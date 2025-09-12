México Deportes

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 3 de la Serie del Rey?

El tercer enfrentamiento entre escarlatas y jaliscienses llega en un momento clave, con tensión creciente y ajustes urgentes en el equipo local

Por Gerardo Lezama

Guardar
La Serie del Rey 2025
La Serie del Rey 2025 se traslada a Jalisco para el tercer juego entre Diablos Rojos y Charros.

La Serie del Rey 2025 se traslada a Jalisco para continuar con el enfrentamiento entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco.

El juego 3 se disputará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Panamericano de Zapopan, con inicio programado a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El duelo será transmitido en múltiples plataformas: Claro Sports (YouTube), ESPN, Disney+, Fox Sports 2, Fox Sports Premium, TVC Deportes, Hi! Sports, Canal 6 y Caliente TV. La cobertura comenzará desde las 18:00 horas, por lo que se recomienda sintonizar con anticipación.

El cuarto juego está programado para el domingo 14 a las 17:00 horas en el mismo recinto. En caso de ser necesario, el quinto se jugaría el lunes 15 a las 19:30 horas. Los juegos 6 y 7, si la serie se extiende, regresarían al Estadio Alfredo Harp Helú los días 17 y 18 de septiembre respectivamente.

Los Diablos Rojos pegan por segunda ocasión

Diablos Rojos del México lideran
Diablos Rojos del México lideran la serie 2-0 tras contundente victoria 12-1 sobre Charros de Jalisco. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

En el segundo juego de la Serie del Rey, los Diablos Rojos del México ofrecieron una actuación dominante al vencer 12-1 a los Charros de Jalisco. Desde el primer episodio, los capitalinos aprovecharon errores defensivos y mostraron solidez en el montículo.

La ofensiva escarlata conectó extrabases clave, incluyendo cuadrangulares que marcaron el ritmo del encuentro.

La victoria se suma al triunfo del primer juego, donde los Diablos se impusieron 8-4. El pitcheo abridor ha sido determinante, limitando a los bateadores jaliscienses y generando confianza en el bullpen. Con la serie 2-0, el equipo del México buscará cerrar la contienda como visitante.

Tras la segunda derrota, el ambiente entre los seguidores de los Charros se tornó tenso, especialmente por las declaraciones del manager Benjamín Gil luego del primer juego.

En conferencia de prensa, Gil lanzó una pregunta que generó molestia: “¿Quién fue mejor equipo hoy?”, sugiriendo que su equipo había superado a los Diablos pese al marcador adverso.

Charros de Jalisco enfrentan presión
Charros de Jalisco enfrentan presión tras polémicas declaraciones de su manager Benjamín Gil. Imagen cuenta de X @charrosbeisbol

La frase fue interpretada por muchos aficionados como una evasión ante los errores cometidos y una falta de autocrítica. En redes sociales, seguidores del conjunto jalisciense cuestionaron el liderazgo del timonel y exigieron ajustes inmediatos en la estrategia.

La presión ahora recae sobre los Charros, que deberán aprovechar la localía para evitar una barrida y mantener vivas sus aspiraciones al título de la Liga Mexicana de Beisbol.

El equipo necesita mostrar carácter, corregir errores defensivos y recuperar la confianza ofensiva si pretende cambiar el rumbo de la serie ante unos Diablos que han sido superiores en todos los aspectos del juego.

Temas Relacionados

Diablos Rojos de MéxicoCharros de JaliscoLMBSerie del ReyBeisbolmexico-deportes

Más Noticias

¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?

Con estilos opuestos y momentos contrastantes, el duelo en Hidalgo pondrá a prueba la consistencia visitante y la urgencia local por recuperar terreno

¿Cómo quedará el partido entre

Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre

Consulta la lista de eventos destacados, desde boxeo y futbol hasta beisbol para no perderte ningún detalle

Agenda deportiva: la pelea del

Esta es la contundente predicción que da Juan Manuel Márquez para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea”

El “Dinamita” aseguró que la diferencia de peso será un factor clave en la función

Esta es la contundente predicción

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Las Águilas reciben al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes en ambas ramas, donde el orgullo de ambas escuadras está en juego

América vs Chivas: cuándo, a

Psycho Clown se solidariza con víctimas de explosión en Puente de la Concordia: “Dios los bendiga”

El luchador mexicano de la AAA y WWE se solidarizó en redes con las familias de los fallecidos y los heridos del accidente

Psycho Clown se solidariza con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Miguel”, operador

Detienen a “El Miguel”, operador clave del Cártel de Tláhuac en la CDMX

Cae socio de “El Señor de los Buques” por huachicol fiscal en Tamaulipas

Sinaloa celebrará el Grito de Independencia en medio de 10 mil efectivos y sistema antidrones de seguridad

Reportan investigación abierta de la FGR a Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero y huachicol fiscal

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de emergencia por fuerte dolor de estómago: “Me empecé a sentir muy mal”

Caifanes dará concierto gratuito por el Día de la Independencia en esta alcaldía de CDMX

Los hijos de Liam y Noel Gallagher de Oasis visitan de sorpresa el Centro Cultural PILARES en CDMX: “Rockeando”

El bar de Oasis llega México: de qué se trata, fechas, ubicación y precios del ‘Definitely Maybe’ de Manchester

DEPORTES

¿Cómo quedará el partido entre

¿Cómo quedará el partido entre el Cruz Azul y Pachuca de acuerdo a la IA?

Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre

Esta es la contundente predicción que da Juan Manuel Márquez para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea”

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Psycho Clown se solidariza con víctimas de explosión en Puente de la Concordia: “Dios los bendiga”