Este es el salario de Nathan Silva, jugador que podría salir de Pumas para ir a Brasil

Nathan Silva, defensor brasileño de Pumas, percibe un salario anual de MX$15,724,280, según Salary Sport. Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

Nathan Silva, defensor brasileño de Pumas, percibe un salario anual de MX$15,724,280, según el portal Salary Sport. Su ingreso semanal asciende a MX$302,390, lo que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados del club universitario.

Esta cifra refleja la apuesta económica que hizo el equipo por reforzar su defensa con un perfil internacional y competitivo.

Silva, de 27 años, llegó a Ciudad Universitaria procedente del Atlético Mineiro, con paso previo por clubes como Coritiba y Goiás. Su adaptación a la Liga MX fue inmediata, consolidándose como titular en la zaga central gracias a su fortaleza física, lectura táctica y liderazgo.

Sin embargo, su continuidad está en duda, ya que ha despertado interés en el fútbol brasileño, donde varios equipos de la Serie A buscan repatriarlo.

El ingreso semanal de Silva asciende a MX$302,390, ubicándolo entre los mejor pagados del club universitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

La posibilidad de su salida se ha vuelto más concreta en las últimas semanas, no solo por el interés desde Brasil, sino también por las necesidades estratégicas de Pumas.

El club busca incorporar un delantero extranjero, lo que implica liberar una plaza de no formado en México, requisito indispensable para registrar a un nuevo jugador foráneo en la Liga MX. En ese contexto, la salida de Silva permitiría abrir espacio en la nómina sin comprometer el equilibrio del plantel.

Además del aspecto deportivo, su salida representaría un alivio financiero, al liberar uno de los salarios más altos del equipo.

Esto facilitaría la llegada de un atacante que pueda complementar el esquema ofensivo del técnico Efraín Juárez, quien tomó el mando del equipo desde el torneo Clausura 2025 tras la salida de Gustavo Lema. Su gestión ha estado enfocada en recuperar la solidez táctica y reforzar zonas clave como el ataque.

Silva llegó a Pumas desde Atlético Mineiro y se consolidó como titular en la defensa central. Mandatory Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Aunque Nathan Silva continúa entrenando con normalidad y no ha emitido declaraciones públicas sobre su futuro, fuentes cercanas al club señalan que las negociaciones con equipos brasileños están avanzadas.

La directiva analiza opciones que permitan concretar su salida sin afectar el rendimiento defensivo del equipo, que también contempla alternativas en el mercado sudamericano para cubrir su posible baja.

En caso de concretarse el traspaso, Pumas no solo perdería a un defensor titular, sino también a uno de los elementos más consolidados en su estructura táctica.

No obstante, la prioridad actual es reforzar el ataque, y para ello es indispensable liberar una plaza de extranjero. La decisión final dependerá del avance en las negociaciones, el interés del jugador por regresar a Brasil y la estrategia que el club decida seguir en este nuevo ciclo.