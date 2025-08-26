México Deportes

Penta Zero Miedo pierde otra vez en WWE: temen que sea usado como jobber

Los seguidores exigen mejores oportunidades para el mexicano, quien pasó de enfrentar a Seth Rollins a caer ante Kofi Kingston

Por Jesús F. Beltrán

El luchador mexicano cosechó otra derrota que hizo que millones de fans explotarán de enojo contra los altos mandos de la WWE. (Captura de pantalla)

El luchador mexicano Penta Zero Miedo volvió a sufrir una derrota en WWE y la polémica estalló entre los aficionados. Esta vez, el originario de Ecatepec cayó frente a Kofi Kingston, miembro de The New Day, durante el episodio de RAW realizado en Birmingham, Inglaterra. La derrota no solo sorprendió por el resultado, sino también por el temor creciente de que Penta pueda terminar siendo relegado al papel de “jobber”, un rol destinado a perder constantemente para hacer lucir a otros talentos.

Hace apenas dos meses, Penta era rival de Seth Rollins, actual campeón mundial pesado de la marca RAW y una de las máximas figuras de la compañía. Sin embargo, en cuestión de semanas, el panorama cambió drásticamente y ahora las derrotas se acumulan en su historial. Este giro ha preocupado a sus seguidores, quienes ven cómo una de las figuras más queridas de la lucha libre mexicana podría perder relevancia dentro del universo de WWE.

El luchador mexicano explotó en bastidores tras la polémica lucha estelar, asegurando que no descansará hasta vencer a Seth. (Captura de pantalla)

Las redes sociales explotaron después del combate con mensajes de indignación hacia Triple H, director creativo de la compañía. “Maldita sea HHH, deja de hacerle daño a Penta”, “Pinche pelón, otra derrota para Penta”, “Penta no merece eso, es un buen luchador”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Otro fan escribió: “¿Es enserio? Perder contra Kofi, no manches pinche Triple H, ya dale una buena oportunidad a Penta, él es uno de los mejores”.

Durante el combate, Penta dominó en gran parte del enfrentamiento. Ejecutó sus castigos más característicos y en un momento parecía tener asegurada la victoria tras aplicar un Penta Driver. Incluso se lanzó fuera del ring para derribar tanto a Kingston como a Xavier Woods y Grayson Waller, quienes intervinieron en repetidas ocasiones. Sin embargo, la distracción constante fue decisiva. Cuando Penta intentó conectar su Mexican Destroyer, Waller intervino de nuevo, lo que permitió a Kingston contraatacar con un Trouble in Paradise, llevándose la victoria por conteo de tres.

Este resultado encendió la alarma sobre el papel que WWE quiere darle al mexicano. Para los fanáticos, la derrota frente a Kofi Kingston no sería un problema aislado, sino parte de una tendencia preocupante que podría convertir a Penta en un jobber dentro de la empresa.

En la lucha libre, un jobber es aquel luchador que pierde regularmente para realzar a otros. El término proviene de la frase en inglés “to do the job”, es decir, “hacer el trabajo” de perder para que el rival luzca dominante. Si bien ser jobber no significa carecer de talento, es un rol que limita la proyección de quien lo desempeña.

El futuro de Penta Zero Miedo en WWE está en duda. Para algunos, su estilo único y su conexión con los fanáticos merecen mejores oportunidades; para otros, su destino podría ser el de convertirse en un apoyo para que otros asciendan en el máximo escenario de la lucha libre mundial.

