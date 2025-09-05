México Deportes

Revelan que Isaac Pitbull Cruz regresará a pelear en diciembre y lo haría contra un campeón mundial: “Existe un alto interés”

El pugilista de la Magdalena Contreras se convirtió en campeón mundial interino por el CMB en la categoría de los superligeros

Por César Márquez

Isaac Pitbull Cruz podría volver
Isaac Pitbull Cruz podría volver al ring en diciembre de 2025 (Instagram / Pitbull Cruz)

Isaac “Pitbull” Cruz podría volver a los cuadriláteros en diciembre de 2025 y lo haría para enfrentar a un campeón mundial. De concretarse el combate, el pugilista de la Magdalena Contreras volverá a tener acción arriba del ring luego de vencer a Omar Salcido el pasado 19 de julio por decisión unánime con tarjetas 100-88, 99-89 y 99-89. Con este triunfo, Cruz logró coronarse como campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cabe señalar que un principio Cruz se iba a enfrentar por segunda vez a Ángel "Tashiro" Fierro, sin embargo, el tijuanense tuvo problemas para dar el peso pactado y presentó problemas de salud que lo obligaron a cancelar el combate.

¿A qué campeón del mundo podría enfrentar Pitbull Cruz en diciembre?

A través de sus redes sociales, Salvador Rodríguez de ESPN, indicó que existe la posibilidad de que Pitbull Cruz se enfrente en diciembre de 2025 a Lamont Roach, quien de igual manera le complicó una pelea a Gervonta Davis.

“¿Les agrada Cruz vs Roach para diciembre? Me dicen que existe un alto interés por ver a Pitbull Cruz y Lamont Roach en diciembre próximo. Ojalá lleguen a un acuerdo los dos únicos que se convirtieron en un crucigrama para Gervonta Davis”, escribió el periodista

Lamont Roach ostenta el campeonato súper pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así que para medirse con Pitbull, tendría que subir dos divisiones, un desafío que añade atractivo al posible combate. Aunque sin duda el elemento más atractivo que une a estos campeones es su antecedente frente a Gervonta Davis, uno de los nombres más reconocidos del boxeo actual, y es que tanto Cruz como Roach lograron llevar a Davis hasta el final del combate, una hazaña poco común en la carrera del estadounidense.

En el caso de Isaac, su combate con “Tank” Davis se celebró el 5 de diciembre de 2021. En esa ocasión, el mexicano resistió todos los asaltos, aunque Davis se impuso por decisión unánime. Por otro lado, Roach se enfrentó a Davis el pasado 1 de marzo en un combate concluyó en empate mayoritario.

Pitbull Cruz en la búsqueda de su segundo título mundial

La última vez que el pugilista capitalino se coronó campeón mundial, fue en marzo de 2024 cuando venció al cubano Rolando Romero por nocaut técnico en el octavo asalto. En aquella velada, Pitbull consiguió el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con 27 años de edad y con un récord de 28 victorias (18 por la vía del nocaut), 3 derrotas y 1 empate, Cruz se ha convertido en uno de los peleadores más destacados del boxeo mexicano actual, pues su estilo fajador y agresivo hacen que sea uno de los favoritos del público mexicano.

