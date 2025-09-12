México Deportes

Esta es la contundente predicción que da Juan Manuel Márquez para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea”

El “Dinamita” aseguró que la diferencia de peso será un factor clave en la función

Por César Márquez

Guardar
Juan Manuel Márquez dio su
Juan Manuel Márquez dio su pronóstico y aseguró que será una buena pelea. (Infobae)

Después de meses de espera, el momento ha llegado. Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring este sábado 13 de septiembre para disputar todos los cinturones del peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB) en lo que promete ser una de las funciones más espectaculares de este 2025.

La cita es en el Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, donde se espera que asistan más de 60 mil personas. Ahí, Álvarez expondrá sus títulos ante un estadounidense que retará todo pronóstico para subir dos categorías más de peso. Ambos buscarán aumentar su legado, pero solo uno se consolidará como el mejor libra por libra de la última década.

Cabe indicar que desde que se anunció dicha función, los múltiples expertos del deporte comenzaron a opinar al respecto. Y es que en una reciente entrevista, Juan Manuel Márquez dio su pronóstico y aseguró que será una buena pelea.

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Juan Manuel Márquez y su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford

En entrevista con Upper-Box, Juan Manuel Márquez aseguró que en los primeros episodios será una pelea buena, difícil para ambos peleadores pero más para el mexicano por el tipo de boxeo que maneja el estadounidense. Sin embargo, añadió que la diferencia de peso será un factor clave a favor de Canelo, por lo que puede ganar y hasta por la vía del nocaut.

“Mi pronóstico, creo que es una pelea buena en los primeros episodios, una pelea dura para los dos, pero yo creo que más para el Canelo Álvarez por el boxeo que ejerce Terence Crawford sobre el ring. Como lo digo, la diferencia de división, la diferencia de tonelaje va a ser un punto clave a favor del Canelo Álvarez. Entonces si doy mi pronóstico, es que Canelo puede ganar y por qué no decirlo, hasta por la vía del nocaut”

Cabe señalar que una de las cosas más criticadas de la pelea ha sido la diferencia de peso que hay entre uno y otro. Y es que tomando en cuenta el último combate del norteamericano, subirá dos divisiones más, es decir, de las 147 a las 168 libras.

El “Dinamita” aseguró que la diferencia de peso será un factor clave en la función Crédito: Facebook |

Canelo vs Crawford: todo listo para el combate en Las Vegas

Con la realización del pesaje privado durante la mañana, los dos pugilistas marcaron 167,5 libras (76 kilogramos), cumpliendo así con el requisito reglamentario previo al esperado enfrentamiento. Tanto Álvarez como Crawford coincidieron en el peso y, tras esta revisión, todo quedó confirmado para que el combate se lleve a cabo mañana en el imponente estadio de los Raiders.

En la jornada anterior, ambos participaron en su último careo rumbo al combate, presentándose con una actitud más serena en comparación con encuentros anteriores. Durante el evento se observó que los dos lucieron tranquilos y, al cierre del mismo, el mexicano realizó un breve baile aportando un momento distendido antes de la tensión de la pelea.

Temas Relacionados

Juan Manuel MárquezCanelo ÁlvarezSaúl Canelo ÁlvarezTerence CrawfordCrawfordBoxeomexico-deportes

Más Noticias

Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre

Consulta la lista de eventos destacados, desde boxeo y futbol hasta beisbol para no perderte ningún detalle

Agenda deportiva: la pelea del

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 3 de la Serie del Rey?

El tercer enfrentamiento entre escarlatas y jaliscienses llega en un momento clave, con tensión creciente y ajustes urgentes en el equipo local

Diablos Rojos de México vs

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Las Águilas reciben al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes en ambas ramas, donde el orgullo de ambas escuadras está en juego

América vs Chivas: cuándo, a

Psycho Clown se solidariza con víctimas de explosión en Puente de la Concordia: “Dios los bendiga”

El luchador mexicano de la AAA y WWE se solidarizó en redes con las familias de los fallecidos y los heridos del accidente

Psycho Clown se solidariza con

Canelo Álvarez presume su Lamborghini Revuelto antes de enfrentar a Crawford: esto es lo que costó

El boxeador mexicano mostró en Instagram su nuevo superdeportivo híbrido

Canelo Álvarez presume su Lamborghini
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Miguel”, operador

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

Sinaloa celebrará el Grito de Independencia en medio de 10 mil efectivos y sistema antidrones de seguridad

Reportan investigación abierta de la FGR a Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero y huachicol fiscal

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

ENTRETENIMIENTO

Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado

Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia por fuerte dolor de estómago: “Me empecé a sentir muy mal”

Caifanes dará concierto gratuito por el Día de la Independencia en esta alcaldía de CDMX

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Los hijos de Liam y Noel Gallagher de Oasis visitan de sorpresa el Centro Cultural PILARES en CDMX: “Rockeando”

El bar de Oasis llega México: de qué se trata, fechas, ubicación y precios del ‘Definitely Maybe’ de Manchester

DEPORTES

¿Cómo quedará el partido entre

¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?

Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 3 de la Serie del Rey?

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Psycho Clown se solidariza con víctimas de explosión en Puente de la Concordia: “Dios los bendiga”