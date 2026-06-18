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Lanzan en México nueva plataforma para impulsar películas de género rumbo al Festival de Cannes

Blood Window y NAHUI abren una convocatoria dirigida a proyectos de terror, fantasía, ciencia ficción y thriller que buscan concluir su etapa de postproducción y alcanzar mercados internacionales

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Blood Window y NAHUI abren una convocatoria dirigida a proyectos de terror, fantasía, ciencia ficción y thriller que buscan concluir su etapa de postproducción y alcanzar mercados internacionales
Blood Window y NAHUI abren una convocatoria dirigida a proyectos de terror, fantasía, ciencia ficción y thriller que buscan concluir su etapa de postproducción y alcanzar mercados internacionales

La industria audiovisual de América Latina suma una nueva iniciativa para fortalecer la producción y circulación internacional de películas de género. Blood Window, la principal plataforma dedicada al cine fantástico iberoamericano, anunció una alianza con NAHUI, Mercado Internacional de Cine de la Ciudad de México, para lanzar la primera edición de Blood Window Work in Progress 2026, un programa diseñado para impulsar largometrajes en etapa avanzada de postproducción y acercarlos a los principales espacios de exhibición y negocios del mundo, incluido el Festival de Cannes.

La convocatoria está dirigida a producciones iberoamericanas de terror, fantasía, ciencia ficción, thriller y otras expresiones del cine fantástico contemporáneo. El objetivo es brindar herramientas para que estos proyectos concluyan su proceso de realización, aumenten su visibilidad y fortalezcan sus oportunidades de distribución internacional.

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La iniciativa seleccionará cuatro películas que participarán en una serie de actividades profesionales programadas del 12 al 15 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. Durante esos días, los equipos creativos tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante compradores, agentes de ventas, distribuidores, programadores de festivales, plataformas digitales y especialistas de la industria acreditados en NAHUI.

Uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de acceder a premios y apoyos enfocados en la etapa final de producción. Los proyectos elegidos podrán competir por servicios de postproducción, asesorías estratégicas para circuitos de festivales y acompañamiento internacional para fortalecer sus posibilidades de exhibición.

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Además, una de las producciones participantes obtendrá una selección directa para integrar el Blood Window Showcase dentro del Fantastic Pavilion del Marché du Film durante el Festival de Cannes 2027, considerado uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo.

La alianza entre Blood Window y NAHUI busca fortalecer la producción y proyección internacional del cine fantástico iberoamericano, ofreciendo a nuevos proyectos de terror, fantasía, ciencia ficción y thriller una ruta hacia mercados globales como el Festival de Cannes
La alianza entre Blood Window y NAHUI busca fortalecer la producción y proyección internacional del cine fantástico iberoamericano, ofreciendo a nuevos proyectos de terror, fantasía, ciencia ficción y thriller una ruta hacia mercados globales como el Festival de Cannes

Una oportunidad para nuevas voces del cine de género

La alianza entre Blood Window y NAHUI busca abrir nuevas puertas para los creadores de cine fantástico de Iberoamérica, una región que en los últimos años ha ganado reconocimiento internacional por la calidad y originalidad de sus propuestas en géneros tradicionalmente considerados de nicho.

Daniel de la Vega, director de Blood Window, destacó que las producciones más innovadoras suelen surgir de procesos creativos marcados por la experimentación y el riesgo narrativo.

Según explicó, la misión de la plataforma ha sido durante más de una década identificar, acompañar y proyectar películas capaces de destacar en el panorama internacional, conectando a sus realizadores con festivales, mercados y profesionales de todo el mundo.

Blood Window se ha consolidado como un espacio de referencia para el cine fantástico iberoamericano gracias a sus actividades de desarrollo, financiamiento, promoción y circulación de proyectos. Actualmente mantiene presencia tanto en América Latina como en Europa y participa activamente en eventos de relevancia global como el Marché du Film del Festival de Cannes.

La alianza entre Blood Window y NAHUI busca fortalecer la producción y proyección internacional del cine fantástico iberoamericano, ofreciendo a nuevos proyectos de terror, fantasía, ciencia ficción y thriller una ruta hacia mercados globales como el Festival de Cannes
La alianza entre Blood Window y NAHUI busca fortalecer la producción y proyección internacional del cine fantástico iberoamericano, ofreciendo a nuevos proyectos de terror, fantasía, ciencia ficción y thriller una ruta hacia mercados globales como el Festival de Cannes

NAHUI apuesta por fortalecer la industria audiovisual mexicana

Por su parte, NAHUI celebrará su primera edición con el propósito de reunir a productores, creadores, distribuidores, plataformas e inversionistas interesados en el desarrollo y financiamiento de contenidos audiovisuales.

Las actividades del mercado se llevarán a cabo en tres recintos emblemáticos de la cinematografía nacional: la Cineteca Nacional de las Artes, los Estudios Churubusco y el Centro Nacional de las Artes. La elección de estas sedes refuerza el papel de la Ciudad de México como uno de los principales centros de producción audiovisual de América Latina.

Con esta colaboración, ambas organizaciones buscan generar un entorno propicio para la coproducción, el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas internacionales que permitan a las películas iberoamericanas ampliar su alcance más allá de sus mercados de origen.

La convocatoria para Blood Window Work in Progress 2026 permanecerá abierta hasta el 5 de agosto de 2026. La expectativa es que esta nueva plataforma contribuya a descubrir y potenciar a la próxima generación de cineastas de género en Iberoamérica, consolidando a México como un puente estratégico entre la creatividad regional y los mercados globales del cine.

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