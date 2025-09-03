México Deportes

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anuncia que inauguración del Mundial 2026 será día feriado

El inicio de la competencia más importante de selecciones nacionales será el 11 de junio del 2026

Por Gerardo Lezama

La jefa de gobierno de
La jefa de gobierno de la CDMX declara feriado el día de la inauguración del Mundial 2026. Imagen cuenta de X @ClaraBrugadaM

La jefa de gobierno de la CDMX anunció que el día de la inauguración del Mundial del 2026 en la capital del país, será día feriado.

11 de junio de 2026 será la fecha que marque el inicio del Mundial de selecciones, este se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca que será la tercera ocasión que albergará la inauguración.

“Ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial“, expresó la jefa de gobierno.

La mandataria capitalina, Clara Brugada, confirmó que la declaratoria de feriado aplicará exclusivamente en la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar la movilidad, garantizar la seguridad y permitir que la ciudadanía participe en un evento de alcance global.

La decisión fue anunciada durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la que también se detallaron medidas logísticas y operativas para ese día.

El Estadio Azteca será el
El Estadio Azteca será el primer recinto en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas. Imagen cuenta de X @ClaraBrugadaM

El Estadio Azteca, ubicado en la alcaldía Coyoacán, será nuevamente escenario de una inauguración mundialista, como ocurrió en 1970 y 1986.

Con esta tercera participación, el recinto se convertirá en el único en el mundo en haber albergado tres inauguraciones de la Copa Mundial de la FIFA, consolidando su relevancia histórica en el futbol internacional.

Brugada señaló que se implementará un operativo especial de seguridad, transporte y servicios públicos. Se prevé la participación de más de 20 mil elementos de distintas corporaciones, así como ajustes en el sistema de Metro, Metrobús y RTP para facilitar el acceso al estadio y zonas aledañas.

Además, se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos como el Zócalo, la Alameda Central y el Bosque de Chapultepec, donde se espera una alta concentración de aficionados.

El Mundial 2026 será el primero en contar con 48 selecciones participantes y se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Pantallas gigantes se instalarán en
Pantallas gigantes se instalarán en el Zócalo, Alameda Central y Chapultepec para ver la inauguración. Imagen cuenta de X @ClaraBrugadaM

La Ciudad de México será una de las tres sedes mexicanas, junto con Guadalajara y Monterrey, y albergará varios partidos de fase de grupos y eliminatorias.

La declaratoria de día feriado busca también incentivar el turismo, la actividad comercial y la proyección internacional de la capital.

Autoridades locales estiman una derrama económica significativa, así como una amplia cobertura mediática que posicionará a la ciudad como referente mundial en organización de eventos masivos.

El 11 de junio será una fecha histórica para el deporte y para la vida pública de la capital mexicana.










