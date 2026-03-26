Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: choque en carriles centrales de Circuito Interior

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Cierre a la circlación en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler , km 37, dirección CDMX . En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones.

Un fuerte congestionamiento vehicular se registra la mañana de este jueves sobre la autopista México-Cuernavaca , luego de que un tráiler protagonizara un accidente a la altura del kilómetro 37 , en dirección a la Ciudad de México ( CDMX ), lo que derivó en el cierre parcial de la circulación y largas filas de automovilistas.

Cerrada la circulación de Diagonal 20 de Noviembre entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, por manifestantes.

Capufe informó que sigue el cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler, km 37, dirección CDMX, solo hay un carril abierto mientras se traspala la caarga a otra unidad y remover la siniestrada .

En la Autopista Urbana Sur hay afectaciones de tráfico en salida Picacho dirección Tepepan , ajeno a la autopista conserve la distancia.

Bloqueo en avenida Presidente Masaryk al Oriente a la altura de Sócrates, col. Polanco II Secc., alcaldía Miguel Hidalgo .

Choque en Circuito Interior en carriles centrales con dirección al Poniente a la altura de Av. Oceanía, alcaldía Venustiano Carranza .

Últimas noticias

Orden de apellidos podría cambiar en Edomex: padres decidirían cuál iría primero La iniciativa busca garantizar igualdad de género y fortalecer el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU El imputado es Laurence Gray, un ciudadano estadounidense de 65 años propietario de Grips By Larry, una tienda de armas ubicada en Arizona

“Es temporal”: Sheinbaum minimiza alza en la canasta básica y busca reunión con productores Durante la primera quincena de marzo de 2026, la inflación anual en México alcanzó 4.63%

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 26 de marzo Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa