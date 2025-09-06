No la tiene en su casa, revelan lo que hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul

Santiago Gimenez formó parte del plantel con el que Cruz Azul fue campeón en 2021 (EFE)

Santiago Gimenez formó parte del equipo histórico que ganó la novena estrella con Cruz Azul en el Guardianes 2021. Durante ese torneo, el Bebote no disputó todos los encuentros de titular, sin embargo, sus goles ayudaron para que el club cementero se quedara con el campeonato.

Tras ese logro con la Máquina, Giménez optó por emprender su carrera internacional y cumplió el objetivo de jugar en el fútbol europeo, uniéndose al Feyenoord. En el equipo neerlandés, el delantero sumó múltiples campeonatos y se consolidó rápidamente como una de las figuras ofensivas. Actualmente, Santiago Giménez forma parte de la plantilla del Milan de Italia, donde afronta su segunda temporada con la aspiración de afianzarse en el conjunto rossonero y seguir creciendo en el máximo nivel continental.

Soccer Football - Serie A - Lecce v AC Milan - Stadio Via del mare, Lecce, Italy - August 29, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez reacts REUTERS/Daniele Mascolo

¿Qué hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul?

Durante una conversación con Nación Azul, Rubén Acevedo confesó que posee múltiples objetos preciados relacionados con el cuadro cementero, entre los que destaca la medalla de campeón de Santiago Gimenez.

Además, el fan también reveló que cuenta con guantes de Chuy Corona, Conejo Pérez, Miguel “Gato” Marín y otros artículos emblemáticos, todos resguardados en su colección privada que considera invaluable y que no está dispuesto a vender bajo ninguna circunstancia.

“Un coleccionista me ha llegado a ofrecer 25 mil pesos por uno de mis libros de edición ilimitada. No vendo nada, forman parte de lo que soy”, declaró el seguidor.

Yoshimar Yotún lanzándose en título del Cruz Azul este 2021. | Foto: AFP

Santiago Gimenez y su cariño por Cruz Azul

Santiago Giménez inició su trayectoria como futbolista profesional en las fuerzas básicas de Cruz Azul, motivado por el vínculo de su padre, Christian “Chaco” Giménez, con la institución. El sentimiento y la identificación hacia el conjunto cementero se forjaron desde la infancia de Santiago, impulsado por el ejemplo y la influencia paterna dentro del club.

Mientras que el Chaco Giménez alcanzó un estatus de referente en la historia reciente de la Máquina, su etapa no estuvo acompañada por la obtención de un título de liga. En contraste, el Bebote logró conquistar el campeonato de liga con Cruz Azul en un periodo relativamente corto, consiguiendo de esta manera un hito que su padre no pudo alcanzar como jugador del equipo.

Ahora, aunque ninguno de los Giménez pertenece de forma directa al club, siguen mostrando su cariño por la institución de la Noria e incluso “Santi” ha dejado ver la posibilidad de regresar algún día al equipo de sus amores y que lo vio crecer.