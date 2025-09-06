México Deportes

No la tiene en su casa, revelan lo que hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul

El ahora delantero del Milan formó parte del equipo histórico que ganó la novena estrella

Por César Márquez

Guardar
Santiago Gimenez formó parte del
Santiago Gimenez formó parte del plantel con el que Cruz Azul fue campeón en 2021 (EFE)

Santiago Gimenez formó parte del equipo histórico que ganó la novena estrella con Cruz Azul en el Guardianes 2021. Durante ese torneo, el Bebote no disputó todos los encuentros de titular, sin embargo, sus goles ayudaron para que el club cementero se quedara con el campeonato.

Tras ese logro con la Máquina, Giménez optó por emprender su carrera internacional y cumplió el objetivo de jugar en el fútbol europeo, uniéndose al Feyenoord. En el equipo neerlandés, el delantero sumó múltiples campeonatos y se consolidó rápidamente como una de las figuras ofensivas. Actualmente, Santiago Giménez forma parte de la plantilla del Milan de Italia, donde afronta su segunda temporada con la aspiración de afianzarse en el conjunto rossonero y seguir creciendo en el máximo nivel continental.

Soccer Football - Serie A
Soccer Football - Serie A - Lecce v AC Milan - Stadio Via del mare, Lecce, Italy - August 29, 2025 AC Milan's Santiago Gimenez reacts REUTERS/Daniele Mascolo

¿Qué hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul?

Durante una conversación con Nación Azul, Rubén Acevedo confesó que posee múltiples objetos preciados relacionados con el cuadro cementero, entre los que destaca la medalla de campeón de Santiago Gimenez.

Además, el fan también reveló que cuenta con guantes de Chuy Corona, Conejo Pérez, Miguel “Gato” Marín y otros artículos emblemáticos, todos resguardados en su colección privada que considera invaluable y que no está dispuesto a vender bajo ninguna circunstancia.

“Un coleccionista me ha llegado a ofrecer 25 mil pesos por uno de mis libros de edición ilimitada. No vendo nada, forman parte de lo que soy”, declaró el seguidor.

Yoshimar Yotún lanzándose en título
Yoshimar Yotún lanzándose en título del Cruz Azul este 2021. | Foto: AFP

Santiago Gimenez y su cariño por Cruz Azul

Santiago Giménez inició su trayectoria como futbolista profesional en las fuerzas básicas de Cruz Azul, motivado por el vínculo de su padre, Christian “Chaco” Giménez, con la institución. El sentimiento y la identificación hacia el conjunto cementero se forjaron desde la infancia de Santiago, impulsado por el ejemplo y la influencia paterna dentro del club.

Mientras que el Chaco Giménez alcanzó un estatus de referente en la historia reciente de la Máquina, su etapa no estuvo acompañada por la obtención de un título de liga. En contraste, el Bebote logró conquistar el campeonato de liga con Cruz Azul en un periodo relativamente corto, consiguiendo de esta manera un hito que su padre no pudo alcanzar como jugador del equipo.

Ahora, aunque ninguno de los Giménez pertenece de forma directa al club, siguen mostrando su cariño por la institución de la Noria e incluso “Santi” ha dejado ver la posibilidad de regresar algún día al equipo de sus amores y que lo vio crecer.

Temas Relacionados

Santiago GimenezCruz AzulGuardianes 2021FutbolLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX

La atleta universitaria sufrió una lesión grave en una estación del transporte colectivo capitalino

Fátima Neri, promesa del tiro

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

“El Vasco” fue claro asegurando que el no regala nada y enfatizó que el portero deberá buscar un equipo

Javier Aguirre habló sobre “Memo”

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

El charrúa tuvo un paso breve, pero exitoso con la escuadra cementera, donde ganó la Concacaf Champions Cup 2025

Este es el equipo histórico

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

La función se llevará a cabo el 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada

Anuncian más combates para Worlds

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

La Federación Internacional de Boxeo nombrará al pugilista cubano como retador obligatorio del tapatío

Quién es Osleys Iglesias, peleador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscan detener reclutamiento del narco

Buscan detener reclutamiento del narco en centrales camioneras del país: legisladores lanzan propuesta

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Tras su paso por La

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ferka se une a ‘La Granja VIP’, el nuevo reality show de TV Azteca

La Casa de los Famosos México: Elaine Haro y ‘El Guana’ compiten por la salvación

Mar Contreras no apoya la idea de que Dalílah Polanco se quede en la competencia tras sufrir fracturas en su cuerpo

Yo soy Betty, la fea conquista a una nueva generación y lidera el catálogo de Prime Video México

Las guerreras k-pop rompen nuevo récord y se mantienen en lo más alto de Netflix México

DEPORTES

Fátima Neri, promesa del tiro

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez