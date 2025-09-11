México Deportes

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

Ocho enfrentamientos y cero derrotas mantiene el estratega brasileño dentro del torneo local contra su acérrimo rival

Por Gerardo Lezama

Guardar
André Jardine mantiene invicto del
André Jardine mantiene invicto del Club América ante Chivas en Liga MX desde su llegada en 2023. REUTERS/Eloisa Sanchez

André Jardine ha convertido el Clásico Nacional en una constante favorable para el Club América desde su llegada en el Apertura 2023.

El técnico brasileño acumula una marca invicta ante Chivas en partidos de Liga MX, con cinco victorias y tres empates en ocho enfrentamientos oficiales.

Este registro, que incluye triunfos clave en fase regular y liguilla, se ha consolidado como uno de los sellos más visibles de su gestión en el banquillo azulcrema.

El primer duelo entre Jardine y Guadalajara se dio el 17 de septiembre de 2023, cuando América goleó 4-0 en el Estadio Azteca durante la Jornada 8 del torneo Apertura.

Desde entonces, el estratega ha mantenido el control en cada edición del Clásico Nacional disputado en la liga, sin importar la sede ni el contexto competitivo.

El técnico brasileño suma cinco
El técnico brasileño suma cinco victorias y tres empates en Clásicos Nacionales de Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el Clausura 2024, América volvió a imponerse en semifinales con marcador global de 1-0, resultado que selló el pase a la final y posteriormente al bicampeonato.

En total, Jardine ha dirigido diez Clásicos Nacionales, aunque dos de ellos corresponden a la Concacaf Champions Cup 2025.

En ese torneo, Chivas logró vencer al América en el partido de ida por 1-0 en el Estadio Akron, rompiendo momentáneamente la racha del brasileño. S

in embargo, en la vuelta disputada el 13 de marzo, América respondió con un contundente 4-0 que no solo revirtió la serie, sino que reafirmó la superioridad azulcrema en el plano internacional.

La distinción entre competencias es clave para entender el alcance del invicto. En Liga MX, Jardine no ha perdido ante Chivas, lo que le permite llegar al próximo Clásico con una marca perfecta en el torneo local.

En torneos internacionales, América ha
En torneos internacionales, América ha sufrido dos derrotas ante Chivas bajo la dirección de Jardine. (Foto: Jesús Aviles)

En cambio, en torneos internacionales, ha sufrido dos derrotas ante el mismo rival, aunque ambas fueron insuficientes para eliminar al América de la competencia.

Este dominio ha sido respaldado por una estructura táctica sólida, rotaciones efectivas y una plantilla que ha respondido en momentos clave.

Aunque Henry Martín ha enfrentado lesiones en distintos tramos del año, su liderazgo y presencia en partidos decisivos han sido determinantes.

Otros elementos como Igor Lichnovsky, Jonathan dos Santos y Sebastián Cáceres han asumido roles protagónicos en los duelos ante Chivas, consolidando el funcionamiento colectivo del equipo.

El próximo Clásico Nacional representa
El próximo Clásico Nacional representa una oportunidad para que Jardine extienda su invicto en Liga MX. (Ilustración: Jesús Aviles)

Con el próximo Clásico Nacional en puerta, Jardine buscará extender su invicto en Liga MX y consolidar aún más su legado ante el máximo rival histórico del América.

Más allá de los números, el brasileño ha logrado imponer una narrativa de superioridad que trasciende el marcador y se refleja en el estilo de juego, la contundencia en liguilla y la capacidad de respuesta en escenarios adversos.

El récord está sobre la mesa. Jardine lo defiende como parte de su identidad táctica y emocional, en un duelo que ya dejó de ser impredecible para convertirse en territorio azulcrema.

Temas Relacionados

Club AméricaClásico NacionalAndrés JardineClub ChivasLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

El tapatío evidenció su inconformidad ante la adquisición exclusiva de Netflix para la pelea del 13 de septiembre

Canelo Álvarez aclara qué pasó

Sultanes de Monterrey anuncia la salida de Roberto Kelly como su manager

El club regiomontano cerró el ciclo del estratega panameño tras seis temporadas, luego de quedar fuera de la Serie del Rey

Sultanes de Monterrey anuncia la

Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

El polémico comentarista dejaría sus programas de debate, el “Brujo” iniciaría una nueva etapa en la tv deportiva

Filtran la razón por la

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

El cuadro mexicano consiguió su pase al torneo internacional luego de ganar la edición pasada de la Concacaf Champions Cup

Cuándo y contra quién debutará

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Siete técnicos fallaron antes que él y una derrota podría acelerar decisiones en la cúpula rojiblanca

Esta es la “maldición” que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sacerdote resulta herido tras intento

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Herrera usa andadera a

Mauricio Herrera usa andadera a sus 91 años y sigue trabajando: “No puedo dejar la actuación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Jorge Medina y Josi Cuen, exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón, entrarán a La Casa de los Famosos México

Ivonne Montero reacciona a las críticas por su romance con un policía 11 años menor

Majo Aguilar sorprende con colaboración junto a Inspector y surgen comparaciones con Ángela Aguilar: “Ella sí canta y sin gritar”

DEPORTES

Canelo Álvarez aclara qué pasó

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

Sultanes de Monterrey anuncia la salida de Roberto Kelly como su manager

Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América