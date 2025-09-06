México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos

crédito Jorge Campos - Captain Tsubasa Bandai Namco

En vísperas de que la Selección Mexicana se mida a su similar de Japón en la presente fecha FIFA como parte de su preparación de cara al Mundial 2026, es buen momento para recordar la ocasión en que, uno de los animes (animación japonesa) más populares decidió rendir homenaje al mítico guardameta tricolor, Jorge Campos.

Aunque muchos aficionados al futbol recuerdan al ‘Brody’ por sus espectaculares atuendos debajo de los tres palos, en el universo del anime existe un personaje inspirado directamente en sus gestas: Ricardo Espadas, el portero mexicano de Supercampeones.

Jorge Campos y sus peculiares uniformes. (X/90sFootball)

Este tributo se plasma principalmente en la etapa World Youth del manga y el anime conocido en Japón como Capitán Tsubasa, donde la Selección de Japón se enfrenta a México en un duelo crucial.

Si bien, no mencionan de manera directa el nombre de Jorge Campos, uno de los aspectos más destacados de este homenaje radica en el diseño visual del personaje. Ricardo Espadas fue representado con un uniforme que refleja fielmente el estilo poco convencional del ‘Inmortal’, famoso por sus prendas psicodélicas.

La vestimenta animada del arquero mexicano incluye un conjunto blanco con grecas verde fosforescente en el short y detalles en azul y amarillo formando rombos en el suéter, elementos que evocan directamente las famosas indumentarias del exjugador nacido en Acapulco, Guerrero.

Ricardo Espadas (Jorge Campos) (Foto: Twitter@XaviSol_)

Más allá del atuendo, el personaje ficticio comparte cualidades técnicas con el célebre guardameta tricolor. Entre las similitudes, sobresalen sus habilidades acrobáticas para las atajadas y su tendencia a sumarse al ataque, evidenciado en una jugada en la que le anota un gol al portero japonés Ken Wakashimazu.

El propio desarrollo del partido entre México y Japón en la ficción muestra cómo Espadas se convierte en una figura clave, logrando frenar los disparos de los delanteros asiáticos mediante espectaculares lances y reflejos felinos, muy al estilo de Campos.

Historia en la ficción

Según narra el manga, la historia de Espadas retrata a un joven mexicano que, al igual que muchos niños de escasos recursos, comienza su carrera futbolística jugando en las calles acompañado por amigos y apenas con un balón de trapo. La adversidad es un rasgo central de su personalidad ficticia, ya que crece sin familia directa y vive en la pobreza, desarrollando cierta aversión a los ricos.

En la trama de World Youth, el enfrentamiento entre el Tricolor y los ‘Samuráis Azules’ se da durante la fase de grupos, con Ricardo Espadas y Tsubasa Ozora (Oliver Atom) protagonizando tensos momentos tanto antes como durante el partido. El homenaje llega al presentarlo como “el Inmortal”, apodo que en la realidad encarnó la figura de Campos, por su capacidad de influir en el juego y su carisma inconfundible.