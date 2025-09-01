México Deportes

Quién es Obed Vargas, el mexicano que desquició a Messi, Suárez y Busquets, pero es ignorado por Javier Aguirre

El futbolista fue uno de los más destacados en el más reciente título de su equipo logrando destacar por encima de ídolos históricos

Por Mariana Campos

El joven mexicano no olvida
El joven mexicano no olvida sus raíces y asegura que está listo para representar al Tri cuando lo llamen. (IG Obed Vargas)

Con solo 20 años, Obed Vargas se afianza como una de las figuras jóvenes más destacadas de la Major League Soccer (MLS), tras haber levantado el título de la Leagues Cup 2025 con Seattle Sounders. El conjunto de Washington superó por 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, lo que representó un impulso tanto a nivel colectivo como personal y, sobre todo, llamó la atención de la afición mexicana.

El mediocampista mexicano, en declaraciones posteriores a la final, comentó: “Quiero dar la vida por el club y faltan títulos por entregar”, mostrando su compromiso para extender la buena racha de los Sounders y seguir peleando por más trofeos.

Vargas subrayó la importancia de la calma y la confianza dentro del vestuario ante un rival plagado de figuras internacionales. “A nadie le gusta perder, ellos (Inter de Miami) hicieron su trabajo, han jugado muchas finales y tienen experiencia. Nosotros mantuvimos la calma y la sabiduría, así que estoy feliz por el triunfo”, expresó.

El equipo obtuvo una contundente
El equipo obtuvo una contundente victoria frente al conjunto de Miami. (CREDITO: Steven Bisig)

El anhelo de regresar a la Selección Mexicana

El desempeño de Obed Vargas en la final de la Leagues Cup y su regularidad en la MLS reavivaron la discusión sobre su posible llamado futuro a la Selección Mexicana. Actualmente, el combinado nacional se prepara para una gira internacional en Fecha FIFA, enfrentando a Corea del Sur y Japón; sin embargo, el joven volante no fue seleccionado por el técnico Javier Aguirre para integrar la lista de convocados.

Frente a este escenario, Vargas envió un mensaje directo al cuerpo técnico y a la afición: “Ojalá me tomen en cuenta, es todo lo que puedo decir”, afirmó tras el título obtenido. La cita cobra mayor relevancia porque la última aparición internacional de Vargas con el Tricolor fue en la victoria 2-0 contra Estados Unidos, en octubre de 2024.

Respecto al nivel de sus competidores, entre los mediocampistas seleccionados para la próxima ventana de partidos se encuentran Edson Álvarez (Fenerbahce), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas) y Erick Sánchez (América). La ausencia de Vargas en la convocatoria destaca entre el debate en torno al recambio generacional del fútbol mexicano que tanto han pedido los fanáticos del Tri.

Pese a la competitividad de
Pese a la competitividad de su posición, el mediocampista asegura estar listo para defender la camiseta tricolor. (Credit: Stan Szeto-Imagn Images)

Rivalidad, admiración y madurez en la cancha

Al ser cuestionado sobre el título y el enfrentamiento ante Lionel Messi y el resto de figuras en el Inter Miami, Obed Vargas confesó: “Admiro a Messi pero dentro del campo es mi rival. Esto va para todo México, se la debíamos”, aludiendo a la especial dedicatoria de la victoria para la afición nacional.

La madurez que muestra en sus declaraciones ha sido uno de los factores que le han permitido ganarse un lugar indiscutible en la plantilla del Seattle Sounders, donde llegó tras formarse en la Seattle Academy y debutar profesionalmente a temprana edad.

Para los jugadores del Seattle
Para los jugadores del Seattle Sounders tener rivales como Messi, Suárez o Busquets los ayuda a incrementar su calidad. (Credit: Steven Bisig-Imagn Images)

¿Quién es Obed Vargas?

Nacido en Anchorage, Alaska, en 2005, el joven se desenvolvió dentro de una familia mexicana, lo que le otorga la doble nacionalidad. Desde los 11 años llegó a Seattle, donde desarrolló su formación futbolística en la academia del Seattle Sounders. Su debut profesional con el primer equipo ocurrió en 2021, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en disputar un partido en la historia del club.

De perfil discreto pero competitivo, Vargas se desempeña como mediocampista central, caracterizado por su capacidad de recuperación, manejo de balón y despliegue táctico. A pesar de su juventud, ha sido pieza clave en los Sounders, acumulando minutos y consolidándose en la alineación titular durante las principales competencias nacionales e internacionales.

En lo personal, Vargas se describe como apasionado por el fútbol y abiertamente comprometido con su desarrollo profesional. Mantiene un bajo perfil fuera de las canchas, aunque sus actuaciones recientes y sus llamados a ser tomado en cuenta para futuras convocatorias apuntan a un futuro con más protagonismo internacional.

