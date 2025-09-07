México Deportes

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

La jornada en los Apeninos estuvo marcada por ataques decisivos, una fuga neutralizada y el ataque final del mexicano que cambió la historia de la competencia.

Por Mariana Campos

Guardar
El mexicano se mantiene dentro
El mexicano se mantiene dentro de la élite del ciclismo mundial. (X @@paugr)

Isaac del Toro inscribió su nombre en la historia del ciclismo al convertirse en el primer latinoamericano que conquista el GP Industria & Artigianato, una de las pruebas más tradicionales del calendario europeo y que lo consolidan como el joven con mayor futuro en la disciplina.

El ciclista mexicano se impuso en la edición 47 de la competencia celebrada en Larciano, Italia, tras un sprint final que lo llevó a superar a los favoritos locales y a consolidar su temporada más exitosa hasta la fecha. Este triunfo no solo representa un logro personal, sino que también marca un avance para el ciclismo mexicano y latinoamericano que refuerza el dominio del UAE Team Emirates en la escena internacional.

A su corta edad ya
A su corta edad ya es considerado uno de los mejores ciclistas en la actualidad. (X/Olimpismo Mexicano)

Una victoria por centésimas

La jornada en los Apeninos se resolvió en los últimos kilómetros, cuando Del Toro, junto a los italianos Christian Scaroni y Davide Piganzoli, se distanció del pelotón principal para disputar la victoria. Esperó el momento oportuno y, a 12 kilómetros de la meta, lanzó un ataque decisivo que le permitió dejar atrás a rivales como Marc Hirschi, campeón de la edición anterior, y Michael Storer.

En el descenso del último puerto, Del Toro alcanzó a los dos italianos y, ya en la recta final, desplegó toda su potencia en un sprint de 300 metros que le aseguró el primer lugar. Scaroni y Piganzoli completaron el podio, mientras que Felix Engelhardt, de Alemania, y Alexandre Delettre, de Francia, ocuparon la cuarta y quinta posición respectivamente.

El desarrollo de la competencia estuvo marcado por múltiples intentos de escapada desde el inicio. La fuga principal llegó a contar con una ventaja de hasta cinco minutos, pero perdió fuerza en el circuito de San Baronto, punto clave donde se empezó a definir la carrera. En el tramo final, Scaroni y Piganzoli lanzaron su ofensiva, mientras Del Toro se mantuvo expectante hasta encontrar el momento exacto para atacar. Su aceleración en los últimos kilómetros fue determinante para alcanzar a los italianos y disputar el triunfo en la meta.

La forma de atacar el
La forma de atacar el sprint es lo que ha llevado al bajacaliforniano a vencer a grandes del ciclismo internacional. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Historia mexicana en Europa

El logro de Del Toro adquiere una dimensión histórica al tratarse de la primera vez que un ciclista latinoamericano se adjudica esta clásica de un día, tradicionalmente dominada por europeos. Hasta ahora, solo dos corredores de la región habían logrado subir al podio en Larciano: Richard Carapaz y Rigoberto Urán, ambos en 2017, cuando el británico Adam Yates se llevó la victoria. La actuación del mexicano, quien completó los 196,3 kilómetros del recorrido en 4 horas, 32 minutos y 47 segundos, abre nuevas perspectivas para los ciclistas latinoamericanos en pruebas de alto nivel y refuerza el impacto de su temporada.

La victoria de Del Toro también tiene un peso especial para el UAE Team Emirates, que con este resultado alcanzó los 81 triunfos en la temporada 2025, igualando su mejor registro histórico, logrado el año anterior. El equipo emiratí se encuentra ahora a solo cuatro victorias de la marca absoluta de 85, establecida por el Columbia en 2009, un récord que durante años se consideró fuera de alcance. La campaña del UAE Team Emirates en 2025 ha estado marcada por logros destacados, entre ellos los 13 éxitos individuales de Del Toro, el cuarto título de Tadej Pogacar en el Tour de France, dos etapas ganadas en el Giro d’Italia y siete victorias parciales en la Vuelta a España.

Entre los protagonistas de la jornada también figuraron ciclistas como Marc Hirschi, campeón en 2024, y Michael Storer, quienes intentaron mantenerse en la lucha durante los momentos decisivos, aunque finalmente no lograron alcanzar el podio. Felix Engelhardt y Alexandre Delettre completaron el grupo de los cinco primeros, en una edición que reunió a algunos de los nombres más destacados del pelotón internacional.

Temas Relacionados

Isaac del ToroGP Industria & ArtigianatoCiclismo latinoamericanoUAE Team Emiratesmexico-deportes

Más Noticias

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Lo más relevante del encuentro fue la lesión de Edson Álvarez en el primer tiempo, por lo que fue sustituido

México y Japón no se

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

El cuadro de la capital remonta en casa, liquida a Campeche en seis juegos y avanza a la Serie del Rey tras ofensiva explosiva y relevo dominante

Diablos Rojos de México se

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El boricua perdió contra el tapatío por decisión unánime el año pasado

Edgar Berlanga revela su pronóstico

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

El defensa central también reveló su grata experiencia cuando veía salir a los jugadores de Guadalajara de Verde Valle

El histórico jugador de Chivas

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

El cubano se convirtió en el rival mandatorio del tapatío por parte de la Federación Internacional de Boxeo

Osleys Iglesias confiesa por qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan de muerte a director

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

ENTRETENIMIENTO

“Tú y todo lo demás”,

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

Qué significa ‘churpia’, como llamó C4 Jiménez a Sandra Cuevas tras discusión y la historia de cómo ella creció en Tepito

“Salir con tu domingo siete”: el origen de la famosa frase dicha por madres y tías

Ángela Aguilar enciende las redes con renovado look que alienta rumores sobre una supuesta cirugía facial

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”