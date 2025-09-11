Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

André Jardine mantiene invicto del Club América ante Chivas en Liga MX desde su llegada en 2023. REUTERS/Eloisa Sanchez

André Jardine ha convertido el Clásico Nacional en una constante favorable para el Club América desde su llegada en el Apertura 2023.

El técnico brasileño acumula una marca invicta ante Chivas en partidos de Liga MX, con cinco victorias y tres empates en ocho enfrentamientos oficiales.

Este registro, que incluye triunfos clave en fase regular y liguilla, se ha consolidado como uno de los sellos más visibles de su gestión en el banquillo azulcrema.

El primer duelo entre Jardine y Guadalajara se dio el 17 de septiembre de 2023, cuando América goleó 4-0 en el Estadio Azteca durante la Jornada 8 del torneo Apertura.

Desde entonces, el estratega ha mantenido el control en cada edición del Clásico Nacional disputado en la liga, sin importar la sede ni el contexto competitivo.

El técnico brasileño suma cinco victorias y tres empates en Clásicos Nacionales de Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el Clausura 2024, América volvió a imponerse en semifinales con marcador global de 1-0, resultado que selló el pase a la final y posteriormente al bicampeonato.

En total, Jardine ha dirigido diez Clásicos Nacionales, aunque dos de ellos corresponden a la Concacaf Champions Cup 2025.

En ese torneo, Chivas logró vencer al América en el partido de ida por 1-0 en el Estadio Akron, rompiendo momentáneamente la racha del brasileño. S

in embargo, en la vuelta disputada el 13 de marzo, América respondió con un contundente 4-0 que no solo revirtió la serie, sino que reafirmó la superioridad azulcrema en el plano internacional.

La distinción entre competencias es clave para entender el alcance del invicto. En Liga MX, Jardine no ha perdido ante Chivas, lo que le permite llegar al próximo Clásico con una marca perfecta en el torneo local.

En torneos internacionales, América ha sufrido dos derrotas ante Chivas bajo la dirección de Jardine. (Foto: Jesús Aviles)

En cambio, en torneos internacionales, ha sufrido dos derrotas ante el mismo rival, aunque ambas fueron insuficientes para eliminar al América de la competencia.

Este dominio ha sido respaldado por una estructura táctica sólida, rotaciones efectivas y una plantilla que ha respondido en momentos clave.

Aunque Henry Martín ha enfrentado lesiones en distintos tramos del año, su liderazgo y presencia en partidos decisivos han sido determinantes.

Otros elementos como Igor Lichnovsky, Jonathan dos Santos y Sebastián Cáceres han asumido roles protagónicos en los duelos ante Chivas, consolidando el funcionamiento colectivo del equipo.

El próximo Clásico Nacional representa una oportunidad para que Jardine extienda su invicto en Liga MX. (Ilustración: Jesús Aviles)

Con el próximo Clásico Nacional en puerta, Jardine buscará extender su invicto en Liga MX y consolidar aún más su legado ante el máximo rival histórico del América.

Más allá de los números, el brasileño ha logrado imponer una narrativa de superioridad que trasciende el marcador y se refleja en el estilo de juego, la contundencia en liguilla y la capacidad de respuesta en escenarios adversos.

El récord está sobre la mesa. Jardine lo defiende como parte de su identidad táctica y emocional, en un duelo que ya dejó de ser impredecible para convertirse en territorio azulcrema.