Charros vs Sultanes: ¿Dónde y a qué hora ver el juego 5 por el campeonato de la zona norte de la LMB?

El Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte se disputa este viernes en el Walmart Park

La Serie de Campeonato de la Zona Norte en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) llega a un punto decisivo este viernes 5 de septiembre, cuando los Charros de Jalisco visiten a los Sultanes de Monterrey en el Walmart Park, en busca de la victoria que les otorgue el pase a la Serie del Rey 2025.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas (centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de Canal 6, Fox Sports 2, TVC Deportes, Claro Sports, así como en plataformas de streaming como LMB TV, Caliente TV y Amazon Prime Video2.

La serie ha estado marcada por el dominio de la novena jalisciense, que llega al quinto juego con ventaja de 3-1. En el Juego 1, disputado en el Estadio Panamericano, los Charros se impusieron 11-9 en un duelo de alto voltaje ofensivo.

El Juego 2 reafirmó su superioridad con un triunfo 6-3, también en casa. Ya en Monterrey, los Sultanes lograron reaccionar en el Juego 3, ganando 3-1 y manteniendo viva la esperanza de remontar.

El partido podrá verse en vivo por Canal 6, Fox Sports 2, TVC Deportes, Claro Sports y plataformas digitales. Imagen cuenta de X @SultanesOficial

Sin embargo, el Juego 4 volvió a inclinarse a favor de Jalisco, que venció 6-4 gracias a una actuación estelar de Willie Calhoun, quien conectó dos jonrones, anotó tres veces y produjo tres carreras.

El pitcher Luis Iván Rodríguez se llevó la victoria tras cinco entradas sólidas, mientras que Trevor Clifton logró su sexto rescate en la postemporada, cerrando el partido con autoridad pese a la amenaza final de los regiomontanos3.

Con este panorama, los Charros están a una sola victoria de coronarse campeones de la Zona Norte, mientras que los Sultanes están obligados a ganar para extender la serie y mantener vivas sus aspiraciones.

La presión recae sobre el equipo dirigido por Roberto Kelly, que apelará a su mística de “Muchachos del regreso”, como ocurrió en la primera ronda de playoffs, cuando remontaron un 0-3 en contra.

Charros lidera la serie 3-1 y está a una victoria de coronarse campeón de la Zona Norte. Imagen cuenta de X @charrosbeisbol

A pesar del dominio jalisciense, las casas de apuestas aún ven con buenos ojos a Monterrey para este quinto juego, en parte por su localía y por el respaldo de su afición.

No obstante, la consistencia ofensiva de Charros y su solidez en el montículo los colocan como favoritos para cerrar la serie esta misma noche.

El Juego 5 promete ser un duelo de alta tensión, donde cada lanzamiento puede definir el destino de la temporada. Charros busca sellar su boleto a la Serie del Rey, mientras que Sultanes lucha por sobrevivir y forzar un sexto enfrentamiento. La cita está marcada: viernes, 19:30 horas, en Monterrey.