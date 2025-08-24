México Deportes

Patri Guijarro destaca el nivel de la Liga MX Femenil previo al choque ante América

La mediocampista del Barcelona resaltó el crecimiento del futbol mexicano y compartió su emoción por reencontrarse con excompañeras en la Liga MX.

Por Jesús F. Beltrán

La mediocampista del Barcelona resaltó el crecimiento del futbol mexicano y compartió su emoción por reencontrarse con excompañeras en la Liga MX. (Foto: Jesús Avilés)

El FC Barcelona Femenil ya se encuentra en la Ciudad de México para disputar su segundo partido amistoso como parte de su pretemporada en territorio nacional. Su siguiente rival será nada menos que el Club América Femenil, a quienes enfrentarán este domingo 24 de agosto en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, un duelo que ha generado gran expectación entre la afición mexicana.

Previo al encuentro, la mediocampista Patri Guijarro y el director técnico del conjunto culé, Pere Romeu, hablaron en conferencia de prensa sobre el nivel que ha alcanzado la Liga MX Femenil en los últimos años, así como de la calidad del plantel americanista.

La mediocampista del FC Barcelona reconoció la intensidad de los encuentros en México y valoró el crecimiento de la Liga MX Femenil. (Foto: Jesús Avilés)
“Esperábamos un partido agresivo, de alto nivel, y creo que lo fue. A pesar de que empezó un poco más tarde, la gente estuvo ahí. Reencontrarnos con compañeras también nos hace muy felices”, declaró Guijarro, recordando que varias futbolistas españolas militan actualmente en México, entre ellas Irene Guerrero, Jennifer Hermoso, Bruna Vilamala, Andrea Pereira y Sandra Paños.
La portera del América vivirá un reencuentro especial contra sus excompañeras culés en el amistoso internacional en CDMX. (Foto: Jesús Avilés)

En ese sentido, el duelo del domingo tendrá un toque especial para la portera Sandra Paños, ahora jugadora del América, quien vivirá un reencuentro con sus excompañeras del Barcelona. En rueda de prensa, expresó su emoción por volver a coincidir con ellas en una cancha mexicana.

“Es un orgullo que puedan estar aquí. Yo también lo viví desde esa perspectiva. Volver a verlas, reencontrarlas, es algo increíble. Que la gente de México pueda vivirlo: animarlas como lo hacen de lejos, pero teniendo a las jugadoras cerca. Es diferente”, señaló.
La arquera azulcrema explicó que la altitud capitalina puede ser un reto para las culés en su amistoso contra América. (Foto: Jesús Avilés)

La guardameta azulcrema también habló de las dificultades que el conjunto español podría enfrentar en el compromiso, en particular por la altitud de la Ciudad de México, un factor que afecta a cualquier equipo visitante.

“Creo que el partido de mañana será muy parecido al que vimos ayer. Es verdad que vienen con fatiga por el jet lag y con muchas condicionantes. Van a sufrir la altura, como la sufrimos quienes vivimos aquí al principio. Sobre todo, espero que podamos vivir un día increíble. Disfrutar de ellas, disfrutar del América compitiendo con el equipo más grande”, añadió.
Las jugadoras junto a sus respectivos técnicos pasaron para la fotografía. (Foto: Jesús Avilés)

El encuentro también sirvió como espacio para destacar la calidad de las jugadoras de ambos bandos. Patri Guijarro reveló que le gustaría volver a compartir vestidor con Bruna Vilamala y que admira el talento de la delantera Kiana Palacios, a quien consideró una pieza clave en el ataque del América. Por su parte, Sandra Paños recomendó a las jóvenes mexicanas Montse Saldívar y Annie Karich como futuras futbolistas que podrían tener cabida en el Barcelona, resaltando su proyección internacional.

Ambas reconocieron que la liga mexicana se ha convertido en un destino atractivo para jugadoras internacionales. (Foto: Jesús Avilés)

El partido entre América Femenil y FC Barcelona se disputará este domingo en punto de las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, con transmisión a través de TUDN y VIX Premium. Se espera un lleno total y un ambiente único para recibir a uno de los clubes más importantes del futbol femenil mundial.

