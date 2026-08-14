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Reaprehenden a hombre sentenciado por abusar sexualmente de una niña de 4 años en Atizapán

La justicia mexicana lo absolvió en 2024 por falta de pruebas, pero el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó ese fallo y lo condenó

Primer plano de dos manos masculinas con muñecas unidas por esposas metálicas sobre fondo oscuro.
Elementos de la fiscalía mexiquense lo detuvieron en Querétaro con colaboración de las autoridades locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reaprehendió a Alejandro Mazatán Sahagún, hombre sentenciado por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de cuatro años de edad en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La detención se concretó el pasado 11 de agosto en el estado de Querétaro, donde el sentenciado se había refugiado para evadir la acción de la justicia.

En audiencia de revisión de medidas cautelares, una autoridad judicial determinó la prisión preventiva oficiosa como nueva medida cautelar y fijó el 18 de agosto como fecha para la audiencia de individualización de sanciones. Mazatán Sahagún fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

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¿Por qué estaba en las calles a pesar de la sentencia?

Según las indagatorias, los hechos ocurrieron en febrero de 2022 al interior de un domicilio en Atizapán de Zaragoza, donde Alejandro Mazatán Sahagún habría realizado tocamientos de índole sexual a una menor de entonces cuatro años de edad. La Fiscalía inició la investigación correspondiente tras la denuncia, lo que derivó en su detención y posterior presentación ante la autoridad judicial.

Fue detenido el pasado 11 de agosto en el estado de Querétaro. Crédito: FGJEM
Fue detenido el pasado 11 de agosto en el estado de Querétaro. Crédito: FGJEM

En marzo de 2023, un juez determinó su vinculación a proceso y le impuso como medida cautelar el uso de localizador electrónico. En febrero de 2024, un juez dictó sentencia absolutoria al considerar que existía insuficiencia probatoria para justificar el delito de abuso sexual, por lo que el dispositivo le fue retirado.

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Ante ese fallo, la FGJEM y la defensa de la víctima interpusieron un recurso de apelación en marzo de 2024. En mayo de ese mismo año, el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó la sentencia absolutoria, dictó fallo de condena y ordenó que prevaleciera la medida cautelar de localizador electrónico.

Mazatán Sahagún interpuso un amparo, le fue negado y se fugó

Frente a la condena, Alejandro Mazatán Sahagún interpuso un juicio de amparo. El recurso le fue negado, momento a partir del cual se sustrajo de la acción de la justicia, lo que obligó a la Fiscalía a solicitar una orden de reaprehensión en su contra.

Según reportes oficiales, la localización del sentenciado fue resultado de labores de investigación, seguimiento y vigilancia. Las autoridades refirieron que durante su evasión, Mazatán Sahagún se desplazó y permaneció en diferentes zonas residenciales, mantuvo un bajo perfil y utilizó estrategias para dificultar su localización.

Coordinación entre fiscalías de Edomex y Querétaro permitió la detención

El 11 de agosto, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cumplimentaron la orden de reaprehensión. Mazatán Sahagún fue detenido en aquella entidad, donde se había refugiado con el fin de evadir la justicia.

En el mensaje oficial que dio a conocer el caso, la FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 para que cualquier persona que reconozca a Alejandro Mazatán Sahagún como probable implicado en otro hecho delictivo pueda denunciarlo.

En Michoacán y Guadalajara, otros casos de violencia sexual contra menores derivaron en detenciones esta semana

El 10 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a Edgar Abdiel “N”, maestro señalado de haber almacenado y distribuido material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales durante más de cinco años.

Una alerta internacional reveló los videos que almacenaba Edgar Abdiel “N”. Crédito: FGE Michoacán
Una alerta internacional reveló los videos que almacenaba Edgar Abdiel “N”. Crédito: FGE Michoacán

La investigación tuvo su origen en un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo con sede en Estados Unidos, canalizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Entre las víctimas identificadas figuró una adolescente de 12 años. El delito imputado es trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional. Crédito: Fiscalía de Jalisco.
Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional. Crédito: Fiscalía de Jalisco.

Un día después, el 11 de agosto, la Fiscalía de Jalisco logró la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Eva Isabel “N”, acusada del presunto delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil en Guadalajara. Ese caso también partió de una alerta del NCMEC, canalizada en México por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa por la duración total del proceso y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

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