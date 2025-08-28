México Deportes

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

El equipo vasco regresa al máximo torneo europeo tras una década de ausencia, con ocho rivales confirmados en la nueva fase de liga

Por Gerardo Lezama

El Athletic Club de Bilbao
El Athletic Club de Bilbao regresa a la Champions League tras nueve años de ausencia y enfrentará a rivales como PSG, Arsenal y Borussia Dortmund en la fase de liga. (AP)

El Athletic Club de Bilbao, donde milita el portero mexicano Álex Padilla, ya conoce a sus rivales en la UEFA Champions League 2025/26.

Tras finalizar en cuarto lugar en La Liga 2024/25, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde accedió directamente a la fase de liga del renovado formato europeo, que sustituye la tradicional fase de grupos.

Aunque Padilla parte como suplente de Unai Simón, su inclusión en la plantilla representa un hito para el fútbol mexicano, al compartir escenario con algunos de los clubes más poderosos del continente.

El torneo arranca el 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero, con ocho partidos cuatro como local y cuatro como visitante ante rivales distintos.

El renovado formato de la
El renovado formato de la Champions League 2025/26 presenta ocho partidos para el Athletic Club, con un calendario equilibrado entre potencias europeas y clubes emergentes. REUTERS/Stephane Mahe

Rivales confirmados del Athletic Club en la fase de liga:

Como local en San Mamés:

  • Paris Saint-Germain (vigente campeón del torneo)
  • Arsenal (Inglaterra)
  • Sporting de Lisboa (Portugal)
  • Qarabağ (Azerbaiyán)

Como visitante:

  • Borussia Dortmund (Alemania)
  • Atalanta (Italia)
  • Newcastle United (Inglaterra)
  • Slavia Praga (República Checa)

El calendario presenta un equilibrio entre potencias consolidadas y clubes emergentes. El PSG, con figuras como Dembele y Asensio, será el rival más mediático en Bilbao.

Arsenal y Dortmund, habituales protagonistas en competiciones europeas, también pondrán a prueba la solidez defensiva del Athletic.

Por otro lado, equipos como Qarabağ y Slavia Praga podrían representar oportunidades clave para sumar puntos.

Álex Padilla, portero mexicano suplente,
Álex Padilla, portero mexicano suplente, integra la plantilla del Athletic Club en la Champions League 2025/26, reforzando la proyección internacional del fútbol mexicano. EFE/Luis Tejido

Padilla, entre la ilusión y la competencia interna

Con 21 años y raíces españolas, Álex Padilla vive su primera convocatoria en Champions League. Aunque su rol principal será de respaldo, el calendario apretado y la rotación de plantilla podrían abrirle espacio en alguno de los encuentros.

Su presencia en el torneo reforzará su idea de llegar al Mundial del 2026 con la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, por ello la importancia de estar en el Bilbao.

El técnico Ernesto Valverde mantiene su confianza en Unai Simón, titular indiscutible y referente en la selección española. Sin embargo, Padilla ha mostrado evolución en entrenamientos y partidos de Copa, lo que lo posiciona como una alternativa confiable en caso de necesidad.

La participación del Athletic Club
La participación del Athletic Club en la Champions League representa un hito para la institución y una oportunidad de crecimiento para sus jugadores. REUTERS/Vincent West

Un reto colectivo para el Athletic

El regreso del Athletic Club a la Champions League marca un momento histórico para la institución, que no participaba en el torneo desde la temporada 2014/15.

Con una plantilla basada en talento local y disciplina táctica, el equipo buscará competir con dignidad y aspirar a avanzar a octavos de final o al repechaje, según su posición en la tabla.

La participación de Padilla en esta campaña europea representa una oportunidad de crecimiento y visibilidad, tanto para el jugador como para el fútbol mexicano en el contexto internacional.

