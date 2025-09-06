Charros de Jalisco gana a Sultanes de Monterrey y se clasifica a la Serie del Rey

Charros de Jalisco regresa a la Serie del Rey tras vencer a Sultanes de Monterrey. Imágenes cuenta de X @charrosbeisbol

Los Charros de Jalisco se clasificaron a la Serie del Rey 2025 tras vencer 6-4 a los Sultanes de Monterrey en el quinto juego de la Final de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol.

El encuentro se disputó la noche del viernes 5 de septiembre en el Palacio Sultán y se definió en entradas extras con una jugada de doble play revisada por repetición, que selló el pase de los tapatíos a la disputa por la Copa Zaachila.

El equipo dirigido por Benjamín Gil se impuso en la serie por cuatro juegos a uno, con una ofensiva liderada por Willie Calhoun, quien conectó dos cuadrangulares y produjo tres carreras en el partido definitivo.

Josh Fuentes fue clave en la décima entrada al conectar un doblete con dos outs que impulsó las dos carreras del triunfo. Mateo Gil y Calhoun habían recibido pasaportes y avanzado con rodado de Mallex Smith antes de ser remolcados por Fuentes.

Una jugada de doble play revisada por repetición sella el pase de Jalisco a la Copa Zaachila. Imagen cuenta de X @charrosbeisbol

Sultanes tomó ventaja en la tercera entrada con jonrón de Josh Lester tras sencillo de Ramiro Peña. Charros respondió en la cuarta con cuadrangular de Calhoun que empató el juego, seguido de doble productor de Fuentes que puso el 3-2.

En el quinto episodio, Jalisco amplió la ventaja con sencillo de Mateo Gil, imparable de Calhoun y carrera anotada tras wild pitch. Calhoun volvió a conectar jonrón en la séptima para colocar el 5-2.

Monterrey igualó el marcador en el octavo capítulo con sencillo de Gustavo Núñez y cuadrangular de Peña. En la décima, tras el doble de Fuentes, los locales intentaron responder con hits de Luis Santos y Sebastián Elizalde, pero la jugada de Esteban Quiroz terminó en doble matanza tras revisión, decretando el out en primera base y el final del encuentro.

El triunfo fue para el relevista Sasagi Sánchez, mientras que Trevor Clifton se apuntó su séptimo salvamento de la postemporada.

Charros de Jalisco disputará la Serie del Rey por primera vez desde 1971. Imagen cuenta de X @charrosbeisbol

Gerónimo Franzua cargó con la derrota. El juego tuvo una duración de tres horas con 36 minutos y una asistencia oficial de 16,589 aficionados.

Con este resultado, los Charros de Jalisco regresan a la Serie del Rey por primera vez desde 1971. El equipo espera al ganador de la Final de la Zona Sur, donde los Diablos Rojos del México aventajan 3-2 a los Piratas de Campeche.

La serie final está programada para iniciar el 10 de septiembre, con sede aún por definirse según el desenlace en el Sur