Alcalde de Benito Juárez amenaza con acciones legales contra David Faitelson tras polémica por el partido América vs Pachuca

El analista de TUDN se enganchó en una serie de mensajes en redes sociales. (Especial)

Tal parece que los partidos entre América y el Club Pachuca no paran de estar llenos de polémica: entre eliminaciones en torneos locales e internacionales y pleitos por las transmisiones, el choque de ambos conjuntos volvió a tener complicaciones. Los problemas no solo se quedaron en la cancha con miles de fanáticos decepcionados sino que se trasladó a las redes sociales con el conflicto entre el alcalde de Benito Juárez y el periodista David Faitelson.

Lo que se esperaba fuera uno de los mejores partidos de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025, resultó en reclamos por parte de una afición que nuevamente ha conectado con su equipo, con comerciantes que tuvieron que detener la oferta de sus productos y con medios afectados por la decisión de las autoridades locales.

Tras los reclamos del club azulcrema y de su afición, el alcalde Luis Mendoza Acevedo indicó que no había ningún problema relacionado directamente con los equipos, pero que tomó esta medida debido a que una de las vecinas del Estadio Ciudad de los Deportes tuvo una emergencia médica y debido a la organización del evento no pudo ser atendida de la mejor manera, motivo por lo que se tomó la determinación de jugar a puerta cerrada.

La alcaldía Benito Juárez de la CDMX decidió no permitir el acceso de los aficionados. (Foto: Cortesía.)

Responsabilizan al alcalde

Si bien la versión de Mendoza ha sido tomada como oficial, en redes sociales se ha manejado el rumor de que en realidad el mandatario local se molestó tanto porque no le entregaron accesos gratuitos a los palcos del recinto, lo que lo hizo movilizar a toda la alcaldía para que nadie pudiera disfrutar del partido.

Aunque no se ha confirmado que lo anterior sea cierto, el propio David Faitelson ha extendido el rumor desde su cuenta oficial de Twitter, ahora X, e incluso a través de la transmisión en vivo donde aseguró que solo es un enojo por parte del funcionario público.

“Si el alcalde de Benito Juárez fuese lo elementablemente ejemplar que dicce ser no hubiese permitido, desde que se anunció la mudanza de Cruz Azul y América, que se celebararan más juegos de fútbol en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Es evidente que la zona y la instalación no son propicias para eso... El señor Luis Mendoza es un populista y arribista que aparece cuando quiere. Ya pronto saldrán a la luz los documentos donde exige palcos, boletos y otras ‘cositas’ al club...”, externó el comunicador.

La tensión subió con las palabras del periodista en contra del alcalde. (TW David Faitelson)

¿Habrá demanda?

A raíz de las declaraciones de Faitelson y de todo el movimiento mediático que significó el cierre de puertas para el público, Luis Mendoza Acevedo no dudó en responder al periodista a quien advirtió sobre una posible demanda: “Lo suyo son los infundios y la difamación. Estamos listos para actuar frente a la calumnia y nos reservamos el derecho a proceder conforme nos corresponda”, respondió de manera tajante.

Aunque no hay una confirmación, en los próximos días el periodista podría ser llamado por las autoridades. (TW Luis Mendoza)

La decisión que tuvo el alcalde para este fin de semana ha generado, además de molestias, una serie de dudas sobre cuál será la casa de las Águilas previo a la celebración de la Copa del Mundo 2026. Hasta el momento, el Estadio Cuauhtémoc en Puebla y el Estadio Corregidora en Querétaro suenan para ser el escenario de los azulcrema en los próximos partidos.