Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 3 de la Serie del Rey?

La Serie del Rey 2025 se traslada a Jalisco para el tercer juego entre Diablos Rojos y Charros.

La Serie del Rey 2025 se traslada a Jalisco para continuar con el enfrentamiento entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco.

El juego 3 se disputará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Panamericano de Zapopan, con inicio programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El duelo será transmitido en múltiples plataformas: Claro Sports (YouTube), ESPN, Disney+, Fox Sports 2, Fox Sports Premium, TVC Deportes, Hi! Sports, Canal 6 y Caliente TV. La cobertura comenzará desde las 18:00 horas, por lo que se recomienda sintonizar con anticipación.

El cuarto juego está programado para el domingo 14 a las 17:00 horas en el mismo recinto. En caso de ser necesario, el quinto se jugaría el lunes 15 a las 19:30 horas. Los juegos 6 y 7, si la serie se extiende, regresarían al Estadio Alfredo Harp Helú los días 17 y 18 de septiembre respectivamente.

Los Diablos Rojos pegan por segunda ocasión

Diablos Rojos del México lideran la serie 2-0 tras contundente victoria 12-1 sobre Charros de Jalisco. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

En el segundo juego de la Serie del Rey, los Diablos Rojos del México ofrecieron una actuación dominante al vencer 12-1 a los Charros de Jalisco. Desde el primer episodio, los capitalinos aprovecharon errores defensivos y mostraron solidez en el montículo.

La ofensiva escarlata conectó extrabases clave, incluyendo cuadrangulares que marcaron el ritmo del encuentro.

La victoria se suma al triunfo del primer juego, donde los Diablos se impusieron 8-4. El pitcheo abridor ha sido determinante, limitando a los bateadores jaliscienses y generando confianza en el bullpen. Con la serie 2-0, el equipo del México buscará cerrar la contienda como visitante.

Tras la segunda derrota, el ambiente entre los seguidores de los Charros se tornó tenso, especialmente por las declaraciones del manager Benjamín Gil luego del primer juego.

En conferencia de prensa, Gil lanzó una pregunta que generó molestia: “¿Quién fue mejor equipo hoy?”, sugiriendo que su equipo había superado a los Diablos pese al marcador adverso.

Charros de Jalisco enfrentan presión tras polémicas declaraciones de su manager Benjamín Gil. Imagen cuenta de X @charrosbeisbol

La frase fue interpretada por muchos aficionados como una evasión ante los errores cometidos y una falta de autocrítica. En redes sociales, seguidores del conjunto jalisciense cuestionaron el liderazgo del timonel y exigieron ajustes inmediatos en la estrategia.

La presión ahora recae sobre los Charros, que deberán aprovechar la localía para evitar una barrida y mantener vivas sus aspiraciones al título de la Liga Mexicana de Beisbol.

El equipo necesita mostrar carácter, corregir errores defensivos y recuperar la confianza ofensiva si pretende cambiar el rumbo de la serie ante unos Diablos que han sido superiores en todos los aspectos del juego.