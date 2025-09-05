Beca Rita Cetina 2025: comenzaron las asambleas informativas para el registro y así puedes saber cuándo le tocará a tu plantel

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros el próximo 15 de septiembre (X@Gob_Tlalne)

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros el próximo 15 de septiembre para que nuevos alumnos de secundaria puedan incorporarse. Sin embargo, antes de realizar este proceso los padres de familia o en su caso tutores tendrán que acudir a las asambleas informativas donde se brindarán todas las indicaciones para las inscripciones.

Cabe señalar que el programa comenzó a implementarse a principios de 2025 y aunque actualmente se enfoca solamente en estudiantes de secundaria, posteriormente ampliará su cobertura para que niños de preescolar y primaria puedan integrarse. Cada padre de familia recibe de manera bimestral un apoyo económico de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan inscrito, reciben 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La meta de la beca es ayudar a todos los alumnos de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo monetario para que continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

Cómo saber cuándo será la asamblea informativa en mi plantel para el registro a la Beca Rita Cetina

Julio León, titular de la dependencia, anunció este jueves 4 de septiembre que ya comenzaron las asambleas informativas en las secundarias para que los padres de familia puedan informarse detalladamente cómo será el proceso de registros para la beca.

León también añadió que para conocer cuándo y dónde será la asamblea informativa de cada escuela se puede consultar la página en el Buscador de Escuelas (https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/)

“Consulta cuándo y en qué sede le toca a tu plantel en nuestro Buscador de Escuelas”, publicó el coordinador en sus redes sociales.

El programa abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre | Crédito: X@Julio_LeonT

Registro en la página a la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que el registro a la beca será en línea a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, donde es importante tener a la mano los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Cabe señalar que cada padre o tutor aspirante deberá contar con cuenta Llave MX para poder acelerar el proceso de registro, además, también tendrán que verificar que la CURP de sus hijas e hijos esté certificada, si lo está, aparecerá esta leyenda: “CURP Certificada. Verificada por el Registro Civil”.