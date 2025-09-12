Esta es la contundente predicción que da Juan Manuel Márquez para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea”

Juan Manuel Márquez dio su pronóstico y aseguró que será una buena pelea. (Infobae)

Después de meses de espera, el momento ha llegado. Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring este sábado 13 de septiembre para disputar todos los cinturones del peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB) en lo que promete ser una de las funciones más espectaculares de este 2025.

La cita es en el Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, donde se espera que asistan más de 60 mil personas. Ahí, Álvarez expondrá sus títulos ante un estadounidense que retará todo pronóstico para subir dos categorías más de peso. Ambos buscarán aumentar su legado, pero solo uno se consolidará como el mejor libra por libra de la última década.

Cabe indicar que desde que se anunció dicha función, los múltiples expertos del deporte comenzaron a opinar al respecto. Y es que en una reciente entrevista, Juan Manuel Márquez dio su pronóstico y aseguró que será una buena pelea.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Juan Manuel Márquez y su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford

En entrevista con Upper-Box, Juan Manuel Márquez aseguró que en los primeros episodios será una pelea buena, difícil para ambos peleadores pero más para el mexicano por el tipo de boxeo que maneja el estadounidense. Sin embargo, añadió que la diferencia de peso será un factor clave a favor de Canelo, por lo que puede ganar y hasta por la vía del nocaut.

“Mi pronóstico, creo que es una pelea buena en los primeros episodios, una pelea dura para los dos, pero yo creo que más para el Canelo Álvarez por el boxeo que ejerce Terence Crawford sobre el ring. Como lo digo, la diferencia de división, la diferencia de tonelaje va a ser un punto clave a favor del Canelo Álvarez. Entonces si doy mi pronóstico, es que Canelo puede ganar y por qué no decirlo, hasta por la vía del nocaut”

Cabe señalar que una de las cosas más criticadas de la pelea ha sido la diferencia de peso que hay entre uno y otro. Y es que tomando en cuenta el último combate del norteamericano, subirá dos divisiones más, es decir, de las 147 a las 168 libras.

El “Dinamita” aseguró que la diferencia de peso será un factor clave en la función Crédito: Facebook |

Canelo vs Crawford: todo listo para el combate en Las Vegas

Con la realización del pesaje privado durante la mañana, los dos pugilistas marcaron 167,5 libras (76 kilogramos), cumpliendo así con el requisito reglamentario previo al esperado enfrentamiento. Tanto Álvarez como Crawford coincidieron en el peso y, tras esta revisión, todo quedó confirmado para que el combate se lleve a cabo mañana en el imponente estadio de los Raiders.

En la jornada anterior, ambos participaron en su último careo rumbo al combate, presentándose con una actitud más serena en comparación con encuentros anteriores. Durante el evento se observó que los dos lucieron tranquilos y, al cierre del mismo, el mexicano realizó un breve baile aportando un momento distendido antes de la tensión de la pelea.