Este año Cruz Azul disputará la Copa Intercontinental 2025 y aunque todavía faltan algunos meses para que comience el torneo, la FIFA ya dio a conocer cuándo y contra quién debutará el conjunto mexicano.

Cabe recordar que la Máquina consiguió su pase al certamen el pasado 1 de junio luego de vencer 5-0 al Vancouver Whitecaps en la final de la Concacaf Champions Cup 2025.

En su segunda edición, la Copa Intercontinental reúne a los campeones de las principales confederaciones de fútbol del mundo. El torneo fue creado por la FIFA como reemplazo del Mundial de Clubes, con el objetivo de ofrecer una competencia internacional de alto nivel entre los equipos más destacados de cada región.

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Según el calendario revelado por la FIFA, la Máquina de Nicolás Larcamón comenzará su participación en el torneo en la Segunda Ronda, programada para el miércoles 10 de diciembre y se enfrentará al campeón de Copa Libertadores, en el llamado Derbi de las Américas. Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial precisó que la sede del partido aún no está confirmada.

Por su parte, la Copa Libertadores continuará con su actividad la siguiente semana cuando comiencen a disputarse los Cuartos de Final, mismos que concluirán el 25 de septiembre. Las Semifinales del mismo torneo se tienen previstas para llevarse a cabo del 21 al 29 de octubre, mientras que la final está programada para el 29 de noviembre, fecha en la que Cruz Azul conocerá a su rival para debutar.

A falta de que arranque oficialmente el torneo, el anuncio del debut y del rival de Cruz Azul ya despierta expectativa entre sus seguidores celestes, quienes esperan que la buena racha demostrada a nivel regional pueda replicarse en la máxima competencia intercontinental.

Cruz Azul: en busca de títulos este semestre

Con la eliminación en la Leagues Cup, el cuadro cementero centra su atención en las dos competencias restantes de la temporada: el campeonato local y la Copa Intercontinental. La escuadra dirigida por Nicolás Larcamón afronta la segunda parte del semestre con la meta de sumar nuevos títulos a su palmarés, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Dentro del torneo local, el plantel aspira a ubicarse en los primeros lugares y así llegar a la fase final con posibilidades reales de campeonato. Paralelamente, en la Copa Intercontinental, el objetivo es trascender en el plano internacional y dejar una huella significativa en la historia del club.