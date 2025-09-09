México Deportes

Gabriela Cuevas, representante mexicana en la FIFA explica cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México

La representante mexicana subrayó que portal es seguro para adquirir entradas para los partidos de la Copa del Mundo en nuestro país

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
La representante mexicana de FIFA
La representante mexicana de FIFA detalló el proceso de preventa, costos y precauciones contra fraudes. (Ilustración: Jovani Pérez)

La emoción por el Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo, y México, como país anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, comienza a preparar el camino hacia uno de los eventos deportivos más esperados del planeta.

En este contexto, Gabriela Cuevas, representante de México en la organización del torneo, ha sido una de las voces clave en la difusión de información para los aficionados.

A través de sus redes sociales, Cuevas compartió detalles sobre los tipos de boletos disponibles, costos iniciales y el proceso de preventa. De acuerdo con la funcionaria, la FIFA ofrecerá dos modalidades principales de entradas:

  1. Hospitality, que incluye acceso al partido y una experiencia premium con alimentos y bebidas disponibles antes, durante y después del encuentro.
  2. Individual, que otorga únicamente el acceso al partido.
La funcionaria confirmó los rangos
La funcionaria confirmó los rangos de costos para los partidos de fase de grupos y rondas eliminatorias. (Cortesía: Gabriela Cuevas)

La primera etapa de venta se realizará bajo una preventa exclusiva para tarjetahabientes VISA, del 10 al 19 de septiembre de 2025. Cuevas aclaró que en esta fase no se venderán directamente los boletos, sino que se abrirá un pre-registro para participar en un sorteo. Los seleccionados recibirán un correo electrónico con la confirmación y la fecha para completar la compra.

Asimismo, enfatizó que la página oficial de la FIFA será el único canal válido para adquirir entradas, mediante la creación de un FIFA ID. “Queremos que los aficionados eviten fraudes, porque habrá quienes intenten aprovecharse; solo la FIFA garantiza un acceso seguro”, señaló Cuevas.

En cuanto a los precios, la representante mexicana indicó que las entradas para la fase de grupos comenzarán en 60 dólares (aproximadamente 1,122 pesos mexicanos), mientras que los boletos más caros podrían alcanzar los 774 dólares (alrededor de 14,445 pesos mexicanos), especialmente en fases avanzadas del torneo.

El evento arrancará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, donde se realizará la ceremonia inaugural. Cuevas subrayó la relevancia de este momento para México, que será el primer país en la historia en organizar tres Copas Mundiales de la FIFA.

La representante mexicana subrayó que el portal oficial es el único canal seguro de compra. Crédito: Instagram / GabyCuevasB

Además, confirmó que México albergará 13 partidos en total: diez en la fase de grupos y tres más en rondas de eliminación directa. Los encuentros se distribuirán en el Estadio Azteca (CDMX), el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey).

La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció que el día inaugural será feriado en la capital, mientras que se estudia la instalación de pantallas gigantes en el Zócalo para que los aficionados puedan disfrutar del partido inaugural en comunidad.

Con estas medidas y la información compartida por Gabriela Cuevas, los seguidores del fútbol cuentan ya con una guía clara para prepararse rumbo al Mundial 2026. El torneo no solo promete ser un espectáculo deportivo, sino también una celebración cultural y social que pondrá a México en el centro de la atención mundial.

Temas Relacionados

Gabriela CuevasMundial 2026Copa del Mundo 2026boletos mundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico de Clásicos de la Liga MX Femenil

Las Águilas y el Rebaño Sagrado lucharán por el orgullo en la jornada 11 del Apertura 2025

América vs Chivas: cuándo, a

VAR llega a la lucha libre durante evento en Tijuana, así se definió la contienda | Video

La aplicación del VAR combinó espectáculo y humor durante la lucha estelar en el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno

VAR llega a la lucha

“Realmente increíble”: David Faitelson se rinde en elogios ante el nivel de Messi y Ronaldo en el ocaso de su carrera

La ‘Pulga’ y CR7 volvieron a acaparar los reflectores durante la presente fecha FIFA

“Realmente increíble”: David Faitelson se

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

La expectativa para el partido se centra en la capacidad del equipo nacional para corregir errores recientes y renovar el entusiasmo de sus seguidores.

México vs Corea del Sur:

Andrea Maya Becerra logra el oro en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025

La joven arquera se consolidó como una de las mejores tiradoras de su ramo y peleará por convertirse en la deportista más importante de la actualidad en nuestro país

Andrea Maya Becerra logra el
MÁS NOTICIAS

NARCO

El exgobernador Ernesto Ruffo niega

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Aseguran 63 mil litros de huachicol en un tractocamión en Tabasco, hay un detenido

Rescatan a 11 de 12 personas desaparecidas en Jalisco, iban por oferta laboral desde Puebla | VIDEO

Rescatan 22 animales víctimas de maltrato en Ciudad Juárez, Fiscalía refuerza acciones para proteger a los ejemplares

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se pospone de nuevo en EEUU: sería hasta noviembre

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de la

El emotivo mensaje de la hija de Facundo tras quedar eliminado de La Casa de los Famosos

¿Facundo tachó de ‘idiotas’ al cuarto noche? Así fue su reacción a un día de su salida de LCDLFM

Adriana Louvier y Danna García dan inicio al melodrama “Hermanas, Un Amor Compartido” con emotiva misa en Televisa

Andy Benavides sorprende al revelar coqueteo de Aarón Mercury antes de su ingreso a La Casa de los Famosos

Jezzini reaparece en ‘Venga la Alegría’, cambia de nombre y revela por qué desapareció de redes

DEPORTES

Charros vs Diablos: estos son

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico de Clásicos de la Liga MX Femenil

VAR llega a la lucha libre durante evento en Tijuana, así se definió la contienda | Video

“Realmente increíble”: David Faitelson se rinde en elogios ante el nivel de Messi y Ronaldo en el ocaso de su carrera

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026