Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

Isaac del Toro inscribió su nombre en la historia del ciclismo al convertirse en el primer latinoamericano que conquista el GP Industria & Artigianato, una de las pruebas más tradicionales del calendario europeo y que lo consolidan como el joven con mayor futuro en la disciplina.

El ciclista mexicano se impuso en la edición 47 de la competencia celebrada en Larciano, Italia, tras un sprint final que lo llevó a superar a los favoritos locales y a consolidar su temporada más exitosa hasta la fecha. Este triunfo no solo representa un logro personal, sino que también marca un avance para el ciclismo mexicano y latinoamericano que refuerza el dominio del UAE Team Emirates en la escena internacional.

A su corta edad ya es considerado uno de los mejores ciclistas en la actualidad. (X/Olimpismo Mexicano)

Una victoria por centésimas

La jornada en los Apeninos se resolvió en los últimos kilómetros, cuando Del Toro, junto a los italianos Christian Scaroni y Davide Piganzoli, se distanció del pelotón principal para disputar la victoria. Esperó el momento oportuno y, a 12 kilómetros de la meta, lanzó un ataque decisivo que le permitió dejar atrás a rivales como Marc Hirschi, campeón de la edición anterior, y Michael Storer.

En el descenso del último puerto, Del Toro alcanzó a los dos italianos y, ya en la recta final, desplegó toda su potencia en un sprint de 300 metros que le aseguró el primer lugar. Scaroni y Piganzoli completaron el podio, mientras que Felix Engelhardt, de Alemania, y Alexandre Delettre, de Francia, ocuparon la cuarta y quinta posición respectivamente.

El desarrollo de la competencia estuvo marcado por múltiples intentos de escapada desde el inicio. La fuga principal llegó a contar con una ventaja de hasta cinco minutos, pero perdió fuerza en el circuito de San Baronto, punto clave donde se empezó a definir la carrera. En el tramo final, Scaroni y Piganzoli lanzaron su ofensiva, mientras Del Toro se mantuvo expectante hasta encontrar el momento exacto para atacar. Su aceleración en los últimos kilómetros fue determinante para alcanzar a los italianos y disputar el triunfo en la meta.

La forma de atacar el sprint es lo que ha llevado al bajacaliforniano a vencer a grandes del ciclismo internacional. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Historia mexicana en Europa

El logro de Del Toro adquiere una dimensión histórica al tratarse de la primera vez que un ciclista latinoamericano se adjudica esta clásica de un día, tradicionalmente dominada por europeos. Hasta ahora, solo dos corredores de la región habían logrado subir al podio en Larciano: Richard Carapaz y Rigoberto Urán, ambos en 2017, cuando el británico Adam Yates se llevó la victoria. La actuación del mexicano, quien completó los 196,3 kilómetros del recorrido en 4 horas, 32 minutos y 47 segundos, abre nuevas perspectivas para los ciclistas latinoamericanos en pruebas de alto nivel y refuerza el impacto de su temporada.

La victoria de Del Toro también tiene un peso especial para el UAE Team Emirates, que con este resultado alcanzó los 81 triunfos en la temporada 2025, igualando su mejor registro histórico, logrado el año anterior. El equipo emiratí se encuentra ahora a solo cuatro victorias de la marca absoluta de 85, establecida por el Columbia en 2009, un récord que durante años se consideró fuera de alcance. La campaña del UAE Team Emirates en 2025 ha estado marcada por logros destacados, entre ellos los 13 éxitos individuales de Del Toro, el cuarto título de Tadej Pogacar en el Tour de France, dos etapas ganadas en el Giro d’Italia y siete victorias parciales en la Vuelta a España.

Entre los protagonistas de la jornada también figuraron ciclistas como Marc Hirschi, campeón en 2024, y Michael Storer, quienes intentaron mantenerse en la lucha durante los momentos decisivos, aunque finalmente no lograron alcanzar el podio. Felix Engelhardt y Alexandre Delettre completaron el grupo de los cinco primeros, en una edición que reunió a algunos de los nombres más destacados del pelotón internacional.