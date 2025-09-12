México Deportes

Dark Silueta pierde el título en Japón tras sufrir lesión en el Stardom Nighter 2025

La alianza internacional vivió un giro inesperado tras la caída de la luchadora mexicana en Tokio

Por Jesús F. Beltrán

Una lesión en el hombro
Una lesión en el hombro de la mexicana obligó a detener la lucha en el Korakuen Hall de Tokio. (Cortesía: CMLL)

El histórico Korakuen Hall de Tokio fue testigo de un momento inesperado en el STARDOM NIGHTER 2025, cuando el Campeonato Femenil de Japón del CMLL cambió de manos en circunstancias dramáticas. Dark Silueta, representante de la lucha libre mexicana, defendía el cetro en una lucha pactada a una caída sin límite de tiempo ante la japonesa Koguma, pero una lesión modificó el rumbo del combate.

La batalla comenzó con un ritmo vertiginoso. Dark Silueta buscó imponer su estilo recio desde los primeros segundos, mientras que Koguma apostó por la velocidad y las llaves de contraataque. El público en Korakuen, acostumbrado a los duelos intensos de STARDOM, se mostró dividido y expectante ante un duelo de estilos que prometía extenderse por varios minutos más.

El público japonés celebró la
El público japonés celebró la coronación inesperada en el mítico Korakuen Hall. (Cortesía: CMLL)

Sin embargo, poco antes de llegar a los cinco minutos de combate, Silueta sufrió una lesión en el hombro al intentar un movimiento aéreo que no pudo ejecutar con precisión. El réferi, tras consultar con el cuerpo médico, decidió detener la contienda para evitar un daño mayor a la gladiadora mexicana. Ante esta situación, el triunfo fue otorgado a Koguma, quien automáticamente se convirtió en la nueva Campeona Femenil de Japón del CMLL.

El combate terminó antes de
El combate terminó antes de los cinco minutos, dejando a Koguma como nueva campeona. (Cortesía: CMLL)

La proclamación de la nueva monarca estuvo acompañada de aplausos del público japonés, que reconoció tanto el esfuerzo de Dark Silueta como la oportunidad capitalizada por Koguma. La luchadora local levantó el cinturón en señal de triunfo, marcando un nuevo capítulo en la historia del título femenil que el CMLL mantiene activo en suelo nipón.

Hazuki (izquierda) apareció tras la
Hazuki (izquierda) apareció tras la victoria para desafiar a la nueva campeona del CMLL. (Cortesía: CMLL)

Pero la historia no terminó ahí. Apenas concluyó la ceremonia, apareció Hazuki para interrumpir la celebración y lanzar un reto directo a la recién coronada campeona. Con el micrófono en mano, dejó en claro su deseo de ser la siguiente en la lista de retadoras, generando de inmediato una nueva expectativa entre los fanáticos.

De esta manera, el STARDOM NIGHTER 2025 no solo dejó un cambio de campeona, sino también la promesa de un duelo futuro que podría convertirse en otro momento histórico para el CMLL y para el intercambio luchístico entre México y Japón.

