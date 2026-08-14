Ernestina Godoy hizo un llamado de unidad a los fiscales de las 32 entidades durante la Asamblea Plenaria de la CNPJ en Nayarit. Cortesía: FGR

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La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, convocó a los fiscales de las 32 entidades del país a trabajar en sinergia y sumar esfuerzos desde la procuración de justicia, durante la inauguración de la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada en Nayarit. Su mensaje central fue contundente: “nada ni nadie puede estar por encima del Estado mexicano y sus instituciones”.

La reunión congregó a fiscales generales, federales y representantes de las instituciones de procuración de justicia de todo el país, así como a titulares de fiscalías especializadas y unidades administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo fue fortalecer la coordinación, compartir buenas prácticas y avanzar en materia de seguridad y justicia.

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La unidad como eje de la estrategia nacional

Godoy Ramos reconoció el trabajo realizado por las instituciones participantes a través de los encuentros regionales de las zonas Centro, Occidente, Noreste, Noroeste y Sureste del país. Subrayó que estos espacios contribuyen a facilitar, generar e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia.

La fiscal enmarcó ese esfuerzo colectivo dentro de un principio de corresponsabilidad: ejecutar políticas públicas en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción, con apego irrestricto a la legislación vigente, a las garantías individuales y a la soberanía nacional.

Ernestina Godoy hizo un llamado de unidad a los fiscales de las 32 entidades durante la Asamblea Plenaria de la CNPJ en Nayarit. Cortesía: FGR

“La construcción de la paz a la que aspiramos requiere que continuemos trabajando en sinergia desde la procuración de justicia. Unidos somos más fuertes”, afirmó Godoy Ramos.

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El peso de los resultados

La titular de la FGR también presentó los resultados del Gabinete Federal de Seguridad, del cual forma parte la fiscalía. Según afirmó, la coordinación entre instancias ya ha mostrado resultados extraordinarios.

Según los datos expuestos durante la asamblea, el gabinete ha detenido a 63 mil personas por delitos de alto impacto. Además, aseguró más de 32 mil armas de fuego y decomisó 518 toneladas de droga.

Ernestina Godoy hizo un llamado de unidad a los fiscales de las 32 entidades durante la Asamblea Plenaria de la CNPJ en Nayarit. Cortesía: FGR

A esas cifras se suma la destrucción de dos mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Para Godoy Ramos, estos números son el reflejo directo del compromiso de los fiscales con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.

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“Ustedes, señoras y señores fiscales, su confianza, compromiso y trabajo, han sido y seguirán siendo determinantes para el éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y de los objetivos, que, en congruencia con dicha Estrategia, trazamos en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029”, afirmó.

El gobernador de Nayarit: vencer el temor como condición

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sumó su voz al llamado de unidad con un mensaje que apuntó directamente a la actitud de los funcionarios frente a la presión de la delincuencia organizada. Señaló que ya no es posible que quienes ocupan estructuras públicas se inhiban ante las embestidas del crimen.

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“Es necesario hacer a un lado el temor, México nos necesita a todos”, afirmó el mandatario estatal. Navarro Quintero también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia y de llegar a tiempo para prevenir el delito, ante una ciudadanía que, según sus palabras, ‘está despierta y está ávida’ de contar con instituciones sólidas.

El gobernador vinculó ese esfuerzo con el liderazgo de la presidenta de la República, a quien situó como referente de la búsqueda diaria de fortaleza institucional para México.

La agenda local: desapariciones, feminicidios y extorsión

Desde la perspectiva de la entidad anfitriona, la Fiscal General del Estado de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, puso sobre la mesa los temas que definen la trascendencia de la asamblea: la desaparición de personas, la protección de los derechos humanos, la extorsión y los feminicidios.

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Ernestina Godoy hizo un llamado de unidad a los fiscales de las 32 entidades durante la Asamblea Plenaria de la CNPJ en Nayarit. Cortesía: FGR

Heredia Verdugo describió la realidad cotidiana que enfrentan las fiscalías: el sufrimiento social derivado de la desaparición de un ser querido, la privación de la vida, la extorsión, el robo, la violación a la libertad sexual y la violencia familiar. Este último delito, advirtió, funciona con frecuencia como motor de conductas más graves y, en ocasiones, vinculadas con la delincuencia organizada.

La funcionaria apeló a la empatía como fundamento del trabajo ministerial, asegurando que ‘es una obligación de todos esforzarnos en mejores prácticas en las investigaciones, aprender, como recién lo hemos acordado, de las prácticas de nuestros homólogos y aplicarlas conjuntamente para lograr un verdadero estado de derecho’, concluyó.

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Las instituciones presentes en Nayarit

La inauguración de la LIV Asamblea Plenaria reunió a un amplio espectro de autoridades. Entre los asistentes estuvieron la representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Campbell, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

También participaron el magistrado Edgar Román Salazar Carrillo, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, y Salvador Castañeda Rangel, presidente de la Comisión de Gobierno. Los fiscales generales de la Ciudad de México, Colima, Durango, Sonora y Yucatán, junto con representantes de las cinco zonas regionales del país, completaron el cuadro institucional del encuentro.

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