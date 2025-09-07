México Deportes

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

El memorando prevé talleres, seminarios y actividades en áreas como gestión, mercadotecnia y responsabilidad social, alineadas con estándares internacionales

Por Mariana Campos

Guardar
Se espera que ambos proyectos
Se espera que ambos proyectos puedan desarrollarse de la mejor manera de cara al próximo Mundial. (FMF)

Luego del empate entre el Tri y el equipo nipón, el fútbol mexicano y japonés han avanzado en su colaboración internacional con la firma de un acuerdo de cooperación entre la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Federación de Fútbol de Japón (JFA).

A través de un comunicado este 6 de septiembre de 2025 en Oakland, California, se formalizó en el contexto del partido amistoso entre las selecciones nacionales de ambos países, correspondiente a la Fecha FIFA. El objetivo principal de este acuerdo es fortalecer la cooperación bilateral en los ámbitos deportivo, profesional y administrativo, con la intención de impulsar el crecimiento conjunto del fútbol en México y Japón, una hermandad que trae beneficios para ambos equipos gracias a la historia de ambos en el balompié internacional.

El documento fue firmado por Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y Tsuneyasu Miyamoto, presidente de la JFA quienes se reunieron este domingo para formalizar un lazo que ha traído grandes rivalidades como la vivida en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 donde México alcanzó el bronce precísamente venciendo a los nipones.

El compromiso entre ambas naciones
El compromiso entre ambas naciones se dio gracias al encuentro amistoso que tuvieron este fin de semana. (FMF)

¿Qué buscan ambos países?

El marco general establecido permitirá planificar, desarrollar e implementar actividades específicas para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, facilitando la colaboración entre ambas federaciones.

Entre los principales objetivos y áreas de cooperación definidos en el memorando se encuentran la capacitación para entrenadores y árbitros, con el propósito de mejorar los programas de formación a través de cursos y experiencias en el extranjero. También se promoverán visitas técnicas y encuentros deportivos que contribuyan a una comprensión más profunda de los métodos de entrenamiento y las actividades propias de cada país.

El acuerdo contempla la organización de partidos entre selecciones juveniles, tanto masculinas como femeninas, como parte de los esfuerzos para fortalecer el desarrollo de talento en ambas naciones. El partido amistoso celebrado en Oakland representa un primer ejemplo concreto de esta colaboración. Además, el memorando prevé la realización de talleres, conferencias y seminarios enfocados en áreas como gestión deportiva, mercadotecnia, patrocinios, derechos de transmisión y medios, operación de partidos, medicina y rendimiento, administración, responsabilidad social, integridad y fair play financiero.

El compromiso entre ambas naciones
El compromiso entre ambas naciones se dio gracias al encuentro amistoso que tuvieron este fin de semana. (FMF)

Una vez firmado el acuerdo, las federaciones desarrollarán planes de cooperación que definirán iniciativas concretas y los mecanismos para su ejecución. Todo el proceso se llevará a cabo en estricto cumplimiento de los estatutos y regulaciones de la FIFA, garantizando la alineación con los estándares internacionales del futbol.

Con este tipo de alianzas, la FMF busca consolidar estrategias que impulsen el desarrollo sostenido del futbol mexicano a través de la colaboración con entidades internacionales de prestigio.

Temas Relacionados

Acuerdo de cooperación futbolFederación Mexicana de FutbolFederación de Futbol de JapónMikel ArriolaTsuneyasu MiyamotoFutbol mexicanoFutbol japonésmexico-deportes

Más Noticias

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

La expectativa para el partido se centra en la capacidad del equipo nacional para corregir errores recientes y renovar el entusiasmo de sus seguidores.

México vs Corea del Sur:

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

CDMX y Jalisco encenderán el diamante con una de las finales más esperadas de los últimos años

Charros vs Diablos: dónde y

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

La jornada en los Apeninos estuvo marcada por ataques decisivos, una fuga neutralizada y el ataque final del mexicano que cambió la historia de la competencia.

Isaac del Toro hace historia

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Lo más relevante del encuentro fue la lesión de Edson Álvarez en el primer tiempo, por lo que fue sustituido

México y Japón no se

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

El cuadro de la capital remonta en casa, liquida a Campeche en seis juegos y avanza a la Serie del Rey tras ofensiva explosiva y relevo dominante

Diablos Rojos de México se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: nervios y tensión previo a la noche de eliminación

Pepe Aguilar se dice “orgullosamente migrante” tras polémica en Jalisco por firmas para que no realizara concierto

¡Se armó la pelea! Alexis Ayala enfrenta a Shiki por un malentendido que desató la furia en La Casa de los Famosos México 3

Mariana Botas explota contra Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3: ‘Eligió ser el villano y le funcionó’ | Entrevista

El Met de Nueva York arranca su temporada 2025-2026 con un debut histórico para México: obras, lugar y fechas clave

DEPORTES

México vs Corea del Sur:

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026