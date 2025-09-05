México Deportes

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026

Reportes periodísticos aseguran que Televisa busca la mejor cobertura de la justa mundialista celebrada en México, Estados Unidos y Canadá

Por Gerardo Lezama

Vanessa Huppenkothen podría regresar a
Vanessa Huppenkothen podría regresar a TUDN para la cobertura del Mundial 2026.

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026. Se trata de Vanessa Huppenkothen, quien tras consolidarse como una de las conductoras más visibles en ESPN, estaría cerca de regresar a la televisora donde inició su carrera deportiva.

De acuerdo con información publicada por Récord, Televisa prepara una cobertura ambiciosa para la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y contempla el regreso de figuras clave para reforzar su equipo de transmisión.

Huppenkothen debutó en Televisa Deportes durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y rápidamente se convirtió en un rostro habitual en los grandes eventos deportivos, incluyendo varias ediciones de la Copa del Mundo.

En 2016 dejó la cadena para sumarse a ESPN, donde ha sido una de las principales conductoras de SportsCenter y otras coberturas internacionales.

Su posible reincorporación a TUDN sería parte de una estrategia para recuperar audiencia y posicionarse como líder en rating durante el torneo más importante del futbol.

Televisa planea reforzar su equipo
Televisa planea reforzar su equipo de transmisión con figuras clave para el Mundial 2026. (Instagram @vanehupp)

La apuesta de Televisa no se limitaría a Huppenkothen. También se habla de la posible llegada de Julia Headley, otra conductora de ESPN con experiencia en coberturas internacionales.

Su incorporación podría fortalecer el enfoque femenino en las transmisiones, una línea que la televisora busca potenciar con la presencia de dos campeonas del mundo: Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso.

Ambas jugadoras de la Selección Española estarían contempladas como comentaristas, aportando análisis técnico y visión táctica desde su experiencia en el futbol de élite.

Otro nombre que suena con fuerza es el del exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín, quien ha destacado como analista en DAZN y TNT Sports.

Su perfil internacional y trayectoria en clubes como River Plate, Barcelona y PSG lo posicionan como una figura que podría enriquecer las transmisiones con una perspectiva global.

La estrategia de Televisa busca
La estrategia de Televisa busca recuperar audiencia y liderar el rating durante el torneo. (TUDN)

Sorín ya ha participado en eventos como la final de la UEFA Champions League 2025, lo que refuerza su perfil como comentarista especializado.

En contraste, Christian “Chaco” Giménez habría rechazado la invitación de Televisa para sumarse al equipo de TUDN. El exjugador preferiría vivir el Mundial como aficionado, acompañando a su hijo Santiago Giménez, quien podría disputar su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

La cobertura del Mundial 2026 representa una oportunidad clave para las televisoras mexicanas. Con la ampliación a 48 selecciones y tres sedes continentales, el reto será conectar con audiencias diversas y ofrecer contenido de alto nivel.

El posible regreso de Vanessa Huppenkothen, junto con otras figuras de peso, marcaría un movimiento estratégico que podría redefinir el panorama mediático durante el evento deportivo más esperado del año.

