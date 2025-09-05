México Deportes

Terence Crawford revela cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones previo a su pelea con Canelo Álvarez

El estadounidense escalará dos categorías más de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Por César Márquez

Terence Crawford y Canelo Álvarez
Terence Crawford y Canelo Álvarez pelearán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@terencecrawford)

Terence Crawford se enfrentará a Saúl Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Sin embargo, para retar al tapatío, el estadounidense tendrá que subir hasta dos divisiones de peso, algo que ha sido una crítica constante en torno al combate.

El tapatío expondrá sus cuatro fajillas mundiales de la división supermediana (CMB, AMB, OMB y FIB) ante un Bud Crawford que tendrá que pasar de las 147 a las 168 libras. Ambos pugilistas llegan al combate ostentando notables victorias recientes y grandes récords, aunque la mayor atención se centra en las variables físicas y técnicas que definan el espectáculo, especialmente por la inédita decisión del estadounidense de desafiar al campeón mexicano en su propio terreno y con el riesgo inherente de la diferencia de masa y poder de pegada.

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

¿Cuál es el secreto para tener éxito en subir de divisiones, según Crawford?

En entrevista con Full Send Podcast, Terence Crawford afirmó que no hay un secreto para tener éxito subiendo de divisiones y señaló que solamente se debe trabajar duro ya que es difícil.

“No hay secreto, solo es el trabajo duro. Es preparar mi cuerpo para subir y cosas así. Mucha gente piensa que hay un secreto, pero no lo hay. He sido boxeador toda mi vida y cortar peso siempre ha sido difícil”, declaró.

Además, añadió que competir en una categoría de peso más acorde a su constitución le ha ofrecido la posibilidad de entrenar sin la presión constante de controlar su peso al máximo detalle.

“Poder pelear en tu peso natural y comer bien, entrenar como quieres sin tener que preocuparte de ‘no quiero poner demasiada masa’ o ‘tengo que cuidar esto porque hay que dar el peso’. Eso es todo lo que tuve que hacer”, finalizó.

Cabe indicar que la última pelea de Terence se llevó a cabo en la división de los superwélter, donde no se le vio tan bien a pesar de que se coronó como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer a Israil Madrimov por decisión unánime.

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

Crawford no es favorito ante Canelo Álvarez

Diversos especialistas deportivos consideran que la inteligencia táctica de Crawford sobre el ring, junto con su capacidad de atacar eficazmente y reducir los golpes en contra, representa un factor decisivo que podría inclinar la balanza a su favor frente al favorito en este esperado combate.

Sin embargo, del lado opuesto, las casas de apuestas otorgan ventajas al oriundo de Guadalajara, quien parte como favorito debido a que la pelea se celebrará en la división donde ha dominado desde 2021, año en el que consiguió unificar los cuatro cinturones. A esta preferencia se suma la prolongada inactividad del estadounidense, además de su falta de experiencia enfrentando a rivales de alto peso, circunstancias que podrían influir como desventajas para él durante el encuentro.

