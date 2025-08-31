Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

A pocas semanas del combate, Nacho Beristáin ha brindado un análisis sobre ambos pugilistas. .(Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford ha dado mucho de qué hablar entre aficionados y expertos del deporte. Y ahora, a pocas semanas del combate, Nacho Beristáin ha brindado un análisis sobre ambos pugilistas.

La cita está programada para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, donde el tapatío expondrá sus cuatro títulos de la categoría supermediana (CMB, AMB, OMB y FIB) ante un Bud Crawford, que subirá dos divisiones más.

La función no solamente luce atractiva por la cantidad de campeonatos que se disputarán, sino también por la calidad boxística que ambos pugilistas han demostrado durante la última década.

Nacho Beristáin y su análisis sobre el combate Canelo vs Crawford

En entrevista con ESPN Knockout, Nacho Beristáin aseguró que si se hace un análisis técnicamente, el estadounidense es un tanto mejor, además, destacó la mala racha que tiene Álvarez de no noquear.

“Sobre sale por su técnica Crawford, pero por mucho. Yo creo que haciendo un análisis técnicamente es un poco mejor. No sé si me da esa impresión o me quedo con que Canelo lleva como 10 peleas que no ha podido noquear a nadie”, declaró el entrenador de múltiples campeones mundiales.

Cabe indicar que la relación entre Beristáin y Canelo Álvarez ha estado marcada por declaraciones polémicas, ya que el entrenador de Salón de la Fama ha expresado en reiteradas ocasiones su postura crítica hacia el boxeador tapatío. Don Nacho ha sostenido que Álvarez ha enfrentado a oponentes “a modo” y considera que su trayectoria se ha visto influida por decisiones comerciales.

En entrevista con Infobae México, Nacho Beristáin contó algunas experiencias que vivió a lado de sus campeones mundiales Crédito: Max Alonso - Infobae México

Canelo vs Crawford; una pelea para ampliar el legado

Si el púgil estadounidense logra imponerse en la velada del 13 de septiembre, inscribirá su nombre en la historia como el primer boxeador de la era de los cuatro cinturones capaz de unificar títulos en tres divisiones diferentes. Por su parte, el jalisciense intentará conservar su campeonato indiscutido de los supermedianos y sumar una victoria ante uno de los adversarios más consistentes de la actualidad, lo que fortalecería todavía más su legado.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Canelo)

Pese a que el campeón mexicano sostiene el favoritismo entre la mayoría por su dominio en la categoría de 76,2 kilogramos, varios especialistas subrayan que la astucia de Bud dentro del cuadrilátero podría ser el elemento que equilibre el combate y le conduzca al triunfo. La expectación en torno al encuentro es máxima, con ambos boxeadores dispuestos a conquistar logros aún inéditos en sus trayectorias.