Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel: “Se tiene que comprobar”

Julio César Chávez niega que su hijo Junior sea un delincuente de algún cártel (especial)

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de tráfico de armas y delincuencia organizada, ya que se le acusó de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Seguirá su proceso en libertad condicional, por lo que dejó la prisión y ya se reunió con su familia.

Ante el panorama que enfrenta el Junior, Julio César Chávez se encargó de compartir su postura y defender a su hijo. El gran campeón mexicano dejó en claro que su hijo no es un delincuente y que tampoco tiene relación con los cárteles de droga que operan en México.

Este miércoles 27 de agosto, el César del boxeo fue galardonado por el empresario Juan José Arellano en Mazatlán, Sinaloa, y durante la conferencia de prensa, el boxeador retirado compartió un mensaje sobre el proceso legal que está atravesando Chávez Jr.

Julio César Chávez protagonizó un emotivo encuentro con su hijo Chávez Jr. luego de que dejó la prisión. (Crédito: IG/ @coliseoboxingclub)

Julio César Chávez niega que su hijo sea algún delincuente y rechaza relación con el Cártel de Sinaloa

Cuando Julio César tomó la palabra, lo primero que enfatizó fue que su hijo no es un delincuente y que tampoco tiene relación con algún grupo delictivo. Agradeció que el Junior recuperó su libertad y espera que todo se aclare.

“Primeramente voy a hablar de mi hijo, que está muy bien, gracias a Dios. Finalmente, está libre ahorita. Él sigue un proceso afuera. Como él lo dijo, él está chingue y chingue que todo se aclare porque... Pues la verdad, con todo respeto, no hay nada de que él sea delincuente, ni que sea de un cártel, ni que trafique armas puras pend***das, la neta, eso”, puntualizó.

Julio César Chávez Jr. ya fue puesto en libertad (Foto: ICE)

Bajo esa misma narrativa, argumentó que todas las acusaciones que enfrenta Julio César Chávez Jr. tienen que comprobarse con algún tipo de evidencia. Como padre, expresó que conoce a su hijo y defendió que no tiene relación con grupos delincuenciales.

“Eso no existe, pero eso se tiene que comprobar, ¿no? Entonces, por ese lado estoy tranquilo, pues sé... es mi hijo, si yo supiera que anduviera en cosas de esas, pues realmente aceptara, ¿me entiendes? Porque, pues se me hace injusto, ¿no?“, puntualizó.

Por último, consideró que estos problemas son efectos secundarios de los problemas de adicciones que enfrentó el Junior hace unos años, cuando subía videos controversiales a redes. “Son las consecuencias, de cómo él estaba mal en su adicción, ¿no? Y se juntaba con esta gente y, y hablaba pendejadas y todo eso. Pero a eso de que haya... de que él pertenezca a ese cartel o él sea delincuente o él sea narcotraficante, pues no hay nada de eso, pero eso se va a aclarar muy pronto", finalizó.