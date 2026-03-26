México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: choque en carriles centrales de Circuito Interior

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

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16:40 hsHoy

Choque en Circuito Interior en carriles centrales con dirección al Poniente a la altura de Av. Oceanía, alcaldía Venustiano Carranza.

15:57 hsHoy

Bloqueo en avenida Presidente Masaryk al Oriente a la altura de Sócrates, col. Polanco II Secc., alcaldía Miguel Hidalgo.

Alternativa vial: Homero, Horacio y Av. Ejército Nacional.

Manifestación Av. Presidente Masaryk alcaldía Miguel Hidalgo CDMX
Manifestación Av. Presidente Masaryk alcaldía Miguel Hidalgo CDMX (@OVIALCDMX(X)
15:24 hsHoy

En la Autopista Urbana Sur hay afectaciones de tráfico en salida Picacho dirección Tepepan, ajeno a la autopista conserve la distancia.

14:35 hsHoy

Capufe informó que sigue el cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler, km 37, dirección CDMX, solo hay un carril abierto mientras se traspala la caarga a otra unidad y remover la siniestrada.

Choque Autopista México-Cuernavaca trailer accidente vial
Choque Autopista México-Cuernavaca trailer accidente vial
14:12 hsHoy

Cerrada la circulación de Diagonal 20 de Noviembre entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, por manifestantes.

Alternativa vial: Fray Servando Teresa de Mier, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Eje 2 Sur y Eje 2A Sur.

Ciere vial manifestación 20 de Noviembre CDMX
Ciere vial por manifestantes en 20 de Noviembre e Isabel La Católica, CDMX (@OVIALCDMX/X)
13:06 hsHoy

Cierre en la autopista México-Cuernavaca provoca caos vial tras choque de tráiler

El accidente vial fue en el km 37 rumbo a la CDMX

Choque Autopista México-Cuernavaca trailer accidente vial
Choque Autopista México-Cuernavaca trailer accidente vial

Un fuerte congestionamiento vehicular se registra la mañana de este jueves sobre la autopista México-Cuernavaca, luego de que un tráiler protagonizara un accidente a la altura del kilómetro 37, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), lo que derivó en el cierre parcial de la circulación y largas filas de automovilistas.

Leer la nota completa
12:48 hsHoy

Cierre a la circlación en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler, km 37, dirección CDMX. En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones.

Choque Autopista México-Cuernavaca trailer accidente vial
Choque Autopista México-Cuernavaca trailer accidente vial
12:38 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Manifestación CDMX avenida Hidalgo
Manifestación CDMX avenida Hidalgo (@OVIALCDMX/X)

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