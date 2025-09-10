México Deportes

¿Se despide de Costa Rica? Miguel Herrera reacciona a las críticas de la afición tica de cara al Mundial 2026

El técnico mexicano no está atravesando por su mejor momento al frente de la selección caribeña que aún pelea su pase a la justa

Por Mariana Campos

Para la afición es necesario
Para la afición es necesario hacer un cambio drástsico. (IMAGES/Kevin Jairaj)

El ambiente al interior de la Selección de Costa Rica ha alcanzado altos niveles de tensión luego de que se complicara su clasificación a la Copa del Mundo 2026. El equipo, dirigido por Miguel Herrera, no ha tenido el mejor desempeño en el hexagonal final y las críticas por parte de la afición no se han hecho esperar, pidiendo incluso la destitución del estratega.

Pese a los malos comentarios, descartó de manera tajante la posibilidad de renunciar a su cargo tras el empate ante Haití en las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026. El resultado, que complica las aspiraciones del equipo para lograr la clasificación directa al Mundial, ha intensificado la presión sobre el entrenador, quien reafirmó su compromiso de continuar al frente del combinado nacional.

Herrera enfrentó las preguntas sobre su futuro tras el partido y fue enfático al señalar que no contempla dimitir. “Lo más cobarde de mi parte sería dar un paso al costado, si la directiva toma la decisión es otra cosa. No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente o con la molestia del juego, vamos a pensarlo bien. Hay un mes para tomar una buena decisión y armar una Selección que salga a buscar los triunfos que necesitamos”, expresó el técnico, subrayando que su continuidad depende únicamente de la directiva de la Federación Costarricense de Fútbol.

El extécnico de las Águilas
El extécnico de las Águilas no ha logrado asegurar su pase a la justa que aumentó el número de plazas. (TW Selección Costa Rica)

Una clasificación complicada para los ticos

El encuentro ante Haití, disputado en territorio costarricense, dejó una sensación amarga entre los aficionados y el cuerpo técnico. Costa Rica logró adelantarse en el marcador con una ventaja de 2-0, pero en la segunda mitad el equipo caribeño revirtió la situación gracias a un triplete de Duckens Nazon. Aunque los ticos consiguieron igualar el marcador en el minuto 90, el empate supo a derrota y puso en entredicho la estabilidad del proyecto liderado por Herrera.

El entrenador no ocultó su frustración por la forma en que sus dirigidos dejaron escapar la victoria. Herrera criticó la falta de actitud y determinación de algunos jugadores, especialmente en momentos clave del partido. Señaló que, tras una atajada de penal de Keylor Navas, el equipo no mostró la reacción necesaria para despejar el peligro, lo que permitió a Haití mantenerse en la pelea y finalmente igualar el resultado. Para el técnico, la pérdida de intensidad en la segunda parte fue determinante en el desenlace del encuentro.

De cara al futuro inmediato, Herrera manifestó su intención de aprovechar el mes previo a la próxima Fecha FIFA, en octubre, para conformar una selección competitiva. Costa Rica enfrentará a Honduras y Nicaragua en los siguientes compromisos, partidos que serán decisivos para mantener vivas las opciones de clasificación al Mundial 2026. El estratega insistió en que el objetivo sigue siendo pelear por un lugar en la máxima cita del fútbol internacional y que trabajará para que el equipo recupere la confianza y la solidez necesarias.

Jun 18, 2025; Arlington, Texas,
Jun 18, 2025; Arlington, Texas, USA; Costa Rica goalkeeper Keylor Navas (1) makes a save against the Dominican Republic during a group stage match of the 2025 Gold Cup at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images

¿Cuál es la situación actual del equipo?

Tras dos jornadas, en el Grupo C Honduras lidera la tabla con cuatro puntos, mientras que Costa Rica y Haití suman dos unidades cada uno. Nicaragua, por su parte, ocupa el último lugar del grupo. Este panorama obliga a la selección costarricense a sumar victorias en los próximos partidos si quiere asegurar su presencia en la Copa del Mundo.

A pesar de las dudas y la presión, Herrera sostuvo que el equipo mantiene el rumbo y que buscará soluciones para que la selección recupere la determinación y la competitividad necesarias en la recta final de las eliminatorias.

Es importante destacar que para esta edición los líderes de cada grupo tendrán automáticamente su pase para la Copa del Mundo, mientras que los dos seleccionados que terminen en segundo lugar con mejor puntaje tendrán la oportunidad de ir al repechaje que se jugará en marzo.

Esta es la marca que

NFL analiza regreso al Estadio

Liga MX Jornada 8: dónde

Isaac del Toro sigue imparable:

Otra potencia mundial: México podría
Huachicol fiscal en México: dos

En el Nombre de…: cortometraje

Esta es la marca que

