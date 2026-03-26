Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: choque en carriles centrales de Circuito Interior

Choque en Circuito Interior en carriles centrales con dirección al Poniente a la altura de Av. Oceanía, alcaldía Venustiano Carranza.
Bloqueo en avenida Presidente Masaryk al Oriente a la altura de Sócrates, col. Polanco II Secc., alcaldía Miguel Hidalgo.
Alternativa vial: Homero, Horacio y Av. Ejército Nacional.
En la Autopista Urbana Sur hay afectaciones de tráfico en salida Picacho dirección Tepepan, ajeno a la autopista conserve la distancia.
Capufe informó que sigue el cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler, km 37, dirección CDMX, solo hay un carril abierto mientras se traspala la caarga a otra unidad y remover la siniestrada.
Cerrada la circulación de Diagonal 20 de Noviembre entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, por manifestantes.
Alternativa vial: Fray Servando Teresa de Mier, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Eje 2 Sur y Eje 2A Sur.
Un fuerte congestionamiento vehicular se registra la mañana de este jueves sobre la autopista México-Cuernavaca, luego de que un tráiler protagonizara un accidente a la altura del kilómetro 37, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), lo que derivó en el cierre parcial de la circulación y largas filas de automovilistas.
Cierre a la circlación en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler, km 37, dirección CDMX. En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones.
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