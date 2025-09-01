Efraín Juárez fortalece a Pumas y suma 15 partidos invictos

Efraín Juárez, director técnico de Pumas de la UNAM en conferencia (Christopher Carmona Iturbe)

El proyecto de Efraín Juárez al frente de los Pumas de la UNAM comienza a mostrar resultados alentadores. Con el más reciente partido contra Atlas en la Jornada 7, el estratega auriazul sumó 23 encuentros dirigidos, con un balance de siete victorias, ocho derrotas y ocho empates, sumando 15 duelos sin conocer la caída, una marca que ilusiona a la afición universitaria.

En conferencia de prensa, el estratega dijo que independientemente al marcador, su equipo juega bien al futbol en cualquier fase, ya que se generan opciones de gol, aunque no hayan tenido la fortuna de anotar.

Con esta victoria, el equipo universitario llegó momentáneamente la décima posición de la tabla, estando en los puestos de Play-In, sin embargo, todavía falta camino por recorrer.

En esta temporada, los Pumas ha ganado dos juegos, empatado tres y lleva dos derrotas, mientras registra apenas 7 goles a favor y 8 en contra.

Partido con revisiones del VAR

Fuerte lluvia en el Estadio Olímpico Universitario, donde los Pumas ganaron al Atlas en la jornada 7 (Jorge Contreras/Infobae México)

Aunque el encuentro más reciente con Atlas, estuvo marcado por la polémica arbitral y las constantes revisiones del VAR, Pumas supo mantenerse firme y cerrar con un gol en el tiempo de compensación, obra de Aarón Ramsey, quien además se estrenó como goleador con la camiseta universitaria.

“El gol fue muy bonito en todos los sentidos, porque lo hace Ramsey, había lágrimas de todos, fue un par de meses complicados para todos, evolucionaba o no, porque hay que cuidarlo, eso es lo que más me quedo de este partido, de como fue se levantó toda la banca”, destacó Efraín.

La primera parte del partido fue un reflejo de la resiliencia que caracteriza al equipo de Juárez. Alan Medina parecía abrir el marcador al minuto 32 tras una gran jugada individual en la que se quitó al portero, pero la anotación fue anulada tras la intervención del VAR.

Poco después, al 45’, Jorge Ruvalcaba repitió la dosis con un disparo certero que se convirtió en gol, aunque nuevamente la tecnología invalidó la acción por una mano previa.

Pumas de la UNAM llegó a la décima posición de manera momentánea en la tabla general con la victoria ante el Atlas (Christopher Carmona Iturbe)

Ya en la segunda mitad, al minuto 62, se vivió otra jugada polémica cuando se marcó penalti a favor de Pumas, pero la revisión determinó que existía un fuera de lugar previo. Tres decisiones del VAR frenaron al equipo, pero no lograron desestabilizarlo.

El premio al esfuerzo llegó en la compensación, cuando Ramsey selló el marcador con un fuerte zapatazo tras un tiro de esquina y le dio a Juárez una razón más para destacar la fortaleza anímica del plantel.

Más allá de las polémicas, el técnico ha sabido transmitir disciplina y carácter a un equipo que, poco a poco, comienza a recuperar su identidad competitiva.

Aaron Ramsey celebra su primer gol con los Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La racha de 15 partidos sin perder es uno de los mayores logros en esta etapa y para la afición universitaria, este registro es una muestra de que el proyecto de Juárez tiene bases y un futuro prometedor, aunque hay que ver si se mantiene.

Con paso firme y un vestidor unido, los Pumas de Efraín Juárez mantienen viva la esperanza de regresar al protagonismo en el futbol mexicano, confiando en que esta racha positiva.