Julio César Chávez Jr. reaparece entrenando boxeo tras recibir su libertad condicional

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

Julio César Chávez Jr. fue puesto en libertad condicional el domingo 24 de agosto luego de que en su primera audiencia se le concediera el derecho de seguir su proceso legal fuera de prisión. El Junior fue vinculado a proceso por su posible participación en el tráfico de armas y delincuencia organizada, pero se le permitió dejar reclusorio en Hermosillo.

Este lunes 25 de agosto se dio a conocer que Chávez Jr. retomó el boxeo, tras reunirse con su familia —después de días de incertidumbre por su situación migratoria y legal en Estados Unidos— Julio se tomó un tiempo para ir a un gimnasio en Hermosillo, Sonora y retomar su actividad profesional.

A través de redes sociales difundieron el video en el que se ve a Chávez Jr. enfundado en sus guantes, pese a las semanas que estuvo detenido en California y el proceso de deportación que enfrentó recientemente, se le observó en buena forma al Junior.

Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo tras obtener su libertad condicional (IG/ @coliseoboxingclub)

Cabe recordar que antes de su detención por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) protagonizó una pelea con Jake Paul el 28 de junio, en la que perdió por decisión unánime.

Julio César Chávez Jr. reaparece en un gimnasio tras salir del reclusorio en Hermosillo

A través de la página Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada de Instagram difundieron imágenes de Julio César Chávez en un entrenamiento. Fue la primera vez que se le observó realizando una actividad deportiva tras obtener su libertad condicional.

El gimnasio al que acudió se encuentra en Aldama #42 en la Colonia San Benito en Hermosillo, Sonora. El video fue acompañado por un comentario dirigido al ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): “Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”, publicaron en redes.

Chávez Jr. retomó el boxeo tras obtener su libertad condicional (IG/ @coliseoboxingclub)

Julio César Chávez Jr. enfrentará proceso penal en libertad

Julio César Chávez Jr. enfrentará un proceso penal en libertad tras ser vinculado a proceso por un juez federal, quien lo señaló por su presunta participación en delincuencia organizada en la categoría de tráfico de armas. La decisión judicial surge luego de que se presentaran acusaciones de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante una audiencia virtual celebrada en el Centro de Justicia Federal Penal en Hermosillo, Sonora, el juez Enrique Hernández Miranda formuló la imputación contra el boxeador. La sesión se realizó a distancia por solicitud de la directora del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, quien argumentó motivos de seguridad para evitar la presencia física de Chávez Jr. en la sala.

Luego de la audiencia, el juez determinó que el acusado podrá continuar su proceso fuera del centro penitenciario, por lo que se prevé que abandone las instalaciones en las próximas horas. En el desarrollo de la audiencia, la fiscalía presentó más de 20 datos de prueba que apuntan a la probable responsabilidad de Chávez Jr. en los delitos imputados.

La defensa, por su parte, sostuvo que al menos nueve de estos elementos carecen de sustento. Mientras se llevan a cabo las investigaciones, el boxeador tiene prohibido salir del país, según lo dispuesto por el juez. Además, se fijó la fecha de la segunda audiencia para la investigación complementaria: el próximo lunes 24 de noviembre.