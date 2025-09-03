México Deportes

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Los países se siguen sumando a los ya clasificados para la mayor fiesta del futbol

Por Gerardo Lezama

La Fecha FIFA de septiembre
La Fecha FIFA de septiembre podría definir nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026. (X/ @MexicoCity26)

La Fecha FIFA de septiembre podría marcar un punto de quiebre en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque los anfitriones ya están clasificados desde el arranque, otras selecciones han asegurado su lugar y varias más podrían hacerlo en esta doble jornada, dependiendo de resultados propios y ajenos.

Hasta el momento, 13 selecciones ya tienen su boleto asegurado. A los tres anfitriones se suman Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Colombia, Senegal y Marruecos.

La mayoría logró su clasificación en las ventanas de marzo y junio, pero septiembre ofrece una nueva oportunidad para ampliar la lista.

Uruguay, Paraguay y Ecuador buscan
Uruguay, Paraguay y Ecuador buscan sellar su pase en la doble jornada de Conmebol. (X/Conmebol)

En Conmebol, la clasificación directa de Argentina, Brasil y Colombia deja a Uruguay, Paraguay y Ecuador como los principales candidatos a asegurar su pase en esta jornada. Uruguay podría sellar su boleto con una victoria ante Bolivia, mientras que Paraguay depende de sumar al menos cuatro puntos y que Venezuela no gane sus dos partidos.

Ecuador, por su parte, necesita vencer a Perú y esperar un empate entre Chile y Venezuela para asegurar matemáticamente su lugar. Venezuela aún tiene opciones, pero requiere una combinación favorable de resultados. Bolivia, Chile y Perú están prácticamente fuera de la contienda directa y aspiran, en el mejor de los casos, al repechaje.

En África, donde se reparten nueve cupos directos, Senegal y Marruecos ya están clasificados. En esta jornada, Egipto, Túnez, Argelia, Ghana, Nigeria, Sudáfrica y Costa de Marfil podrían asegurar su pase si ganan sus respectivos partidos y sus rivales directos tropiezan. El margen de error es mínimo, pero varios grupos podrían definirse anticipadamente.

La Fecha FIFA de septiembre
La Fecha FIFA de septiembre podría elevar a más de 20 el número de selecciones clasificadas. REUTERS/Jonathan Ernst

En Asia, cinco selecciones ya están clasificadas: Japón, Irán, Corea del Sur, Australia y Arabia Saudita. El resto de los cupos se definirá en octubre, aunque Qatar, Irak y Emiratos Árabes Unidos podrían quedar muy cerca si suman puntos clave en esta jornada.

En Europa, las eliminatorias continúan hasta mediados de 2025. Ninguna selección europea está clasificada aún, pero Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania y España lideran sus grupos y podrían asegurar el pase en noviembre.

En septiembre, solo se juegan partidos de preparación y Nations League, sin impacto directo en la clasificación.

Con este panorama, la Fecha FIFA de septiembre podría elevar a más de 20 el número de selecciones clasificadas, dejando solo una decena de boletos por definir en octubre y noviembre.

El nuevo formato exige precisión y estrategia, y varias federaciones están a punto de cosechar el fruto de un ciclo mundialista que comenzó en 2023.

