México Deportes

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos

El ‘Brody’ brilló a la par del popular anime a finales de siglo pasado

Por Alex Domínguez

Guardar
crédito Jorge Campos - Captain
crédito Jorge Campos - Captain Tsubasa Bandai Namco

En vísperas de que la Selección Mexicana se mida a su similar de Japón en la presente fecha FIFA como parte de su preparación de cara al Mundial 2026, es buen momento para recordar la ocasión en que, uno de los animes (animación japonesa) más populares decidió rendir homenaje al mítico guardameta tricolor, Jorge Campos.

Aunque muchos aficionados al futbol recuerdan al ‘Brody’ por sus espectaculares atuendos debajo de los tres palos, en el universo del anime existe un personaje inspirado directamente en sus gestas: Ricardo Espadas, el portero mexicano de Supercampeones.

Jorge Campos y sus peculiares
Jorge Campos y sus peculiares uniformes. (X/90sFootball)

Este tributo se plasma principalmente en la etapa World Youth del manga y el anime conocido en Japón como Capitán Tsubasa, donde la Selección de Japón se enfrenta a México en un duelo crucial.

Si bien, no mencionan de manera directa el nombre de Jorge Campos, uno de los aspectos más destacados de este homenaje radica en el diseño visual del personaje. Ricardo Espadas fue representado con un uniforme que refleja fielmente el estilo poco convencional del ‘Inmortal’, famoso por sus prendas psicodélicas.

La vestimenta animada del arquero mexicano incluye un conjunto blanco con grecas verde fosforescente en el short y detalles en azul y amarillo formando rombos en el suéter, elementos que evocan directamente las famosas indumentarias del exjugador nacido en Acapulco, Guerrero.

Ricardo Espadas (Jorge Campos) (Foto:
Ricardo Espadas (Jorge Campos) (Foto: Twitter@XaviSol_)

Más allá del atuendo, el personaje ficticio comparte cualidades técnicas con el célebre guardameta tricolor. Entre las similitudes, sobresalen sus habilidades acrobáticas para las atajadas y su tendencia a sumarse al ataque, evidenciado en una jugada en la que le anota un gol al portero japonés Ken Wakashimazu.

El propio desarrollo del partido entre México y Japón en la ficción muestra cómo Espadas se convierte en una figura clave, logrando frenar los disparos de los delanteros asiáticos mediante espectaculares lances y reflejos felinos, muy al estilo de Campos.

Historia en la ficción

Según narra el manga, la historia de Espadas retrata a un joven mexicano que, al igual que muchos niños de escasos recursos, comienza su carrera futbolística jugando en las calles acompañado por amigos y apenas con un balón de trapo. La adversidad es un rasgo central de su personalidad ficticia, ya que crece sin familia directa y vive en la pobreza, desarrollando cierta aversión a los ricos.

En la trama de World Youth, el enfrentamiento entre el Tricolor y los ‘Samuráis Azules’ se da durante la fase de grupos, con Ricardo Espadas y Tsubasa Ozora (Oliver Atom) protagonizando tensos momentos tanto antes como durante el partido. El homenaje llega al presentarlo como “el Inmortal”, apodo que en la realidad encarnó la figura de Campos, por su capacidad de influir en el juego y su carisma inconfundible.

Temas Relacionados

Selección MexicanaJapónJorge CamposEl BrodySupercampeonesanimemexico-deportes

Más Noticias

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

WWE y AAA revelaron todos los combates que conforman el magno evento en Las Vegas, Nevada

Cuándo, a qué hora y

Hajime Moriyasu, DT de Japón recuerda derrota de Tokio 2020 ante México pero niega que tiene sed de revancha

El técnico japonés confesó que la caída olímpica frente al Tricolor sigue en su memoria antes del amistoso

Hajime Moriyasu, DT de Japón

Marco Verde sigue los pasos del Canelo Álvarez en su camino hacia la cima del boxeo

Con dos victorias consecutivas y un estilo versátil, Marco se perfila como un futuro referente del boxeo nacional

Marco Verde sigue los pasos

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX

La atleta universitaria sufrió una lesión grave en una estación del transporte colectivo capitalino

Fátima Neri, promesa del tiro

No la tiene en su casa, revelan lo que hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul

El ahora delantero del Milan formó parte del equipo histórico que ganó la novena estrella

No la tiene en su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma detención de empresarios

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

María Isela López, alcaldesa del PRI en Santiago Sochiapan, sobrevive a nuevo ataque armado en Oaxaca

Huachicol en Veracruz creció 93% en el primer trimestre de 2025, según Pemex

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

Emiliano Aguilar confiesa que se sintió triste porque su familia lo comparó con un perro y señala a Leonardo como responsable

31 Minutos tendrá fiesta en CDMX antes del estreno de su película en Prime Video: cuándo, dónde y cómo asistir

Realizarán homenaje a María Félix este 2025: cuándo, dónde y qué habrá

DEPORTES

Cuándo, a qué hora y

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

Hajime Moriyasu, DT de Japón recuerda derrota de Tokio 2020 ante México pero niega que tiene sed de revancha

Viernes Espectacular CMLL: Místico y Bandido sellan la noche con llaves legendarias y hacen rugir a la afición

Marco Verde sigue los pasos del Canelo Álvarez en su camino hacia la cima del boxeo

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX