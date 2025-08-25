México Deportes

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

Revive en imágenes los mejores momentos del triunfo blaugrana en el Estadio Azulcrema

Por Jesús F. BeltrányJesús Avilés

Con este triunfo, las blaugranas se despiden de suelo mexicano manteniendo su racha ganadora y dejando una huella imborrable en la memoria de quienes pudieron presenciar su futbol (Foto: Jesús Aviles)

El Barcelona Femenil cerró con broche de oro su gira de campeonas en México tras imponerse 2-1 al Club América en el Estadio Azulcrema. El encuentro, disputado en un ambiente de celebración y lleno de emociones, quedó marcado tanto por el espectáculo deportivo como por los homenajes y la hermandad que se vivió en la cancha.

Desde antes del silbatazo inicial, la afición azulcrema y culé se unieron en una fiesta futbolística que comenzó con reconocimientos a jugadoras locales. El club homenajeó a Monse Saldívar, quien llegó a la histórica cifra de 100 partidos defendiendo los colores del América Femenil. En el césped se desplegó una playera conmemorativa que desató la ovación de los aficionados presentes.

Soccer Football - Women's International
Soccer Football - Women's International Friendly - America v FC Barcelona - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - August 24, 2025 FC Barcelona's Claudia Pina celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Asimismo, el Estadio Azulcrema rindió un emotivo homenaje a las gemelas Lia y Mia Cueva, quienes representaron a México en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, Paraguay. El público respondió con aplausos y cánticos en reconocimiento al esfuerzo y talento de las jóvenes atletas.

En lo deportivo, el Barcelona Femenil mostró por qué es considerado uno de los mejores equipos del mundo. Con goles de Claudia Pina y Salma Paralluelo, las culés dominaron gran parte del encuentro. A pesar del control blaugrana, la delantera mexicana Scarlett Camberos despertó la ilusión americanista con un gol que acercó a las Águilas en el marcador. Ese tanto provocó un rugido en las gradas que por momentos hizo soñar con un empate.

Soccer Football - Women's International
Soccer Football - Women's International Friendly - America v FC Barcelona - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - August 24, 2025 America's Scarlett Camberos celebrates scoring their first goal with Nancy Antonio REUTERS/Eloisa Sanchez

No obstante, la calidad y experiencia del conjunto catalán terminó imponiéndose para sellar la victoria que marcó el cierre de su gira en territorio mexicano.

Más allá del resultado, lo que quedó en la memoria de las jugadoras y la afición fue el espíritu de convivencia. Al concluir el partido, futbolistas de ambos equipos intercambiaron playeras, se tomaron selfies y compartieron sonrisas en la cancha, dejando imágenes que reflejaron la esencia de un duelo amistoso cargado de respeto y admiración mutua.

Las postales de la jornada —que incluyen los homenajes, la intensidad del partido y la convivencia final— conforman una galería de fotos imperdible para los aficionados que fueron parte de esta histórica visita del Barcelona Femenil a México.

Con este triunfo, las blaugranas se despiden de suelo mexicano manteniendo su racha ganadora y dejando una huella imborrable en la memoria de quienes pudieron presenciar su futbol y el ambiente de hermandad que envolvió la cita en el Estadio Azulcrema.

