario vencieron a Atlantis y Blue Panther para avanzar a la final de la Copa Independencia en el 92 Aniversario del CMLL. (Cortesía CMLL)

Tras el combate, declararon: “Esta rivalidad está en pausa, juntos podemos hacer grandes cosas, hay mucha química, nos entendemos arriba en el ring y hoy fue un triunfo muy importante. No hay que confiarnos, vencimos a dos estandartes, pero nosotros vamos a alzar esa copa en el 92 Aniversario, la mejor pareja que hay en la actualidad”.

En la segunda fase del torneo quedaron eliminadas parejas de experiencia como Euforia y Mephisto, además de la dupla juvenil integrada por Max Star y Futuro, quienes no lograron avanzar más allá de la primera ronda.

La batalla individual mantuvo al público al filo de sus asientos gracias a la intensidad y entrega de ambas gladiadoras. (Cortesía CMLL)

El público también disfrutó de un duelo individual cargado de adrenalina, donde Zeuxis derrotó a La Catalina con un espectacular “Spanish Fly” desde la tercera cuerda. En la lucha de tercias, Magia Blanca, Xelhua e Hijo del Pantera mostraron gran coordinación para imponerse a los Hermanos Calavera Jr. e Infarto. Finalmente, en la contienda inicial, Shockercito y Galaxy abrieron la noche con triunfo ante Pequeño Pólvora y Full Metal.

Zeuxis sorprendió al público al derrotar a La Catalina con un arriesgado “Spanish Fly” desde la tercera cuerda. (Cortesía CMLL)

La Arena México reafirmó su papel como epicentro de la lucha libre mundial, con combates que dejaron emociones intensas y rivalidades en construcción rumbo al aniversario.