Comisión de Árbitros respalda a Marco “Gato” Ortiz tras polémicas en el Atlas vs América

Los penales y sanciones otorgadas durante el partido siguieron las normas del reglamento de la Liga MX

Por Luz Coello

El colegial espera dar un buen rendimiento en la Final de Vuelta.(Mexsport)

Luego de las críticas que recibió Marco Antonio Ortiz por su arbitraje en el Atlas vs América de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) respaldó el trabajo del Gato Ortiz.

Expresó que su arbitraje se apegó estrictamente al reglamento. El organismo detalló en un comunicado que todas las decisiones clave tomadas durante el encuentro fueron avaladas tras su análisis interno.

El documento, firmado por Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros, especifica que la evaluación incluyó las jugadas más discutidas del encuentro, como los penales sancionados para el América, el gol anulado al cuadro azulcrema y el penal no señalado a favor del Atlas.

Comunicado de la Comisión de Árbitros sobre Marco Antonio Ortiz (X/ @Arbitraje_MX)
Comunicado de la Comisión de Árbitros sobre Marco Antonio Ortiz (X/ @Arbitraje_MX)

“Marco Ortiz fue designado para este encuentro en virtud de su sobresaliente trayectoria, su consistencia en decisiones arbitrales de alto nivel y su condición de árbitro internacional, siendo uno de los candidatos contemplados para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se lee en el comunicado.

Según lo reportado por la propia Federación Mexicana, la primera acción revisada fue el penal marcado al América por mano dentro del área, y tras observar las imágenes, se consideró que el brazo del defensor ampliaba el volumen en una posición antinatural. La segunda jugada bajo revisión, el gol anulado al América por fuera de juego, también fue confirmada como correcta tras la consulta del VAR. Finalmente, la solicitud de penal para Atlas se desestimó tras considerar que la falta no se cometió dentro del área.

Estas son las decisiones arbitrales que tomó el Gato Ortiz y que respaldó la Comisión de Árbitros

1. Penal a favor del América por mano (minuto 18): el árbitro sancionó penal por mano del jugador #3 de Atlas (se trata de una mano de bloqueo que ocupa un espacio mayor al natural).

La Comisión de Árbitros de la FMF respaldó las acciones del Gato Ortiz en el Atlas vs América (X/ @ClubAmerica)

2. Gol anulado al Atlas por fuera de juego (minuto 55): VAR le informó al árbitro que previo al gol, el jugador se encontraba en posición fuera de juego, por lo que el árbitro rectificó su decisión anulando el gol.

3. No penal a favor del América (minuto 45: el árbitro no sancionó penal del jugador #17 de Atlas (se trata de una acción de juego).

4. Expulsión al jugador del Atlas (minuto 81): el árbitro amonestó al jugador #26 de Atlas por realizar una entrada temeraria, por lo que fue expulsado por segunda amonestación.

5. No sanción de penal para el América (minuto 69): el árbitro no sancionó penal del jugador #5 de Atlas (se trata de un forcejeo entre ambos jugadores).

6. Penal a favor del América (minuto 90+4): el árbitro sancionó penal del jugador #4 de Atlas (se trata de una zancadilla imprudente).

