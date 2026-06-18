Fiscalía de Jalisco detiene al presunto asesino de Adrián Salinas, vocero de juventudes de MC en Tlajomulco

Detenido por el asesinado de Adrián Salinas. Crédito: Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía de Jalisco detuvo este jueves 18 de junio a uno de los presuntos responsable del homicidio de Adrián Salinas Vázquez, el joven vocero de las juventudes del partido Movimiento Ciudadano en Tlajomulco de Zúñiga que murió el pasado 28 de mayo tras recibir un disparo durante un altercado vial en Guadalajara.

El operativo se para concretar la aprehensión se realizó en la colonia Del Fresno con apoyo del C5 Jalisco y la Guardia Nacional.

El detenido, de quien no se ha revelado la identidad, habría participado en la confrontación vial contra el conductor de un camión de la ruta 186 donde viajaba Salinas. Según los reportes, uno de los responsables habría disparado contra la unidad de transporte en el cruce de las avenidas Mariano Otero y Las Rosas, con lo que hirió de muerte a Salinas Vázquez, quien viajaba como pasajero.

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El hecho ocurrió este 28 de mayo. Crédito: Facebook - Adrian Octavio Salinas Tostado

El pasado 17 de junio, el Secretario de Gobierno de Jalisco Salvador Zamora, reveló a medios de comunicación que se tenían identificadas a dos personas que viajaban en el vehículo involucrado, por lo que faltaría un sujeto pendiente de detener.

Detención coordinada entre Fiscalía, C5 Jalisco y Guardia Nacional

El arresto se concretó mediante un operativo conjunto en la colonia Del Fresno. La Fiscalía del Estado coordinó las acciones con el C5 Jalisco y la Guardia Nacional para localizar y asegurar al presunto agresor. La institución informó que la investigación derivó de los hechos registrados el pasado 28 de mayo.

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Salinas Vázquez tenía el cargo de vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco y era hijo de Adrián Octavio Salinas Tostado, director de Proyectos Estratégicos del ayuntamiento local.

El día del homicidio, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó el hecho y advirtió: “Vamos a dar con el responsable”.

El padre de Adrián reaccionó a la muerte de su hijo con un mensaje en redes sociales: “Vuela alto. No es justo. Por qué a los buenos...”. Salinas Tostado publicó las palabras horas después de que se confirmara el deceso de su hijo.

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Adrián soñaba con cantar en escenarios grandes

Adrián Octavio Salinas Tostado publicó en redes sociales, tras la muerte de su hijo, un video en el que agradeció las muestras de cariño y presentó una entrevista que refleja “su vida, su esencia”. En el material, el joven se presentó como músico bajo el nombre artístico Adrián Vázquez y habló de sus metas.

“La meta es poderle mostrar a la gente mi música, que mucha gente me pueda escuchar y la meta es cantar en lugares muy grandes con mucha gente”, dijo Adrián en la entrevista. Tenía 21 años y era originario de Tlajomulco de Zúñiga.

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Captura de pantalla de la entrevista compartida por el padre de Adrián Salinas. Crédito: Facebook - Adrián Octavio Salinas Tostado

El joven contó que llevaba la música “en las venas” desde niño y que su pasión se consolidó cuando descubrió que podía componer con la guitarra. Entre sus logros mencionó haber cantado en fiestas patronales y escenarios dentro y fuera de Tlajomulco.

En el video también pidió a otros jóvenes que persiguieran sus sueños. “Por más que vean que es difícil, no es difícil, si lo luchas lo puedes lograr. Cero vicios, porque eso sí te afecta", advirtió.

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Además, señaló que uno de los cambios que haría en su municipio sería mejorar las oportunidades para jóvenes con talento musical que no tienen recursos para desarrollarse.

En otros hechos, el pasado 17 de junio, un día antes de la detención del presunto responsable, jóvenes de Tlajomulco pintaron un mural en memoria de Adrián.

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Mural en memoria de Adrián Salinas. Crédito: Facebook - Adrián Octavio Salinas Tostado

Su padre agradeció la iniciativa en redes sociales y describió a su hijo como “un joven alegre, solidario, siempre dispuesto a ayudar y con una enorme pasión por la vida”.